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สเตเบิลคอยน์ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สเตเบิลคอยน์ คือสกุลเงินดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อรักษาเสถียรภาพมูลค่าโดยการผูกราคากับสินทรัพย์ภายนอก เช่น สกุลเงินเฟียต ระบบเหล่านี้มอบข้อดีของการชำระเงินที่รวดเร็วของสินทรัพย์ดิจิทัล ในขณะเดียวกันก็ลดความผันผวนของตลาดทั่วไปให้น้อยที่สุด นักลงทุนนิยมใช้สกุลเงินเหล่านี้อย่างแพร่หลาย ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่ตลาดผันผวน สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และสกุลเงินหลักสำหรับคู่เทรดต่างๆ

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999183
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.01B
$ 15.66B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00093
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0009
-0.01%
-0.03%
+0.02%
$ 10.58B
$ 58.67K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 38.46K
5
USD1
USD1
USD1
$ 1.00011
0.00%
+0.01%
-0.01%
$ 4.39B
$ 840.28K
6
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.47B
$ 141.03M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999913
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 2.78B
$ 31.19M
8
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.72B
$ 38.50M
9
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9995
0.00%
-0.03%
-0.02%
$ 1.36B
$ 45.19
10
BFUSD
BFUSD
BFUSD
$ 0.998678
-0.01%
0.00%
-0.01%
$ 1.32B
$ 696.96K
11
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 1.30B
$ 24.17K
12
United Stables
United Stables
U
$ 1.0002
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 1.00B
$ 54.94K
13
GHO
GHO
GHO
$ 0.998676
+0.02%
0.00%
+0.06%
$ 698.07M
$ 749.63K
14
YLDS
YLDS
YLDS
$ 0.999199
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 679.38M
$ 1.09M
15
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998556
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 550.60M
$ 25.98K
16
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
-0.01%
0.00%
+0.16%
$ 494.02M
$ 5.49K
17
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 469.21M
$ 7.46M
18
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0.01183952
0.00%
+0.00%
-1.78%
$ 464.43M
$ 2.18K
19
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.999259
0.00%
0.00%
0.00%
$ 357.70M
$ 657.00K
20
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9979
0.00%
+0.01%
-0.01%
$ 336.84M
$ 16.89K
21
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.936496
-0.02%
+0.01%
-0.63%
$ 303.46M
$ 1.95M
22
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998824
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 215.15M
$ 3.52M
23
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999273
0.00%
0.00%
0.00%
$ 212.76M
$ 4.69M
24
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.096
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 196.68M
$ 1.24M
25
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 0.999927
-0.01%
-0.00%
-0.01%
$ 174.23M
$ 67.23K
26
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 162.63M
$ 1.07M
27
GUSD
GUSD
GUSD
$ 0.998206
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 149.51M
$ 632.58K
28
Avant USD
Avant USD
AVUSD
$ 0.998686
-0.06%
0.00%
-0.23%
$ 127.26M
$ 3.33K
29
JPYSC
JPYSC
JPYSC
$ 0.00627729
+0.01%
0.00%
-0.02%
$ 125.83M
--
30
CASH
CASH
CASH
$ 0.999005
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 121.59M
$ 2.73M
31
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.999614
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 113.84M
$ 103.72K
32
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99985
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.76M
33
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0.99984
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 102.43M
--
34
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.999
-0.01%
--
-0.01%
$ 99.90M
$ 3.23M
35
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.998956
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 95.02M
$ 748.74K
36
USDa
USDa
USDA
$ 0.967102
0.00%
--
+169.28%
$ 94.54M
$ 10.67
37
Cygnus Finance Global USD
Cygnus Finance Global USD
CGUSD
$ 0.995186
0.00%
0.00%
0.00%
$ 75.84M
$ 20.01
38
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.997503
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 74.97M
$ 37.52K
39
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998525
0.00%
0.00%
-4.90%
$ 74.89M
$ 185.89K
40
Crown BRLV
Crown BRLV
BRLV
$ 0.19134
0.00%
0.00%
-2.19%
$ 71.71M
$ 405.82
41
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.999516
+0.02%
0.00%
+0.01%
$ 64.13M
$ 1.18M
42
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
0.00%
$ 62.01M
$ 19.80M
43
StandX DUSD
StandX DUSD
DUSD
$ 0.998293
-0.14%
0.00%
+0.01%
$ 60.77M
$ 55.07K
44
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.23
0.00%
0.00%
0.00%
$ 59.51M
$ 133.94
45
Precious Metals USD
Precious Metals USD
PMUSD
$ 0.612504
-0.01%
+0.00%
+7.73%
$ 57.58M
$ 6.74K
46
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1571
0.00%
-0.07%
+0.16%
$ 57.42M
$ 4.98K
47
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00625832
-0.08%
0.00%
-0.56%
$ 55.11M
$ 22.14K
48
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.190613
-0.06%
+0.00%
-2.30%
$ 54.61M
$ 2.77K
49
Neutrl USD
Neutrl USD
NUSD
$ 0.998253
0.00%
--
-0.03%
$ 53.30M
$ 10.32K
50
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997678
-0.01%
0.00%
+0.11%
$ 53.00M
$ 1.18M

คำถามที่พบบ่อย

จุดประสงค์หลักของสเตเบิลคอยน์ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลคืออะไร
Stablecoin ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาระดับราคาให้คงที่ ช่วยให้นักเทรดคริปโตเคอร์เรนซีมีที่หลบภัยจากความผันผวนของตลาด และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่น่าเชื่อถือสำหรับการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ
สเตเบิลคอยน์ทุกตัวมีเงินเฟียตค้ำประกันเต็มจำนวนหรือไม่
ไม่ ในขณะที่สเตเบิลคอยน์ที่มีเงินเฟียตค้ำประกันจะอาศัยเงินสำรองในธนาคาร สเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริทึมใช้สัญญาอัจฉริยะในการปรับสมดุลอุปทาน และสเตเบิลคอยน์ที่มีคริปโตค้ำประกันจะใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการค้ำประกันเกินมูลค่าเพื่อรักษาระดับราคา
นักเทรดคริปโตใช้สเตเบิลคอยน์อย่างไรในช่วงตลาดขาลง
ในช่วงตลาดขาลง นักเทรดสกุลเงินดิจิทัลมักจะขายเหรียญอัลต์คอยน์ที่มีความผันผวนสูงและถือเหรียญสเตเบิลคอยน์ไว้เพื่อรักษามูลค่าเงินทุน ทำให้มั่นใจได้ว่านักเทรดจะมีเงินสดพร้อมใช้เมื่อมีโอกาสซื้อใหม่เกิดขึ้น
เหตุใดคู่เทรดสเตเบิลคอยน์จึงมีความสำคัญต่อแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ (DEX)
คู่เทรดสเตเบิลคอยน์ ช่วยสร้างฐานราคาที่เชื่อถือได้ในตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ (DEX) ทำให้ผู้ให้บริการสภาพคล่องไม่ประสบกับการสูญเสียที่ไม่ถาวรจำนวนมหาศาลอันเนื่องมาจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรงของสกุลเงินดิจิทัลทั่วไป

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง