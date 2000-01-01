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โทเค็น สัญญาถาวร ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม สัญญาถาวร เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.76
+0.12%
+1.21%
+4.11%
$ 14.64B
$ 6.82K
2
Aster
Aster
ASTER
$ 0.5995
+0.02%
+0.03%
-0.69%
$ 1.62B
$ 254.11K
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.327
-0.27%
+2.69%
-3.21%
$ 580.63M
$ 390.31K
4
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1683
0.00%
+0.30%
-7.58%
$ 558.81M
$ 703.45K
5
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.457
+0.07%
+1.60%
-0.07%
$ 513.02M
$ 268.24K
6
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6214
-0.03%
-0.10%
-2.22%
$ 167.38M
$ 86.93K
7
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.37129
+0.09%
-1.30%
+5.03%
$ 124.06M
$ 183.63K
8
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10748
-0.02%
-3.13%
-6.54%
$ 90.71M
$ 642.39K
9
Derive
Derive
DRV
$ 0.10652
-0.65%
+14.20%
+11.89%
$ 77.99M
$ 619.81K
10
GMX
GMX
GMX
$ 6.728
-0.13%
+0.40%
+7.70%
$ 70.06M
$ 8.01K
11
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.10147
+0.06%
-0.34%
+9.20%
$ 32.78M
$ 949.38K
12
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.188
-0.32%
+3.74%
-10.92%
$ 26.13M
$ 475.30K
13
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.07352
+0.08%
+1.88%
-1.08%
$ 24.46M
$ 1.50M
14
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09076
+0.02%
-0.94%
-6.94%
$ 20.48M
$ 762.88K
15
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01069
-0.09%
-0.09%
-5.16%
$ 20.15M
$ 5.40M
16
Based
Based
BASED
$ 0.0795
+0.13%
-2.99%
-1.27%
$ 18.69M
$ 6.26M
17
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.01999
0.00%
-0.50%
-3.39%
$ 18.30M
$ 3.01M
18
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008026
-0.45%
-4.19%
-10.88%
$ 15.95M
$ 11.55M
19
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01451
+0.41%
0.00%
+1.18%
$ 14.53M
$ 5.36M
20
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.5023
-0.04%
-1.03%
-2.36%
$ 12.16M
$ 104.34K
21
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002797
-0.32%
+2.45%
-6.09%
$ 12.03M
$ 21.18M
22
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0289
-0.34%
-1.70%
0.00%
$ 11.26M
$ 1.80M
23
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0627
+0.32%
+1.95%
-0.95%
$ 9.27M
$ 78.84K
24
THENA
THENA
THE
$ 0.06184
+0.66%
-0.18%
-6.61%
$ 8.26M
$ 1.23M
25
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.439783
+2.48%
+0.09%
+9.56%
$ 7.91M
$ 20.90K
26
MUX Protocol
MUX Protocol
MCB
$ 2.06
0.00%
--
-0.96%
$ 7.82M
$ 762.61
27
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.01187
-0.17%
+4.49%
-7.63%
$ 7.25M
$ 5.09M
28
Pear Protocol
Pear Protocol
PEAR
$ 0.01464078
0.00%
+0.02%
-0.95%
$ 7.09M
$ 1.40K
29
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.00816
+0.02%
-0.90%
+0.34%
$ 6.20M
$ 7.15M
30
Pika Protocol
Pika Protocol
PIKA
$ 0.312339
0.00%
--
0.00%
$ 5.93M
$ 11.04
31
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0331
0.00%
-5.43%
-1.49%
$ 5.47M
$ 164.61K
32
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.053423
0.00%
+0.01%
-4.27%
$ 4.81M
$ 533.59
33
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001646
+0.49%
-1.67%
-1.61%
$ 4.77M
$ 42.69M
34
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007734
+0.89%
+1.28%
-5.32%
$ 3.86M
$ 7.08M
35
VOOI
VOOI
VOOI
$ 0.008337
+0.14%
+0.54%
-9.88%
$ 2.62M
$ 6.19M
36
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.27635
+5.14%
+0.05%
-2.62%
$ 2.58M
$ 357.45K
37
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01781434
+0.09%
-0.03%
-6.97%
$ 2.35M
$ 40.80K
38
Foxify
Foxify
FOX
$ 0.223289
+0.93%
--
+2.77%
$ 2.31M
$ 13.26
39
Omnipair
Omnipair
OMFG
$ 0.164019
0.00%
-0.01%
-1.33%
$ 2.26M
$ 3.85K
40
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.0009019
+0.47%
+0.01%
+0.36%
$ 2.13M
$ 2.32K
41
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0.110323
0.00%
+0.00%
-0.17%
$ 1.63M
$ 35.75K
42
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00178372
0.00%
-0.01%
-6.91%
$ 1.55M
$ 226.17
43
Rails
Rails
RAILS
$ 0.04506555
0.00%
-0.02%
+12.42%
$ 1.53M
$ 264.03
44
Storm Trade
Storm Trade
STORM
$ 0.004059
+0.10%
-2.69%
-7.31%
$ 1.05M
$ 20.01M
45
Contango
Contango
TANGO
$ 0.00169041
+0.04%
-0.00%
-13.57%
$ 773.83K
$ 10.02
46
KiloEx
KiloEx
KILO
$ 0.00321712
+2.12%
+0.03%
+8.60%
$ 681.04K
$ 1.50K
47
IDEX
IDEX
IDEX
$ 0.00068065
+2.72%
-0.01%
-5.47%
$ 680.64K
$ 23.57K
48
Aark Digital
Aark Digital
AARK
$ 0.00090558
0.00%
+0.04%
+8.19%
$ 556.82K
$ 1.18K
49
SigmaDotMoney
SigmaDotMoney
SIGMA
$ 0.00341694
+0.03%
-0.02%
-6.41%
$ 495.45K
$ 3.30K
50
K9
K9
K9
$ 0.00039002
+0.06%
-0.17%
-56.73%
$ 437.98K
$ 4.39K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น สัญญาถาวร คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น สัญญาถาวร เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 80 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $18.77B
โทเค็น สัญญาถาวร ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น สัญญาถาวร ที่ติดตามบน MEXC นั้น DRV แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 14.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น สัญญาถาวร กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 80 สัญญาถาวร ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น สัญญาถาวร ยอดนิยม รวมถึง HYPE, ASTER, LIT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ สัญญาถาวร คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น สัญญาถาวร ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $18.77B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สัญญาถาวร นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง