กลุ่ม “Made in China” ประกอบด้วยโครงการบล็อกเชนที่ก่อตั้งโดยทีมชาวจีน หรือมีการผสานเข้ากับระบบนิเวศ Web3 ในเอเชียอย่างลึกซึ้ง การเคลื่อนไหวของราคาของโทเค็นเหล่านี้มักได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาเทคโนโลยีในภูมิภาค แนวโน้มสภาพคล่องในตลาดท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในเอเชีย โครงการเหล่านี้มักมุ่งเน้นไปที่โซลูชันบล็อกเชนสำหรับองค์กร โครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค และระบบนิเวศ dApp ที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ผลิตในจีน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง