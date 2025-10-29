ราคาปัจจุบัน Deri Protocol วันนี้ คือ 0.00502691 USD ติดตามการอัปเดตราคา DERI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DERI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Deri Protocol วันนี้ คือ 0.00502691 USD ติดตามการอัปเดตราคา DERI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DERI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DERI

ข้อมูลราคา DERI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DERI

โทเคโนมิกส์ DERI

การคาดการณ์ราคา DERI

Deri Protocol โลโก้

Deri Protocol ราคา (DERI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DERI เป็น USD

$0.00502691
-2.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Deri Protocol (DERI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:56:36 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Deri Protocol (DERI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00491067
ต่ำสุด 24h
$ 0.00527055
สูงสุด 24h

$ 0.00491067
$ 0.00527055
$ 3.77
$ 0.00200107
-0.23%

-2.41%

+18.81%

+18.81%

ราคาเรียลไทม์ Deri Protocol (DERI) คือ $0.00502691 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDERI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00491067 และราคาสูงสุด $ 0.00527055 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DERI คือ $ 3.77 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00200107

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DERI มีการเปลี่ยนแปลง -0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.41% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +18.81% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Deri Protocol (DERI) ข้อมูลการตลาด

$ 659.50K
--
$ 2.46M
131.19M
490,127,939.592577
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Deri Protocol คือ $ 659.50K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DERI คือ 131.19M โดยมีอุปทานรวมที่ 490127939.592577 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.46M

ประวัติราคา Deri Protocol (DERI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Deri Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.000124561151804251
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Deri Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0024034435
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Deri Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010087404
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Deri Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.000420476433294216

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000124561151804251-2.41%
30 วัน$ -0.0024034435-47.81%
60 วัน$ -0.0010087404-20.06%
90 วัน$ +0.000420476433294216+9.13%

อะไรคือ Deri Protocol (DERI)

Deri is a decentralized protocol for users to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently. It is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. This is achieved by liquidity pools playing the roles of counterparties for users. With Deri protocol, risk exposures are tokenized as NFTs so that they can be imported into other DeFi projects for their own financial purposes. Having provided an effective on-chain mechanism to exchange and hold risks, Deri protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Deri Protocol (USD)

Deri Protocol (DERI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Deri Protocol (DERI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Deri Protocol

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Deri Protocol ตอนนี้!

DERI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Deri Protocol (DERI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Deri Protocol (DERI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DERIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Deri Protocol (DERI)

วันนี้ Deri Protocol (DERI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DERI เป็นUSD คือ 0.00502691 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DERI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DERI เป็น USD คือ $ 0.00502691 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Deri Protocol คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DERI คือ $ 659.50K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DERI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DERI คือ 131.19M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DERI คือเท่าใด?
DERI ถึงราคา ATH ที่ 3.77 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DERI คือเท่าไร?
DERI ถึงราคา ATL ที่ 0.00200107 USD
ปริมาณการเทรดของ DERI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DERI คือ -- USD
ปีนี้ DERI จะสูงขึ้นอีกไหม?
DERI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DERI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Deri Protocol (DERI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

