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โทเค็น โปรโตคอล RWA ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โปรโตคอล RWA เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,466
+0,23%
-1,03%
+13,92%
$ 6,23B
$ 49,94K
2
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0,3313
-0,01%
+2,11%
-3,68%
$ 1,61B
$ 441,65K
3
TIA
TIA
TIA
$ 0,3053
-0,10%
+0,89%
-4,98%
$ 282,51M
$ 610,11K
4
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0,16393
-0,19%
+1,10%
+8,46%
$ 195,40M
$ 432,92K
5
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0,0015653
+0,11%
-0,68%
-6,60%
$ 157,35M
$ 122,93M
6
RealLink
RealLink
REAL
$ 0,07275
-0,21%
+0,15%
-2,61%
$ 100,07M
$ 2,79M
7
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0,1551
-0,13%
+2,30%
-3,90%
$ 89,69M
$ 396,78K
8
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0,013028
-0,62%
+0,62%
+6,51%
$ 75,72M
$ 29,63M
9
RE
RE
RE
$ 0,42721
-0,82%
-6,61%
+3,22%
$ 68,20M
$ 309,22K
10
Reental
Reental
RNT
$ 0,284825
+0,01%
+0,00%
+7,76%
$ 39,39M
$ 5,07K
11
POLYX
POLYX
POLYX
$ 0,0288
0,00%
-1,71%
-9,72%
$ 30,42M
$ 17,11K
12
Ryze
Ryze
RYZE
$ 0,06906
0,00%
--
-0,03%
$ 18,22M
$ 49,45
13
CHR
CHR
CHR
$ 0,01349
0,00%
-1,02%
-3,70%
$ 13,18M
$ 3,87M
14
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0,3634
+1,91%
+7,49%
-16,24%
$ 12,20M
$ 603,47K
15
Chintai Network
Chintai Network
CHEX
$ 0,008254
-0,16%
-3,86%
-19,23%
$ 10,27M
$ 7,09M
16
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0,054
0,00%
-1,62%
-11,81%
$ 9,81M
$ 1,11M
17
Opinion
Opinion
OPN
$ 0,05249
+0,02%
+3,51%
0,00%
$ 9,40M
$ 1,20M
18
ORIGYN
ORIGYN
OGY
$ 0,0011851
-0,11%
+2,01%
+14,25%
$ 9,28M
$ 11,57M
19
Soil
Soil
SOIL
$ 0,09313
+0,09%
-0,67%
-9,97%
$ 6,49M
$ 233,83K
20
Realio
Realio
RIO
$ 0,033
0,00%
-0,33%
-5,72%
$ 5,37M
$ 457,34K
21
tokenforge
tokenforge
TKFG
$ 0,01771775
0,00%
-0,01%
-3,99%
$ 4,93M
$ 8,28K
22
Brickken
Brickken
BKN
$ 0,0598
-0,02%
-1,27%
-2,53%
$ 4,89M
$ 1,38M
23
NetX
NetX
NETX
$ 0,193
+0,16%
-3,79%
-5,02%
$ 4,46M
$ 313,56K
24
READY
READY
READY
$ 0,004416
0,00%
-2,24%
-16,14%
$ 4,45M
$ 3,18M
25
$ 0,00169
+2,40%
+1,79%
-9,52%
$ 4,24M
$ 4,85M
26
Lingo
Lingo
LINGO
$ 0,008719
-0,01%
+0,25%
-1,90%
$ 4,24M
$ 6,63M
27
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0,00509516
+0,05%
+0,04%
+28,92%
$ 3,46M
$ 270,16
28
$ 0,01864
+0,11%
+5,37%
-4,75%
$ 3,18M
$ 55,62K
29
UranoToken
UranoToken
URANO
$ 0,057704
-0,60%
0,00%
-0,94%
$ 3,06M
$ 3,86K
30
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0,00573755
0,00%
--
-5,97%
$ 2,88M
$ 12,78
31
Goldfinch
Goldfinch
GFI
$ 0,02973
+0,60%
+0,13%
-3,98%
$ 2,62M
$ 1,81M
32
Rayls
Rayls
RLS
$ 0,001658
0,00%
-0,48%
-5,90%
$ 2,49M
$ 37,15M
33
Allo
Allo
RWA
$ 0,001147
0,00%
0,00%
-1,21%
$ 2,06M
$ 45,61M
34
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0,00462
+0,43%
+0,87%
-15,85%
$ 1,90M
$ 311,41K
35
PinLink
PinLink
PIN
$ 0,02061
0,00%
-4,37%
-2,05%
$ 1,82M
$ 3,26M
36
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0,001698
+0,83%
-1,11%
-7,57%
$ 1,70M
$ 33,77M
37
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0,00337
-0,24%
-2,31%
+1,72%
$ 1,65M
$ 56,19M
38
TRWA
TRWA
TRWA
$ 0,000232
-0,04%
-0,13%
-2,27%
$ 1,62M
$ 224,37M
39
Charred Treasures
Charred Treasures
CHARRED
$ 0,861522
0,00%
--
-2,83%
$ 1,38M
$ 268,35
40
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0,00103627
-1,54%
-0,04%
-26,52%
$ 1,30M
$ 13,18K
41
OpenVPP
OpenVPP
OVPP
$ 0,001525
+1,66%
-0,13%
-8,56%
$ 1,23M
$ 181,00M
42
Palm Economy
Palm Economy
PALM
$ 0,00010217
0,00%
0,00%
-7,82%
$ 1,18M
$ 6,91
43
Apraemio
Apraemio
APRA
$ 0,00801777
0,00%
-0,08%
-61,96%
$ 1,11M
$ 5,93K
44
Arowana
Arowana
ARW
$ 0,04201
-0,88%
-1,86%
+36,87%
$ 952,63K
$ 85,02K
45
Swarm Markets
Swarm Markets
SMT
$ 0,0093
0,00%
+2,20%
-14,68%
$ 855,57K
$ 5,72M
46
Pareto Staked USP
Pareto Staked USP
SUSP
$ 1,12
0,00%
0,00%
0,00%
$ 736,19K
--
47
Collaterize
Collaterize
COLLAT
$ 0,00065655
-0,44%
-0,03%
-12,39%
$ 652,37K
$ 132,14K
48
Elixir
Elixir
ELX
$ 0,00115198
-2,14%
-0,11%
+8,23%
$ 505,79K
$ 10,20K
49
Credefi
Credefi
CREDI
$ 0,00053474
-0,20%
+0,00%
+4,99%
$ 472,96K
$ 11,95K
50
xCREDI
xCREDI
XCREDI
$ 0,01505758
+0,26%
+0,00%
-0,33%
$ 391,50K
$ 42,52K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โปรโตคอล RWA คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โปรโตคอล RWA เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 73 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $9.04B
โทเค็น โปรโตคอล RWA ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โปรโตคอล RWA ที่ติดตามบน MEXC นั้น EPIC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 7.49% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โปรโตคอล RWA กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 73 โปรโตคอล RWA ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โปรโตคอล RWA ยอดนิยม รวมถึง LINK, ONDO, TIA. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โปรโตคอล RWA คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โปรโตคอล RWA ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $9.04B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โปรโตคอล RWA นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง