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โทเค็น Made-in-China ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

กลุ่ม “Made in China” ประกอบด้วยโครงการบล็อกเชนที่ก่อตั้งโดยทีมชาวจีน หรือมีการผสานเข้ากับระบบนิเวศ Web3 ในเอเชียอย่างลึกซึ้ง การเคลื่อนไหวของราคาของโทเค็นเหล่านี้มักได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาเทคโนโลยีในภูมิภาค แนวโน้มสภาพคล่องในตลาดท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในเอเชีย โครงการเหล่านี้มักมุ่งเน้นไปที่โซลูชันบล็อกเชนสำหรับองค์กร โครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค และระบบนิเวศ dApp ที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 605.74
-0.04%
-0.82%
+0.74%
$ 81.62B
$ 13.90K
2
Tron
Tron
TRX
$ 0.3316
-0.06%
+0.15%
+0.36%
$ 31.48B
$ 7.53M
3
OKB
OKB
OKB
$ 104.754
+0.05%
-1.45%
+10.90%
$ 2.20B
$ 2.23K
4
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6005
+0.02%
+0.03%
-0.69%
$ 1.62B
$ 254.11K
5
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4492
+0.43%
+2.07%
-1.38%
$ 1.47B
$ 187.83K
6
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9995
0.00%
-0.03%
-0.02%
$ 1.36B
$ 45.19
7
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.66179
-0.13%
+0.60%
+1.50%
$ 1.16B
$ 40.88K
8
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6.6119
-0.02%
+0.76%
-1.11%
$ 886.43M
$ 8.46K
9
Gate
Gate
GT
$ 6.69
0.00%
0.00%
+0.15%
$ 713.41M
$ 418.72K
10
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004395
0.00%
-2.27%
-5.56%
$ 378.42M
$ 7.12M
11
SUN
SUN
SUN
$ 0.017867
-0.06%
-0.75%
-1.84%
$ 343.35M
$ 5.89M
12
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04208
+0.07%
-0.94%
+0.50%
$ 219.88M
$ 1.38M
13
MX Token
MX Token
MX
$ 1.628
+0.04%
+0.06%
-1.47%
$ 149.70M
$ 623.07K
14
NEO
NEO
NEO
$ 1.679
-0.36%
-0.77%
-7.63%
$ 117.87M
$ 35.59K
15
Qtum
Qtum
QTUM
$ 0.6837
-0.18%
+0.59%
+5.03%
$ 72.37M
$ 90.47K
16
Zilliqa
Zilliqa
ZIL
$ 0.00251
-1.19%
-3.33%
-8.84%
$ 50.01M
$ 20.89M
17
Alchemy
Alchemy
ACH
$ 0.004205
+0.05%
-0.61%
-3.77%
$ 42.09M
$ 13.97M
18
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008296
-0.12%
-0.68%
-4.25%
$ 40.61M
$ 75.59M
19
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03907
+0.08%
+6.85%
+4.69%
$ 39.49M
$ 2.08M
20
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01849
+0.38%
+2.26%
-2.42%
$ 23.67M
$ 4.35M
21
DODO
DODO
DODO
$ 0.02158
+1.13%
+3.71%
-15.28%
$ 21.52M
$ 9.73M
22
Huobi
Huobi
HT
$ 0.105424
+0.01%
+0.06%
+6.30%
$ 11.53M
$ 2.39K
23
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0.000008744
-1.02%
-0.70%
-4.79%
$ 4.67M
$ 6.59B
24
Solv Protocol
Solv Protocol
SOLV
$ 0.002288
-0.35%
+0.57%
-10.42%
$ 3.40M
$ 25.56M
25
Measurable Data
Measurable Data
MDT
$ 0.00279073
-1.87%
-0.00%
-3.00%
$ 2.79M
$ 10.03K
26
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.00137
+3.70%
0.00%
-11.95%
$ 668.75K
$ 7.93M
27
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00055481
-0.56%
-0.00%
+3.61%
$ 452.08K
$ 47.89
28
dForce
dForce
DF
$ 9.407E-5
0.00%
-3.20%
+8.97%
$ 94.07K
--

คำถามที่พบบ่อย

สกุลเงินดิจิทัลในกลุ่ม “Made in China” มีลักษณะเด่นอย่างไร
สกุลเงินดิจิทัลในกลุ่ม “Made in China” คือสินทรัพย์ดิจิทัลที่พัฒนาโดยทีมผู้ก่อตั้งชาวจีนเป็นหลัก หรือเป็นโครงการบล็อกเชนที่มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านประวัติการดำเนินงาน การปฏิบัติการ และการเงินกับตลาดคริปโตในเอเชีย
นโยบายกำกับดูแลในเอเชียส่งผลต่อราคาของโทเค็น “Made in China” อย่างไร
โทเค็นในกลุ่ม “Made in China” มีความอ่อนไหวอย่างมากต่อกระแสและทิศทางด้านกฎระเบียบในเอเชีย ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการนำบล็อกเชนระดับองค์กรมาใช้งาน หรือข้อจำกัดด้านการซื้อขายคริปโทในจีนแผ่นดินใหญ่หรือฮ่องกง มีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าตลาดของโทเค็นเหล่านี้
โครงการคริปโตในกลุ่ม “Made in China” มักมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีใดบ้าง
โครงการคริปโตในกลุ่ม “Made in China” มักให้ความสำคัญกับการพัฒนาโซลูชันบล็อกเชนสำหรับองค์กรที่มีประสิทธิภาพการประมวลผลสูง การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสาธารณะที่สามารถขยายขนาดได้ และการผลักดันการใช้งาน Web3 ในระดับภูมิภาคสำหรับภาคธุรกิจ
ทำไมนักเทรดจึงติดตามนโยบาย Web3 ของฮ่องกงสำหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะ
นักเทรดติดตามนโยบาย Web3 ของฮ่องกงอย่างใกล้ชิด เนื่องจากฮ่องกงกำลังวางตำแหน่งตัวเองเป็นศูนย์กลางคริปโตแบบเปิดสำหรับตลาดเอเชีย นโยบายกำกับดูแลที่เอื้ออำนวยในฮ่องกงมักทำหน้าที่เป็นปัจจัยบวกที่ทรงพลังต่อโทเค็นในกลุ่ม “Made in China”

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ผลิตในจีน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง