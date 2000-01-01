ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น การฟาร์มผลตอบแทน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การฟาร์มผลตอบแทน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.284
-0.27%
+1.76%
-16.50%
$ 2.06B
$ 68.02K
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.5
-0.22%
+0.07%
-3.24%
$ 1.34B
$ 913.47
3
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.386
+1.29%
+24.91%
+99.23%
$ 835.95M
$ 3.26M
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.451
-0.14%
+1.25%
+0.28%
$ 511.96M
$ 267.31K
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.2522
-0.08%
+4.52%
-3.67%
$ 381.91M
$ 2.29M
6
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.261
+0.08%
-3.50%
-6.35%
$ 216.84M
$ 200.98K
7
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16297
-0.19%
+1.10%
+8.46%
$ 195.40M
$ 432.92K
8
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.618
-0.06%
-0.29%
-2.20%
$ 167.27M
$ 87.61K
9
Compound
Compound
COMP
$ 16.12
+0.06%
-0.25%
-1.64%
$ 162.10M
$ 3.45K
10
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.632
-0.48%
+4.84%
-4.97%
$ 161.41M
$ 41.61K
11
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
12
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1437
+0.21%
-0.83%
+4.97%
$ 94.98M
$ 378.31K
13
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,953.9
-0.19%
+0.14%
-3.20%
$ 70.11M
$ 31.16
14
SNX
SNX
SNX
$ 0.1976
-0.10%
-0.60%
-5.38%
$ 68.49M
$ 282.27K
15
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0315
-0.09%
-1.36%
-2.45%
$ 62.96M
$ 54.26K
16
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 52.565
0.00%
-0.82%
-8.30%
$ 52.57M
$ 952.90
17
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1589
-0.06%
-0.19%
-4.99%
$ 45.89M
$ 344.31K
18
Venus
Venus
XVS
$ 2.7189
-0.23%
+1.31%
-0.24%
$ 44.51M
$ 19.37K
19
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.076312
+0.10%
-0.00%
-1.83%
$ 27.49M
$ 14.05K
20
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2857
-0.21%
-1.34%
-7.58%
$ 25.30M
$ 218.48K
21
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.818
+0.98%
-1.65%
+4.38%
$ 15.28M
$ 16.27K
22
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007753
+0.04%
-0.91%
-0.50%
$ 13.37M
$ 697.18M
23
JOE
JOE
JOE
$ 0.02792
+0.07%
-2.09%
+1.95%
$ 12.88M
$ 2.01M
24
ROGIN.AI
ROGIN.AI
ROG
$ 0.1714
0.00%
-2.11%
-1.61%
$ 11.48M
$ 3.79K
25
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004441
-0.02%
+2.55%
-2.94%
$ 10.44M
$ 26.97M
26
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001319
-0.38%
+0.15%
+1.45%
$ 9.56M
$ 38.18M
27
Bella
Bella
BEL
$ 0.11097
-6.54%
+9.70%
+10.22%
$ 9.37M
$ 725.51K
28
balancer
balancer
BAL
$ 0.10526
+0.62%
-0.09%
-1.30%
$ 7.43M
$ 502.84K
29
Badger
Badger
BADGER
$ 0.341482
-0.23%
-0.00%
+5.12%
$ 6.66M
$ 387.02K
30
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001279
0.00%
-0.70%
-2.66%
$ 6.59M
$ 420.20M
31
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.87
+1.60%
+0.03%
+4.23%
$ 6.24M
$ 1.62M
32
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008181
+0.11%
-0.74%
+1.10%
$ 6.21M
$ 7.15M
33
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.085473
+0.09%
+0.01%
+3.61%
$ 5.84M
$ 1.51K
34
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.002999
+0.03%
-1.15%
-5.80%
$ 5.20M
$ 5.56M
35
Alchemix
Alchemix
ALCX
$ 1.96
+2.08%
-0.00%
-0.51%
$ 4.95M
$ 87.00K
36
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02499
+0.20%
-1.10%
+7.50%
$ 4.92M
$ 2.13M
37
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.151
-0.04%
-1.30%
-0.19%
$ 3.46M
$ 10.82K
38
MetFi
MetFi
METFI
$ 0.01000694
-0.01%
-0.00%
-2.85%
$ 3.31M
$ 2.32K
39
Beefy
Beefy
BIFI
$ 38.75
-0.49%
-0.00%
+4.93%
$ 3.10M
$ 2.83K
40
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0.00030984
+0.06%
-0.03%
-6.90%
$ 3.10M
$ 710.41
41
Equilibria Finance
Equilibria Finance
EQB
$ 0.02832296
0.00%
--
+1.15%
$ 2.83M
$ 50.09
42
Flurry Finance
Flurry Finance
FLURRY
$ 0.00019905
+0.09%
+0.41%
-3.39%
$ 1.99M
$ 18.75K
43
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001873
+1.25%
-2.46%
-10.24%
$ 1.87M
$ 16.68M
44
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02552028
-1.84%
-0.00%
-2.02%
$ 1.73M
$ 241.62
45
Penpie
Penpie
PNP
$ 0.158502
0.00%
-0.00%
-0.35%
$ 1.59M
$ 79.39
46
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.00308683
+0.05%
+0.05%
+17.73%
$ 1.46M
$ 873.26
47
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0.00103627
-1.54%
-0.04%
-26.52%
$ 1.30M
$ 13.18K
48
Bonzo Finance
Bonzo Finance
BONZO
$ 0.00780131
0.00%
-0.01%
-6.86%
$ 1.06M
$ 628.15
49
MarsDAO
MarsDAO
MDAO
$ 0.014464
-3.84%
-14.01%
-50.30%
$ 959.16K
$ 105.89K
50
Vesper Finance
Vesper Finance
VSP
$ 0.099721
0.00%
--
+9.69%
$ 939.74K
$ 85.69

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การฟาร์มผลตอบแทน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การฟาร์มผลตอบแทน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 122 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $6.80B
โทเค็น การฟาร์มผลตอบแทน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การฟาร์มผลตอบแทน ที่ติดตามบน MEXC นั้น BTW แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 24.91% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การฟาร์มผลตอบแทน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 122 การฟาร์มผลตอบแทน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การฟาร์มผลตอบแทน ยอดนิยม รวมถึง UNI, AAVE, BTW. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การฟาร์มผลตอบแทน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การฟาร์มผลตอบแทน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $6.80B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การฟาร์มผลตอบแทน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง