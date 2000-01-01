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โทเค็น การพิสูจน์ด้วยการสเตก (PoS) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การพิสูจน์ด้วยการสเตก (PoS) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,883.31
-0.04%
+0.10%
+0.52%
$ 227.70B
$ 27.96K
2
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 605.65
-0.10%
-0.83%
+0.89%
$ 81.63B
$ 14.06K
3
Solana
Solana
SOL
$ 75.07
-0.09%
-0.54%
-1.53%
$ 43.65B
$ 192.13K
4
Tron
Tron
TRX
$ 0.3318
-0.03%
+0.03%
+0.21%
$ 31.46B
$ 7.72M
5
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.64
-0.28%
+1.14%
+4.43%
$ 14.63B
$ 6.72K
6
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1776
-0.39%
+0.28%
-7.56%
$ 6.49B
$ 10.93M
7
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.344
-0.07%
-0.59%
+1.82%
$ 3.61B
$ 336.17K
8
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.337
-0.20%
-2.55%
-1.64%
$ 2.74B
$ 47.64K
9
$ 0.675
-0.10%
-0.56%
-1.74%
$ 2.73B
$ 676.81K
10
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6086
-0.05%
-1.68%
+0.64%
$ 2.09B
$ 123.19K
11
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7632
-0.07%
-0.35%
-5.51%
$ 1.29B
$ 657.45K
12
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08609
+0.21%
-1.28%
-1.95%
$ 926.15M
$ 1.10M
13
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.464
-0.20%
-0.41%
+4.11%
$ 754.17M
$ 210.98K
14
Gate
Gate
GT
$ 6.69
-0.15%
0.00%
0.00%
$ 713.41M
$ 421.65K
15
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07869
0.00%
-0.97%
-4.68%
$ 703.94M
$ 603.11K
16
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.0821
+2.21%
+1.82%
-11.64%
$ 628.50M
$ 17.23M
17
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5296
-0.13%
-1.50%
-9.54%
$ 441.70M
$ 243.56K
18
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00745148
+0.03%
-0.00%
+16.57%
$ 421.77M
$ 9.34K
19
Injective
Injective
INJ
$ 4.077
-0.15%
-1.87%
-7.44%
$ 410.18M
$ 202.82K
20
DASH
DASH
DASH
$ 30.21
+0.20%
+0.90%
-2.20%
$ 385.13M
$ 7.19K
21
TIA
TIA
TIA
$ 0.3051
-0.10%
+0.89%
-4.98%
$ 282.51M
$ 610.11K
22
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1966
0.00%
-1.15%
+0.05%
$ 214.53M
$ 271.64K
23
Decred
Decred
DCR
$ 11.997
-0.23%
-0.87%
-6.59%
$ 209.55M
$ 5.28K
24
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.520984
-0.13%
-0.01%
+6.68%
$ 154.64M
$ 2.04M
25
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01343
-0.15%
-0.95%
-4.73%
$ 146.50M
$ 4.41M
26
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03196
+0.12%
-2.05%
-5.87%
$ 144.04M
$ 2.33M
27
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4185
-0.29%
-0.64%
-2.17%
$ 141.81M
$ 416.38K
28
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001449
-0.14%
-2.23%
-3.40%
$ 139.21M
$ 64.25M
29
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.01
+0.02%
-6.10%
-4.25%
$ 122.84M
$ 56.25K
30
NEO
NEO
NEO
$ 1.675
+0.06%
-0.89%
-6.69%
$ 118.15M
$ 35.52K
31
ONYXCOIN
ONYXCOIN
XCN
$ 0.0029523
+0.29%
-0.09%
-2.39%
$ 113.80M
$ 525.36K
32
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.633
-0.11%
-0.38%
-4.79%
$ 79.69M
$ 24.20K
33
Qtum
Qtum
QTUM
$ 0.6829
0.00%
+0.50%
+5.47%
$ 72.33M
$ 90.26K
34
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0863
0.00%
-1.60%
-5.58%
$ 64.71M
$ 85.98
35
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0.007261
-0.15%
-0.18%
-3.30%
$ 53.46M
$ 8.12M
36
Kusama
Kusama
KSM
$ 2.898
0.00%
-0.24%
-4.99%
$ 53.16M
$ 18.97K
37
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.03945
+0.10%
-0.60%
-1.81%
$ 50.96M
$ 1.42M
38
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03005
+0.03%
-1.89%
-1.89%
$ 50.15M
$ 1.82M
39
CASPER
CASPER
CSPR
$ 0.002894
-4.39%
+7.90%
+41.04%
$ 46.44M
$ 51.16M
40
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005317
-0.09%
-0.34%
-7.10%
$ 41.52M
$ 12.37M
41
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03922
-1.56%
+5.31%
+3.91%
$ 39.05M
$ 2.09M
42
CELO
CELO
CELO
$ 0.06012
-0.33%
-0.94%
-3.67%
$ 36.23M
$ 947.02K
43
$ 0.06547
+0.02%
+0.43%
-5.51%
$ 35.44M
$ 533.11K
44
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1689
-0.53%
-2.25%
-8.73%
$ 31.54M
$ 333.74K
45
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.379
-0.15%
-0.65%
-8.02%
$ 31.01M
$ 42.29K
46
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.004588
+0.64%
-3.70%
-5.32%
$ 30.75M
$ 5.72M
47
Waves
Waves
WAVES
$ 0.1948
-0.15%
+0.05%
-3.71%
$ 25.24M
$ 319.23K
48
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03025
-0.26%
-0.95%
+0.60%
$ 23.50M
$ 1.96M
49
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.0833
+0.20%
-1.67%
-18.19%
$ 23.35M
$ 886.64K
50
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02495983
0.00%
-0.00%
-2.76%
$ 23.29M
$ 4.63M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การพิสูจน์ด้วยการสเตก (PoS) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การพิสูจน์ด้วยการสเตก (PoS) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 119 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $426.22B
โทเค็น การพิสูจน์ด้วยการสเตก (PoS) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การพิสูจน์ด้วยการสเตก (PoS) ที่ติดตามบน MEXC นั้น TUP แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 17.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การพิสูจน์ด้วยการสเตก (PoS) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 119 การพิสูจน์ด้วยการสเตก (PoS) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การพิสูจน์ด้วยการสเตก (PoS) ยอดนิยม รวมถึง ETH, BNB, SOL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การพิสูจน์ด้วยการสเตก (PoS) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การพิสูจน์ด้วยการสเตก (PoS) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $426.22B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การพิสูจน์ด้วยการสเตก (PoS) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง