สเตเบิลคอยน์ คือสกุลเงินดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อรักษาเสถียรภาพมูลค่าโดยการผูกราคากับสินทรัพย์ภายนอก เช่น สกุลเงินเฟียต ระบบเหล่านี้มอบข้อดีของการชำระเงินที่รวดเร็วของสินทรัพย์ดิจิทัล ในขณะเดียวกันก็ลดความผันผวนของตลาดทั่วไปให้น้อยที่สุด นักลงทุนนิยมใช้สกุลเงินเหล่านี้อย่างแพร่หลาย ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่ตลาดผันผวน สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และสกุลเงินหลักสำหรับคู่เทรดต่างๆ
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง