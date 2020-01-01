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โทเค็น Tokenized Treasuries ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม Tokenized Treasuries เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1,13
0,00%
--
0,00%
$ 3,01B
$ 5,67K
2
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0,00%
0,00%
0,00%
$ 2,76B
--
3
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1,14
0,00%
0,00%
0,00%
$ 2,14B
$ 4,25M
4
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11,18
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 958,17M
--
5
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1,11
0,00%
0,00%
0,00%
$ 872,25M
--
6
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1,018
0,00%
0,00%
+0,10%
$ 117,95M
$ 38,04K
7
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1,069
0,00%
0,00%
0,00%
$ 66,45M
--
8
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
$ 11 988,46
0,00%
0,00%
+0,06%
$ 47,93M
--
9
Nest Treasury Vault
Nest Treasury Vault
NTBILL
$ 1,054
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 2,44M
--
10
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1,015
0,00%
+0,00%
0,00%
$ 1,04M
$ 25,04

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น Tokenized Treasuries คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น Tokenized Treasuries เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 10 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $9.97B
โทเค็น Tokenized Treasuries ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น Tokenized Treasuries ที่ติดตามบน MEXC นั้น USDM1 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น Tokenized Treasuries กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 10 Tokenized Treasuries ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น Tokenized Treasuries ยอดนิยม รวมถึง USYC, BUIDL, USDY. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ Tokenized Treasuries คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Tokenized Treasuries ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $9.97B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Tokenized Treasuries นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง