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โทเค็น โทเค็น Exchange-based ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็น Exchange-based เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 605.51
-0.04%
-0.82%
+0.74%
$ 81.62B
$ 13.90K
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.83
+0.12%
+1.21%
+4.11%
$ 14.64B
$ 6.82K
3
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.34
0.00%
+0.05%
-3.41%
$ 8.59B
$ 501.54K
4
OKB
OKB
OKB
$ 104.849
+0.05%
-1.45%
+10.90%
$ 2.20B
$ 2.23K
5
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04769
+0.25%
+0.19%
+0.78%
$ 2.14B
$ 1.55M
6
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.31
+0.03%
+1.76%
-16.41%
$ 2.05B
$ 69.45K
7
Aster
Aster
ASTER
$ 0.5998
+0.02%
+0.03%
-0.69%
$ 1.62B
$ 254.11K
8
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001787
-0.11%
-0.72%
-1.81%
$ 1.62B
$ 28.76B
9
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.6599
-0.13%
+0.60%
+1.50%
$ 1.16B
$ 40.88K
10
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6.6122
-0.02%
+0.76%
-1.11%
$ 886.43M
$ 8.46K
11
Gate
Gate
GT
$ 6.69
0.00%
0.00%
+0.15%
$ 713.41M
$ 418.72K
12
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1687
0.00%
+0.30%
-7.58%
$ 558.81M
$ 703.45K
13
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.456
+0.07%
+1.60%
-0.07%
$ 513.02M
$ 268.24K
14
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7014
+0.07%
-0.80%
-3.01%
$ 455.47M
$ 88.96K
15
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4086
+0.27%
+1.37%
-1.92%
$ 388.58M
$ 1.04M
16
Curve
Curve
CRV
$ 0.252
-0.40%
+4.03%
-3.54%
$ 379.79M
$ 2.22M
17
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 103.47
+0.03%
-0.51%
-0.98%
$ 272.53M
$ 631.96
18
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.267
-0.31%
-3.28%
-6.70%
$ 216.67M
$ 194.85K
19
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06515
-0.08%
-1.14%
-3.17%
$ 187.13M
$ 839.38K
20
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6212
-0.03%
-0.10%
-2.22%
$ 167.38M
$ 86.93K
21
BTSE Token
BTSE Token
BTSE
$ 0.941762
-0.26%
+0.03%
+9.59%
$ 152.62M
$ 5.04M
22
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6282
+0.04%
+0.06%
-1.47%
$ 149.70M
$ 623.07K
23
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4192
+0.05%
-0.21%
-2.12%
$ 141.95M
$ 417.39K
24
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08254
+0.07%
-0.04%
-0.86%
$ 116.51M
$ 686.65K
25
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3663
0.00%
-1.29%
-3.94%
$ 91.52M
$ 189.06K
26
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10761
-0.02%
-3.13%
-6.54%
$ 90.71M
$ 642.39K
27
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1228
0.00%
-14.12%
+17.61%
$ 71.16M
$ 1.18M
28
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2088
+0.19%
+1.12%
+6.11%
$ 68.57M
$ 271.76K
29
SNX
SNX
SNX
$ 0.1989
-0.10%
-0.30%
-5.42%
$ 68.52M
$ 281.04K
30
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0863
0.00%
-1.60%
-5.58%
$ 64.71M
$ 85.98
31
0x
0x
ZRX
$ 0.07614
-0.25%
-1.18%
-6.62%
$ 64.60M
$ 765.49K
32
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0364
-0.10%
-0.98%
-2.83%
$ 62.95M
$ 54.19K
33
Hydration
Hydration
HDX
$ 0.00934667
-0.18%
-0.02%
+12.72%
$ 55.33M
$ 113.86K
34
VELO
VELO
VELO
$ 0.003082
0.00%
+0.19%
-5.77%
$ 54.18M
$ 3.02M
35
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1602
-0.25%
+0.50%
-5.54%
$ 46.01M
$ 344.42K
36
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1775
-0.50%
+0.96%
-17.39%
$ 36.37M
$ 424.10K
37
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00972
-0.41%
-1.92%
-24.85%
$ 36.00M
$ 6.03M
38
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.17998E-7
-0.32%
-1.70%
+0.54%
$ 35.62M
--
39
Elexium
Elexium
EX
$ 3.86
0.00%
--
0.00%
$ 34.51M
$ 2.93K
40
STON
STON
STON
$ 0.437592
+0.10%
+0.01%
+3.14%
$ 30.83M
$ 5.95K
41
CoinEx
CoinEx
CET
$ 0.01222726
0.00%
+0.01%
+6.95%
$ 30.06M
$ 24.23K
42
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.0846
-0.22%
+0.80%
+2.97%
$ 29.10M
$ 679.37K
43
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2663
+0.15%
-0.71%
+1.91%
$ 28.72M
$ 218.56K
44
NKYC Token
NKYC Token
NKYC
$ 7.1
-0.56%
+0.00%
+6.13%
$ 28.39M
$ 333.20K
45
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06085
-0.18%
+0.33%
+0.78%
$ 27.73M
$ 878.17K
46
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.01842524
0.00%
-0.02%
-21.53%
$ 27.63M
$ 39.44K
47
ChangeNOW
ChangeNOW
NOW
$ 0.320932
+0.09%
+0.00%
+0.06%
$ 26.81M
$ 204.26
48
MultiBank Group
MultiBank Group
MBG
$ 0.1059
0.00%
+0.76%
-0.38%
$ 26.30M
$ 17.54M
49
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.1879
-0.32%
+3.74%
-10.92%
$ 26.13M
$ 475.30K
50
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2866
+0.07%
-0.80%
-8.05%
$ 25.31M
$ 218.88K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็น Exchange-based คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็น Exchange-based เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 250 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $122.74B
โทเค็น โทเค็น Exchange-based ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็น Exchange-based ที่ติดตามบน MEXC นั้น VOLT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 745.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็น Exchange-based กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 250 โทเค็น Exchange-based ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็น Exchange-based ยอดนิยม รวมถึง BNB, HYPE, LEO. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็น Exchange-based คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็น Exchange-based ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $122.74B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็น Exchange-based นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง