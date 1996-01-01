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โทเค็น Alleged SEC Securities ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

หมวดหมู่นี้ใช้ติดตามสกุลเงินดิจิทัลที่ U.S. Securities and Exchange Commission (SEC หรือ ก.ล.ต. สหรัฐฯ) ได้กล่าวอ้างในคดีความอย่างเป็นทางการว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน โทเค็นเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายและสภาพคล่องในตลาด การติดตามกลุ่มนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และความเปลี่ยนแปลงของกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 606,23
-%0,04
-%0,82
+%0,74
$ 81,62B
$ 13,90K
2
Tron
Tron
TRX
$ 0,3319
-%0,06
+%0,15
+%0,36
$ 31,48B
$ 7,53M
3
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1,346
+%0,07
-%0,81
+%1,66
$ 3,60B
$ 358,78K
4
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1,6116
+%0,15
-%1,65
+%0,16
$ 2,09B
$ 129,67K
5
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2,272
+%0,09
+%0,84
-%1,77
$ 1,26B
$ 51,19K
6
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1,47
+%0,14
-%0,07
+%4,62
$ 755,71M
$ 211,45K
7
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0,6812
-%0,29
-%1,10
-%3,38
$ 537,46M
$ 821,31K
8
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0,7045
+%0,07
-%0,80
-%3,01
$ 455,47M
$ 88,96K
9
DASH
DASH
DASH
$ 30,19
-%0,10
+%0,50
-%2,93
$ 383,98M
$ 7,06K
10
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0,0000002628
+%0,11
+%1,75
-%0,30
$ 258,80M
$ 213,08B
11
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0,8796
+%0,07
+%0,66
-%4,29
$ 152,30M
$ 68,00K
12
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0,01246
-%0,16
-%0,80
-%5,04
$ 129,43M
$ 8,94M
13
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0,06368
+%0,11
-%1,46
-%4,82
$ 126,14M
$ 855,28K
14
$ 0,03972
+%0,05
-%0,45
-%3,90
$ 116,68M
$ 1,52M
15
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0,209
+%0,19
+%1,12
+%6,11
$ 68,57M
$ 271,76K
16
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0,03005
+%0,10
-%2,81
-%3,99
$ 50,11M
$ 1,83M
17
XYO
XYO
XYO
$ 0,00296
-%0,68
-%1,01
+%0,68
$ 40,58M
$ 23,81M
18
Amp
Amp
AMP
$ 0,0003812
-%0,03
-%0,55
-%1,12
$ 33,02M
$ 150,96M
19
Terra
Terra
LUNA
$ 0,04257
-%0,16
-%1,48
+%1,77
$ 30,22M
$ 1,73M
20
COTI
COTI
COTI
$ 0,010089
-%0,05
+%2,34
-%3,90
$ 29,24M
$ 9,45M
21
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0,004905
-%0,14
-%1,07
-%2,93
$ 27,31M
$ 12,23M
22
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0,03677053
+%0,03
+%0,00
-%4,65
$ 20,90M
$ 536,40K
23
OmiseGo
OmiseGo
OMG
$ 0,0445
-%0,02
-%0,07
+%0,34
$ 6,24M
$ 1,21M
24
LCX
LCX
LCX
$ 0,01439604
-%0,69
-%0,00
-%3,08
$ 3,68M
$ 34,87K
25
DerivaDAO
DerivaDAO
DDX
$ 0,04922365
%0,00
+%0,01
-%0,94
$ 2,62M
$ 719,56
26
Dragonchain
Dragonchain
DRGN
$ 0,00600102
+%0,07
-%0,01
-%22,50
$ 2,25M
$ 220,74
27
SALT
SALT
SALT
$ 0,00489959
+%0,01
-%0,13
-%24,86
$ 587,94K
$ 3,23K
28
Kromatika
Kromatika
KROM
$ 0,00364733
%0,00
+%0,00
+%16,42
$ 361,06K
$ 99,16
29
SafeMoon
SafeMoon
SFM
$ 5,4811E-7
-%0,15
-%2,20
-%58,16
$ 336,52K
--
30
Rari Governance
Rari Governance
RGT
$ 0,02419964
%0,00
--
%0,00
$ 302,13K
$ 2,31
31
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0,00326264
+%0,19
-%0,06
+%6,43
$ 253,65K
$ 3,87K
32
Rally
Rally
RLY
$ 2,658E-5
%0,00
+%0,50
+%6,02
$ 160,81K
--
33
DFX Finance
DFX Finance
DFX
$ 0,00050624
%0,00
--
%0,00
$ 50,62K
$ 0,96

คำถามที่พบบ่อย

หมวดหมู่คริปโต “Alleged SEC Securities” หมายถึงอะไร
หมวด “Alleged SEC Securities” ใช้ติดตามคริปโตเคอร์เรนซีบางรายการที่ U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ได้ระบุอย่างชัดเจนในคดีความอย่างเป็นทางการว่าเป็นสัญญาการลงทุนที่ไม่ได้จดทะเบียน
การฟ้องร้องโดย U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ส่งผลต่อราคาของโทเค็นอย่างไร
การฟ้องร้องโดย U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบอย่างมาก และมักทำให้แพลตฟอร์มซื้อขายรายใหญ่ในสหรัฐฯ ต้องถอดโทเค็นที่ถูกกล่าวหาออกจากการซื้อขาย ซึ่งโดยทั่วไปจะส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในระยะสั้น
สินทรัพย์ดิจิทัลในหมวด Alleged SEC Securities ยังสามารถซื้อขายทั่วโลกได้หรือไม่
ใช่ แม้ว่าจะถูกจำกัดอย่างเข้มงวดภายในสหรัฐอเมริกา แต่สินทรัพย์ดิจิทัลในหมวด Alleged SEC Securities ยังคงสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง และมีการซื้อขายอย่างคึกคักบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตระหว่างประเทศและแพลตฟอร์มแบบกระจายศูนย์ทั่วโลก
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบในระยะยาวของโทเค็นในหมวดหมู่ Alleged SEC Securities คืออะไร
หากศาลรัฐบาลกลางมีคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการว่าโทเค็นเหล่านี้เป็นหลักทรัพย์ ทีมผู้ก่อตั้งจะต้องเผชิญกับบทลงโทษทางการเงินจำนวนมหาศาล และเครือข่ายการซื้อขายของโทเค็นเหล่านี้ในอนาคตจะถูกจำกัดอย่างเข้มงวดภายใต้กฎหมายกำกับดูแลทางการเงินแบบดั้งเดิม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สินทรัพย์ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นหลักทรัพย์โดย SEC นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง