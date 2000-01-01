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โทเค็น การนามธรรมเชน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การนามธรรมเชน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.457
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6113
+0.15%
-1.65%
+0.16%
$ 2.09B
$ 129.67K
3
United Stables
United Stables
U
$ 1.0002
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 1.00B
$ 55.50K
4
River
River
RIVER
$ 2.7902
-0.26%
+5.58%
-0.65%
$ 55.34M
$ 31.53K
5
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0.02836
-0.70%
+2.02%
-4.56%
$ 41.31M
$ 2.15M
6
DeGate
DeGate
DG
$ 0.04081359
0.00%
0.00%
-0.67%
$ 15.80M
$ 133.95
7
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.0232
-0.34%
+2.52%
-6.59%
$ 12.52M
$ 3.60M
8
Xion
Xion
XION
$ 0.101647
+0.09%
+0.02%
-3.55%
$ 9.42M
$ 2.69K
9
VERONA
VERONA
VERONA
$ 0.102
0.00%
+1.20%
-3.43%
$ 7.18M
$ 111.56K
10
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00668557
-1.64%
-0.00%
-1.03%
$ 4.63M
$ 1.92K
11
Cycle Network
Cycle Network
CYC
$ 0.01432942
+0.01%
+0.09%
+17.56%
$ 2.18M
$ 238.11K
12
Everclear
Everclear
CLEAR
$ 6.411E-5
0.00%
-2.00%
-1.94%
$ 56.92K
--
13
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.244E-5
-0.13%
0.00%
-8.70%
$ 55.95K
--
14
RUJI
RUJI
RUJI
$ 0.1717
0.00%
+1.24%
-6.17%
--
$ 50.37

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การนามธรรมเชน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การนามธรรมเชน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 14 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $9.43B
โทเค็น การนามธรรมเชน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การนามธรรมเชน ที่ติดตามบน MEXC นั้น RIVER แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 5.58% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การนามธรรมเชน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 14 การนามธรรมเชน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การนามธรรมเชน ยอดนิยม รวมถึง LINK, NEAR, U. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การนามธรรมเชน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การนามธรรมเชน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $9.43B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การนามธรรมเชน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง