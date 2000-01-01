ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ธีม Dog ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ธีม Dog เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06992
+0.07%
+0.17%
+0.16%
$ 11.93B
$ 32.61M
2
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1784
+0.97%
-0.45%
-8.51%
$ 6.45B
$ 9.99M
3
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004468
+0.18%
-1.56%
-3.14%
$ 2.64B
$ 98.36B
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002346
-0.17%
-0.68%
-3.70%
$ 206.35M
$ 81.95B
5
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002031
-0.15%
-0.64%
-3.15%
$ 194.37M
$ 3.11B
6
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1372
0.00%
+0.36%
-4.05%
$ 137.34M
$ 1.31M
7
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3661
0.00%
-1.29%
-3.94%
$ 91.52M
$ 189.06K
8
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000004837
+0.41%
-0.12%
-5.16%
$ 90.97M
$ 112.90B
9
DogBull
DogBull
DOGO
$ 0.072769
+0.11%
+0.00%
-3.39%
$ 73.50M
$ 3.69M
10
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.023
0.00%
+0.05%
-5.83%
$ 72.46M
$ 14.07K
11
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006243
+0.37%
+0.95%
-4.66%
$ 62.45M
$ 98.66M
12
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003255
+0.15%
-1.01%
-5.28%
$ 58.20M
$ 197.64T
13
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001004
0.00%
-1.18%
-3.56%
$ 42.19M
$ 476.85M
14
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003208
-0.25%
-0.68%
-5.48%
$ 28.53M
$ 174.45M
15
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 6.464E-5
-0.60%
-2.50%
-10.89%
$ 27.18M
--
16
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02074
+0.05%
-2.95%
-4.07%
$ 27.03M
$ 4.88M
17
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002642
+0.08%
+0.42%
-1.42%
$ 26.37M
$ 3.23T
18
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0.00003446
-0.06%
-1.54%
-4.65%
$ 17.79M
$ 1.54B
19
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0.01575
-0.25%
+1.28%
-22.00%
$ 15.36M
$ 4.65M
20
Just a chill guy
Just a chill guy
CHILLGUY
$ 0.011175
+0.45%
+0.94%
+1.80%
$ 11.18M
$ 5.42M
21
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004455
0.00%
+2.42%
-3.26%
$ 10.42M
$ 27.40M
22
Osaka Protocol
Osaka Protocol
OSAK
$ 1.3428E-8
-0.39%
+1.50%
-0.40%
$ 10.23M
--
23
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2.724E-5
-1.16%
+0.10%
-1.59%
$ 9.84M
--
24
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04129
-0.72%
-0.27%
-3.39%
$ 9.50M
$ 1.69M
25
KishuInu
KishuInu
KISHU
$ 0.00000000009927
-0.22%
-2.03%
+0.40%
$ 9.20M
$ 583.31T
26
Koma Inu
Koma Inu
KOMA
$ 0.01469
0.00%
+4.78%
+11.20%
$ 8.85M
$ 1.37M
27
Bert
Bert
BERT
$ 0.008774
-0.36%
+1.55%
-2.50%
$ 8.40M
$ 6.45M
28
Coinbase Wrapped DOGE
Coinbase Wrapped DOGE
CBDOGE
$ 0.069904
+0.15%
+0.00%
-0.09%
$ 8.15M
$ 1.89K
29
Resistance Dog
Resistance Dog
REDO
$ 0.07126
+0.29%
-4.65%
-5.50%
$ 7.14M
$ 792.66K
30
Stader
Stader
SD
$ 0.0994
-0.60%
+2.16%
-7.36%
$ 7.04M
$ 547.63K
31
I love puppies
I love puppies
PUPPIES
$ 1.66513E-7
+0.35%
-0.20%
-13.47%
$ 7.00M
--
32
Hosky
Hosky
HOSKY
$ 5.812E-9
-0.56%
-2.40%
-10.13%
$ 5.81M
--
33
Baby Shiba Inu
Baby Shiba Inu
BABYSHIBAINU
$ 5.406E-9
-0.20%
-0.80%
+0.76%
$ 5.41M
--
34
Venus DOGE
Venus DOGE
VDOGE
$ 0.00142358
+0.03%
+0.00%
+0.16%
$ 5.12M
--
35
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0.00007164
-0.32%
+23.91%
+17.25%
$ 4.70M
$ 1.33B
36
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0.00464625
0.00%
0.00%
+30.85%
$ 4.65M
$ 20.00K
37
AMATERASU OMIKAMI
AMATERASU OMIKAMI
OMIKAMI
$ 0.00452595
-2.02%
-0.01%
-5.43%
$ 4.52M
$ 7.17K
38
PIBBLE
PIBBLE
PIB
$ 0.0001155
-0.17%
-0.69%
-2.03%
$ 3.43M
$ 135.44M
39
DogeKing
DogeKing
DOGEKING
$ 2.985E-9
0.00%
-0.30%
-1.68%
$ 2.99M
--
40
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.02837
+0.04%
-1.83%
+2.45%
$ 2.77M
$ 3.05M
41
Kendu
Kendu
KENDU
$ 2.7E-6
0.00%
+0.30%
-3.23%
$ 2.68M
--
42
The Original Doge
The Original Doge
OGDOGE
$ 0.00276489
-9.18%
+0.04%
-5.69%
$ 2.42M
$ 68.45K
43
ALLINDOGE
ALLINDOGE
ALLINDOGE
$ 0.00231404
+0.15%
-0.05%
-5.08%
$ 2.30M
$ 32.40K
44
Dingocoin
Dingocoin
DINGO
$ 0.00001993
-0.95%
-1.53%
-16.18%
$ 2.29M
$ 966.78M
45
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
$ 2.16E-5
0.00%
+1.00%
0.00%
$ 2.16M
--
46
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.002222
+0.68%
-1.25%
-6.45%
$ 2.07M
$ 26.14M
47
DOWGE
DOWGE
DJI6930
$ 0.001869
+0.21%
-3.70%
-2.34%
$ 1.87M
$ 21.08M
48
ShibaDoge
ShibaDoge
SHIBDOGE
$ 1.0E-17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.84M
--
49
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001844
0.00%
-3.91%
-11.05%
$ 1.84M
$ 17.63M
50
Myro
Myro
MYRO
$ 0.001939
-0.26%
-2.03%
-1.63%
$ 1.82M
$ 29.01M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ธีม Dog คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ธีม Dog เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 366 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $22.42B
โทเค็น ธีม Dog ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ธีม Dog ที่ติดตามบน MEXC นั้น DOGINME แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 23.91% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ธีม Dog กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 366 ธีม Dog ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ธีม Dog ยอดนิยม รวมถึง DOGE, ADA, SHIB. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ธีม Dog คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ธีม Dog ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $22.42B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ธีม Dog นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง