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หมวดหมู่คริปโต

ค้นพบหมวดหมู่และกลุ่มต่างๆ ของสกุลเงินดิจิทัลบน MEXC ซึ่งจัดกลุ่มตามระบบนิเวศ กรณีการใช้งาน เทคโนโลยี และอื่นๆ หมวดหมู่ต่างๆ ถูกจัดอันดับตามการเปลี่ยนแปลงราคาในรอบ 24 ชั่วโมง เลือกหมวดหมู่ใดก็ได้เพื่อดูโทเค็นที่เป็นส่วนประกอบและผลการดำเนินงานของตลาดล่าสุด

#หมวดหมู่เพิ่มขึ้นมากที่สุด
451Gensyn Ecosystem
USDC.E
AI
----------2452ระบบนิเวศ Zilliqa
DMX
XCAD
SEED
----------5453Bitkub Ecosystem
KKUB
----------1454ระบบนิเวศ IOTA EVM
CYB
WETH
WAGMI
----------8455ระบบนิเวศ Base
TRUMPENG
XIO
ƎԀƎԀ
----------1539456ระบบนิเวศ X Layer
XDOG
DOGFART
GOUT COIN
----------35457ระบบนิเวศ Core
PZP
ASX
CLND
----------11458ระบบนิเวศ Redbelly Network
RBNT
LQDX
AUDD
----------6459ระบบนิเวศ Massa
MAS
----------1460โทเค็นรีสเตกแบบสภาพคล่อง
EZETH
CMETH
RSWETH
--------$ 1.80M14461ระบบนิเวศ Cardano
STRIKE
BODEGA
$LOBSTER
----------59462ระบบนิเวศ Mode
WRSETH
MODE
PEAS
----------24463ระบบนิเวศ Linea
FOXY
$CROAK
LPUSS
----------58464ระบบนิเวศ Lens
LINK
----------1465ระบบนิเวศ Astar zkEVM
BONSAICOIN
----------1466ดัชนี NFT
MVI
-100.00%-100.00%----$ 176.941467Doma Ecosystem
USDC.E
----------1468ระบบนิเวศ Morph L2
MX
USDC
BGB
----------10469ระบบนิเวศ Immutable zkEVM
IMX
OIK
ETH
----------12470Gravity L1 Ecosystem
G
----------1471ระบบนิเวศ Oasys
STOAS
SGC
MCHC
----------5472ระบบนิเวศ Boba Network
BOBA
FRAX
ACX
----------7473ระบบนิเวศ SmartBCH
WBCH
----------1474ระบบนิเวศ Voi Network
VOI
----------1475ระบบนิเวศ Bitlayer
LINK
BRBTC
PELL
----------5476ระบบนิเวศ Oasis Emerald
WBTC
ETH
AVAX
----------4477ระบบนิเวศ Ethereum Classic
WETC
USC
----------2478ระบบนิเวศ Theta
THETA
WBNB
MTRG
----------4479ระบบนิเวศ Constellation Network
DOR
UP
----------2480ระบบนิเวศ VeChain
VTHO
SHA
VET
----------6481ระบบนิเวศ Celo
WCOP
SELFCLAW
ETHIX
----------45482ระบบนิเวศ Bittensor EVM
WTAO
LINK
----------2483ระบบนิเวศ World Chain
POOL
WCOP
IDRX
----------18484ระบบนิเวศ Hedera
HSUITE
MFM
JEET
----------34485ระบบนิเวศ Oraichain
ORAIX
AIRI
OCH
----------3486ระบบนิเวศ Klever
KLV
----------1487ระบบนิเวศ Blast
BAG
OMNI
OX
----------31488ระบบนิเวศ Osmosis
PASG
CUDOS
BOOT
----------87489ระบบนิเวศ Abstract
BOOST
CHAD
UWU69
----------40490ระบบนิเวศ Tron
NEIRO
ZAPO
USDWON
----------81491ระบบนิเวศ Sonic SVM
SONIC
----------1492ETH รีสเตกแบบสภาพคล่อง
PZETH
CMETH
YNETHX
--------$ 31.66K3493SOL รีสเตกแบบสภาพคล่อง
KYSOL
EZSOL
SSOL
--------$ 7.15K3494ระบบนิเวศ Stacks
WELSH
LEO
NASTY
----------13495Anubis Ecosystem
USDC
BNB
ETH
----------4496ระบบนิเวศ Botanix
PBTC
USDC.E
WETH
----------5497ระบบนิเวศ Wanchain
ZOO
WANETH
WANBTC
----------3498SOL สเตกแบบสภาพคล่อง
MXSOL
RASOL
PWRSOL
--------$ 10.48M27499Cookie Chain Ecosystem
COOK
----------1500โทเค็น LP
ARM-WETH
ARM-WETH-EETH
ARM-WETH-STETH
-----100.00%--$ 1.60M10

คำถามที่พบบ่อย

สกุลเงินดิจิทัลมีประเภทและกลุ่มอะไรบ้าง
หมวดหมู่คริปโตคือการจัดกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลตามลักษณะที่เหมือนกัน เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ กรณีการใช้งาน หรือระบบนิเวศ การจัดหมวดหมู่นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรวจตลาดได้ง่ายขึ้น และติดตามกลุ่มเฉพาะ เช่น DeFi, เหรียญมีม หรือบล็อกเชน Layer 1 ได้สะดวก
สกุลเงินดิจิทัลสกุลเดียวสามารถจัดอยู่ในหลายหมวดหมู่ได้หรือไม่
ใช่ เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลมักมีคุณสมบัติการใช้งานหลายอย่าง โทเค็นเดียวจึงสามารถใช้งานได้ในหลายกลุ่ม ตัวอย่างเช่น Ethereum ถูกจัดอยู่ในหมวดบล็อกเชน Layer 1 แต่ก็ยังเป็นส่วนสำคัญของหมวดแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐาน Web3 ด้วย
มีการเพิ่มหมวดหมู่สกุลเงินดิจิทัลใหม่ๆ เข้ามาเรื่อยๆ หรือไม่
แน่นอน อุตสาหกรรม Web3 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โปรโตคอล หรือแนวคิดตลาดใหม่ๆ เกิดขึ้น เราจะอัปเดตดัชนีของเราอย่างต่อเนื่องและเพิ่มกลุ่มใหม่ๆ เพื่อสะท้อนภาพรวมของภูมิทัศน์คริปโตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างแม่นยำ
การตรวจสอบหมวดหมู่คริปโตจะช่วยให้ฉันค้นพบโอกาสในการซื้อขายได้อย่างไร
การติดตามกลุ่มคริปโตเคอร์เรนซีจะช่วยให้คุณสามารถระบุการไหลเวียนของเงินและแนวโน้มตลาดที่กำลังเกิดขึ้นได้ เมื่อกระแสความนิยมในเรื่องราวใดเรื่องหนึ่งเพิ่มขึ้น การตรวจสอบหมวดหมู่จะช่วยให้คุณเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโทเค็นที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มนั้นๆ ได้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

หมวดหมู่ กฎการจัดประเภท และข้อมูลตลาดของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในหน้านี้ มาจากแหล่งข้อมูลอิสระภายนอก MEXC ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความทันเวลาของข้อมูลนี้ การรวมกลุ่มต่างๆ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการรับรองหรือคำแนะนำในการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน การเทรดคริปโตมีความเสี่ยงสูง โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR)