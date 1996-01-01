หมวดหมู่นี้ใช้ติดตามสกุลเงินดิจิทัลที่ U.S. Securities and Exchange Commission (SEC หรือ ก.ล.ต. สหรัฐฯ) ได้กล่าวอ้างในคดีความอย่างเป็นทางการว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน โทเค็นเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายและสภาพคล่องในตลาด การติดตามกลุ่มนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และความเปลี่ยนแปลงของกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สินทรัพย์ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นหลักทรัพย์โดย SEC นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง