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ราคาปัจจุบัน Rivalz Network วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด RIZ เท่ากับ 218,777 USD ติดตามการอัปเดตราคา RIZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Rivalz Network วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด RIZ เท่ากับ 218,777 USD ติดตามการอัปเดตราคา RIZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Rivalz Network ราคา (RIZ)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RIZ เป็น USD

$0.00004405
$0.00004405$0.00004405
-3.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Rivalz Network (RIZ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:31:45 (UTC+8)

ราคา Rivalz Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Rivalz Network (RIZ) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RIZ เป็น USD คือ $ 0 ต่อ RIZ.

Rivalz Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 218,777 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.99B RIZ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RIZ เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0111699 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RIZ เคลื่อนไหว +0.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.47% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Rivalz Network (RIZ) ข้อมูลการตลาด

$ 218.78K
$ 218.78K$ 218.78K

--
----

$ 218.78K
$ 218.78K$ 218.78K

4.99B
4.99B 4.99B

4,989,887,900.0
4,989,887,900.0 4,989,887,900.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Rivalz Network คือ $ 218.78K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RIZ คือ 4.99B โดยมีอุปทานรวมที่ 4989887900.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 218.78K

ประวัติราคา Rivalz Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0111699
$ 0.0111699$ 0.0111699

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-3.08%

+0.47%

+0.47%

ประวัติราคา Rivalz Network (RIZ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Rivalz Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rivalz Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rivalz Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rivalz Network เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.08%
30 วัน$ 0+1.08%
60 วัน$ 0-69.01%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Rivalz Network

การคาดการณ์ราคา Rivalz Network (RIZ) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RIZ ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Rivalz Network (RIZ) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Rivalz Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Rivalz Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RIZ ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Rivalz Network

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Rivalz Network (RIZ) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AI AgentsArbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)

เกี่ยวกับ Rivalz Network

ราคาปัจจุบันของ Rivalz Network คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย Rivalz Network มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -3.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ RIZ อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 4989887900.0 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Rivalz Network คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿7065285.72549397780000 โดยอยู่ในอันดับที่ #4592 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

RIZ มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Rivalz Network เข้ากับหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Oracle,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,Base Ecosystem,AI Agents อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Artificial Intelligence (AI),Oracle,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,Base Ecosystem,AI Agents RIZ แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Rivalz Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:31:45 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Rivalz Network (RIZ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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