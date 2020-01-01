ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น GENIUS Act Compliant Stablecoin ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม GENIUS Act Compliant Stablecoin เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
2
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999872
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 2.78B
$ 30.79M
3
USDP
USDP
USDP
$ 1.0004
-0.01%
+0.01%
0.00%
$ 31.97M
$ 5.58K
4
USAT
USAT
USAT
$ 0.9994
+0.01%
-0.01%
0.00%
$ 10.00M
$ 55.77K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น GENIUS Act Compliant Stablecoin คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น GENIUS Act Compliant Stablecoin เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 4 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $77.69B
โทเค็น GENIUS Act Compliant Stablecoin ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น GENIUS Act Compliant Stablecoin ที่ติดตามบน MEXC นั้น USDP แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น GENIUS Act Compliant Stablecoin กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 4 GENIUS Act Compliant Stablecoin ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น GENIUS Act Compliant Stablecoin ยอดนิยม รวมถึง USDC, PYUSD, USDP. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ GENIUS Act Compliant Stablecoin คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น GENIUS Act Compliant Stablecoin ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $77.69B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม GENIUS Act Compliant Stablecoin นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง