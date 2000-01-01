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โทเค็น สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.001
0.00%
-0.02%
-0.20%
$ 21.41B
$ 2.76M
2
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
3
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
4
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,358.6
-0.02%
-0.04%
-0.24%
$ 2.67B
$ 40.80
5
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 4.25M
6
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,376
-0.05%
-0.11%
-0.26%
$ 2.00B
$ 84.00
7
Blockchain Capital
Blockchain Capital
BCAP
$ 106.16
0.00%
0.00%
0.00%
$ 967.34M
--
8
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 958.17M
--
9
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.25M
--
10
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 700.62M
--
11
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 142.41
+0.45%
+0.02%
+0.89%
$ 339.82M
$ 4.52K
12
TIA
TIA
TIA
$ 0.3029
-0.10%
+0.89%
-4.98%
$ 282.51M
$ 610.11K
13
$ 782.02
-0.08%
+0.14%
+0.59%
$ 169.29M
$ 76.60
14
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.633
-0.48%
+4.84%
-4.97%
$ 161.41M
$ 41.61K
15
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.017
0.00%
0.00%
0.00%
$ 148.07M
--
16
$ 225.56
0.00%
+0.08%
+2.97%
$ 147.57M
$ 267.91
17
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 97.54
+0.02%
-0.04%
-2.70%
$ 145.52M
$ 22.21K
18
$ 96.12
-0.26%
+0.19%
+1.47%
$ 140.96M
$ 584.12
19
$ 72.08
-0.30%
+1.03%
+7.34%
$ 140.47M
$ 775.43
20
$ 350.45
+0.39%
+0.35%
-1.74%
$ 135.44M
$ 158.30
21
$ 343.14
+0.03%
+0.03%
+3.80%
$ 133.69M
$ 170.76
22
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,356.84
-0.01%
0.00%
-0.16%
$ 118.65M
$ 8.24M
23
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 117.95M
$ 38.04K
24
Alpha Bulgaria Warrants
Alpha Bulgaria Warrants
ALFW
$ 3.2
0.00%
0.00%
0.00%
$ 114.33M
--
25
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
$ 1,027.64
+0.07%
0.00%
+0.17%
$ 103.07M
--
26
$ 71.97
-0.26%
+1.09%
+7.50%
$ 101.96M
$ 911.24
27
SOON
SOON
SOON
$ 0.1892
0.00%
-4.56%
-13.83%
$ 98.08M
$ 410.79K
28
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,362.0
0.00%
--
+1.07%
$ 85.08M
$ 3.69
29
$ 592.54
+0.27%
+0.29%
-0.27%
$ 84.95M
$ 89.90
30
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 39.56
0.00%
--
-23.23%
$ 82.09M
$ 98.37
31
$ 980.03
-0.04%
+0.23%
+13.65%
$ 72.90M
$ 57.77
32
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,362.97
-0.01%
-0.00%
-0.31%
$ 71.25M
$ 449.70K
33
$ 784.43
+0.05%
-0.15%
-0.29%
$ 70.57M
$ 69.51
34
$ 150.12
+0.01%
+0.33%
+0.43%
$ 68.46M
$ 378.58
35
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
0.00%
$ 66.45M
--
36
$ 264.41
+0.05%
+0.15%
-4.66%
$ 59.42M
$ 211.36
37
$ 225.91
-0.01%
-0.01%
+2.93%
$ 54.25M
$ 248.76
38
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.37389
+0.71%
-0.13%
-4.08%
$ 53.90M
$ 246.33K
39
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BRSRV
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.05M
--
40
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
$ 11,988.46
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 47.93M
--
41
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 94.31
-0.01%
0.00%
-3.01%
$ 44.62M
$ 251.97K
42
ELF
ELF
ELF
$ 0.05434
-0.24%
-3.13%
-6.95%
$ 44.46M
$ 998.26K
43
$ 784.03
-0.06%
+0.04%
+0.59%
$ 43.40M
$ 74.29
44
Reental
Reental
RNT
$ 0.284825
+0.01%
+0.00%
+7.76%
$ 39.39M
$ 5.07K
45
$ 735.46
0.00%
+0.20%
+1.66%
$ 37.06M
$ 71.58
46
Tradable LatAm Residential SSTL
Tradable LatAm Residential SSTL
PC0000089
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 37.00M
--
47
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 732.92
0.00%
0.00%
+1.32%
$ 32.57M
$ 419.13K
48
USTBL
USTBL
USTBL
$ 1.06
0.00%
-0.00%
-0.09%
$ 31.93M
$ 9.66K
49
$ 274.44
+0.13%
-0.75%
-0.95%
$ 31.37M
$ 200.84
50
$ 28.49
-0.28%
+0.11%
-4.77%
$ 27.53M
$ 1.95K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 426 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $42.22B
โทเค็น สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น BULL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 13.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 426 สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ ยอดนิยม รวมถึง FIGR_HELOC, USYC, BUIDL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $42.22B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สินทรัพย์โทเค็นไนซ์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง