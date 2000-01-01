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โทเค็น สเตเบิลคอยน์ USD ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์ USD เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999183
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.01B
$ 15.66B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00092
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0013
-0.01%
-0.03%
+0.02%
$ 10.58B
$ 58.67K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 38.46K
5
USD1
USD1
USD1
$ 1.00011
0.00%
+0.01%
-0.01%
$ 4.39B
$ 840.28K
6
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.47B
$ 141.03M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999913
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 2.78B
$ 31.19M
8
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.72B
$ 38.50M
9
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9995
0.00%
-0.03%
-0.02%
$ 1.36B
$ 45.19
10
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 1.30B
$ 24.17K
11
United Stables
United Stables
U
$ 1.0002
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 1.00B
$ 54.94K
12
GHO
GHO
GHO
$ 0.998676
+0.02%
0.00%
+0.06%
$ 698.07M
$ 749.63K
13
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999199
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 679.38M
$ 1.09M
14
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998556
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 550.60M
$ 25.98K
15
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
-0.01%
0.00%
+0.16%
$ 494.02M
$ 5.49K
16
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.999259
0.00%
0.00%
0.00%
$ 357.70M
$ 657.00K
17
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.998
0.00%
+0.01%
-0.01%
$ 336.84M
$ 16.89K
18
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.936496
-0.02%
+0.01%
-0.63%
$ 303.46M
$ 1.95M
19
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998824
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 215.15M
$ 3.52M
20
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999273
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.76M
$ 4.69M
21
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 0.999927
-0.01%
-0.00%
-0.01%
$ 174.23M
$ 67.23K
22
GUSD
GUSD
GUSD
$ 0.998206
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 149.51M
$ 632.58K
23
CASH
CASH
CASH
$ 0.999005
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 121.59M
$ 2.73M
24
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99985
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.76M
25
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0.99984
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 102.43M
--
26
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.998956
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 95.02M
$ 748.74K
27
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.999516
+0.02%
0.00%
+0.01%
$ 64.13M
$ 1.18M
28
StandX DUSD
StandX DUSD
DUSD
$ 0.998293
-0.14%
0.00%
+0.01%
$ 60.77M
$ 55.07K
29
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997678
-0.01%
0.00%
+0.11%
$ 53.00M
$ 1.18M
30
USDKG
USDKG
USDKG
$ 0.999774
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 49.99M
$ 1.94K
31
Fidelity Digital Dollar
Fidelity Digital Dollar
FIDD
$ 0.999555
0.00%
0.00%
0.00%
$ 49.07M
$ 3.83M
32
JupUSD
JupUSD
JUPUSD
$ 0.998785
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 48.47M
$ 5.09M
33
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 44.61M
$ 52.71K
34
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.998742
0.00%
0.00%
-0.12%
$ 39.47M
$ 280.94K
35
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.995215
-0.04%
-0.00%
-0.35%
$ 35.81M
$ 597.40
36
BUSD
BUSD
BUSD
$ 0.998008
0.00%
0.00%
-0.13%
$ 34.35M
$ 465.49
37
pathUSD
pathUSD
PATHUSD
$ 1.004
0.00%
+0.01%
+0.63%
$ 33.53M
$ 297.57K
38
USDP
USDP
USDP
$ 1.0004
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 31.97M
$ 5.58K
39
Mezo USD
Mezo USD
MUSD
$ 0.991002
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 30.78M
$ 43.48K
40
BOLD
BOLD
BOLD
$ 0.99965
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 30.72M
$ 44.98K
41
Universal USD
Universal USD
USDU
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 30.67M
$ 498.90
42
Hive Dollar
Hive Dollar
HBD
$ 0.918906
-0.09%
-0.07%
-4.80%
$ 30.33M
$ 1.60K
43
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.002
0.00%
-0.00%
-0.20%
$ 27.79M
$ 90.64K
44
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004875
-0.22%
-1.61%
-2.39%
$ 27.30M
$ 12.08M
45
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0.996698
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 26.75M
$ 2.77K
46
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999306
-0.02%
0.00%
+0.01%
$ 25.82M
$ 538.97K
47
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2862
-0.21%
-1.34%
-7.58%
$ 25.30M
$ 218.48K
48
Main Street USD
Main Street USD
MSUSD
$ 0.336807
0.00%
-0.00%
+3.30%
$ 25.22M
$ 2.45K
49
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 0.997212
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 22.50M
$ 330.66K
50
USDH
USDH
USDH
$ 0.994297
0.00%
0.00%
+0.32%
$ 21.24M
$ 34.46K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น สเตเบิลคอยน์ USD คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น สเตเบิลคอยน์ USD เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 120 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $294.67B
โทเค็น สเตเบิลคอยน์ USD ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น สเตเบิลคอยน์ USD ที่ติดตามบน MEXC นั้น EUSDT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น สเตเบิลคอยน์ USD กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 120 สเตเบิลคอยน์ USD ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น สเตเบิลคอยน์ USD ยอดนิยม รวมถึง USDT, USDC, USDS. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ สเตเบิลคอยน์ USD คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น สเตเบิลคอยน์ USD ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $294.67B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์ USD นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง