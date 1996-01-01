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โทเค็น Centralized Exchange (CEX) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

โทเค็นของแพลตฟอร์มซื้อขายแบบรวมศูนย์ (CEX) คือสินทรัพย์ดิจิทัลประจำแพลตฟอร์มที่ออกและดำเนินการโดยผู้ให้บริการกระดานแลกเปลี่ยนคริปโต โทเค็นยูทิลิตี้เหล่านี้มอบสิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ถือภายในระบบนิเวศของแพลตฟอร์ม เช่น ส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรด และการเข้าถึงแพลตฟอร์มเปิดตัวโทเค็น มูลค่าของโทเค็นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเติบโตของผู้ใช้งาน ปริมาณการเทรด และความสำเร็จโดยรวมของแพลตฟอร์มที่ออกโทเค็น

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 606.3
-0.04%
-0.82%
+0.74%
$ 81.62B
$ 13.90K
2
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.34
0.00%
+0.05%
-3.41%
$ 8.59B
$ 501.54K
3
OKB
OKB
OKB
$ 104.782
+0.05%
-1.45%
+10.90%
$ 2.20B
$ 2.23K
4
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04767
+0.25%
+0.19%
+0.78%
$ 2.14B
$ 1.55M
5
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001787
-0.11%
-0.72%
-1.81%
$ 1.62B
$ 28.76B
6
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.65996
-0.13%
+0.60%
+1.50%
$ 1.16B
$ 40.88K
7
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6.586
-0.02%
+0.76%
-1.11%
$ 886.43M
$ 8.46K
8
Gate
Gate
GT
$ 6.69
0.00%
0.00%
+0.15%
$ 713.41M
$ 418.72K
9
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7015
+0.07%
-0.80%
-3.01%
$ 455.47M
$ 88.96K
10
BTSE Token
BTSE Token
BTSE
$ 0.941762
-0.26%
+0.03%
+9.59%
$ 152.62M
$ 5.04M
11
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6276
+0.04%
+0.06%
-1.47%
$ 149.70M
$ 623.07K
12
GRX Chain
GRX Chain
GRX
$ 13.04
0.00%
--
-0.08%
$ 124.09M
$ 2.34K
13
Backpack
Backpack
BP
$ 0.366
0.00%
-1.29%
-3.94%
$ 91.52M
$ 189.06K
14
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2088
+0.19%
+1.12%
+6.11%
$ 68.57M
$ 271.76K
15
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0863
0.00%
-1.60%
-5.58%
$ 64.71M
$ 85.98
16
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.08452
-0.22%
+0.80%
+2.97%
$ 29.10M
$ 679.37K
17
NKYC Token
NKYC Token
NKYC
$ 7.1
-0.56%
+0.00%
+6.13%
$ 28.39M
$ 333.20K
18
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.091
+0.02%
-0.94%
-6.94%
$ 20.48M
$ 762.88K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01069
-0.09%
-0.09%
-5.16%
$ 20.15M
$ 5.40M
20
BitMart
BitMart
BMX
$ 0.056823
+0.07%
0.00%
-0.84%
$ 19.29M
$ 295.75K
21
Bit2Me
Bit2Me
B2M
$ 0.00581731
+0.64%
+0.00%
+1.35%
$ 17.17M
$ 17.45K
22
MAX
MAX
MAX
$ 0.256614
+0.03%
-0.01%
-2.21%
$ 17.02M
$ 26.74K
23
Delta Exchange
Delta Exchange
DETO
$ 0.059953
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 16.76M
$ 1.41K
24
Tokenize Xchange
Tokenize Xchange
TKX
$ 0.171556
0.00%
--
0.00%
$ 13.72M
$ 3.34K
25
GCB TOKEN
GCB TOKEN
GCB
$ 0.01116
0.00%
-0.18%
+3.91%
$ 13.41M
$ 755.00
26
Huobi
Huobi
HT
$ 0.105424
+0.01%
+0.06%
+6.30%
$ 11.53M
$ 2.39K
27
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.000723
+0.35%
+3.58%
-39.92%
$ 11.18M
$ 193.28M
28
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.04764
-0.40%
-3.75%
-12.19%
$ 9.18M
$ 1.47M
29
Coinmetro
Coinmetro
XCM
$ 0.02295525
0.00%
--
0.00%
$ 6.48M
$ 20.03
30
LCX
LCX
LCX
$ 0.01439604
-0.69%
-0.00%
-3.08%
$ 3.68M
$ 34.87K
31
SolCex
SolCex
SOLCEX
$ 0.00239857
+0.48%
-0.02%
-9.39%
$ 2.40M
$ 39.51K
32
Niza
Niza
NIZA
$ 0.001297
-4.39%
-4.54%
-5.49%
$ 2.00M
$ 164.26K
33
World Friendship Cash
World Friendship Cash
WFCA
$ 0.0061908
+0.08%
+0.30%
+55.63%
$ 1.35M
$ 48.76K
34
PointPay
PointPay
PXP
$ 0.0279
+0.04%
-0.07%
+5.21%
$ 836.70K
$ 6.44M
35
Nominex
Nominex
NMX
$ 0.00232959
+0.02%
0.00%
-0.18%
$ 522.08K
$ 17.23
36
Biconomy Exchange Token
Biconomy Exchange Token
BIT
$ 1.8E-6
0.00%
+0.10%
-1.10%
$ 486.81K
--
37
Kyrrex
Kyrrex
KRRX
$ 0.063648
0.00%
+0.05%
-0.31%
$ 334.85K
$ 325.57K
38
XCoin
XCoin
BEXC
$ 0.358713
+0.31%
+0.02%
+2.43%
$ 250.58K
$ 540.71K
39
Quan2um
Quan2um
$QNTM
$ 0.00032785
0.00%
0.00%
-5.02%
$ 235.73K
$ 178.32
40
Bitcointry Token
Bitcointry Token
BTTY
$ 0.00049969
-1.32%
-0.20%
+1.67%
$ 192.52K
$ 3.71K
41
EXMO Coin
EXMO Coin
EXM
$ 0.00283072
0.00%
--
0.00%
$ 192.49K
$ 17.13
42
DEW
DEW
DEW
$ 0.00016579
-0.05%
-0.00%
+0.70%
$ 165.78K
$ 44.52
43
Kasta
Kasta
KASTA
$ 0.00019385
0.00%
--
-21.96%
$ 148.38K
$ 253.78
44
KONA
KONA
KONA
$ 8.1
+0.50%
+0.00%
+19.12%
$ 139.90K
$ 575.36
45
ARI
ARI
ARI
$ 0.00017672
0.00%
--
-2.87%
$ 84.76K
$ 8.30
46
BESC MONEY
BESC MONEY
MONEY
$ 1.98
0.00%
-0.02%
-1.49%
$ 80.65K
$ 16.31
47
BitMEX
BitMEX
BMEX
$ 0.00077935
0.00%
+0.11%
+160.00%
$ 77.74K
$ 0.23
48
ZND Token
ZND Token
ZND
$ 0.00014532
0.00%
-0.27%
+49.97%
$ 25.93K
$ 549.91
49
Trakx
Trakx
TRKX
$ 3.327E-5
0.00%
-66.30%
0.00%
$ 23.83K
--
50
IXFI
IXFI
IXFI
$ 5.985E-5
0.00%
+1.20%
+1.15%
$ 19.54K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็นของแพลตฟอร์มซื้อขายแบบรวมศูนย์ (CEX) ใช้สำหรับอะไร
โทเค็นของแพลตฟอร์มซื้อขายแบบรวมศูนย์ (CEX) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของแพลตฟอร์ม ซึ่งออกโดยผู้ให้บริการกระดานแลกเปลี่ยนคริปโต โทเค็น CEX ถูกใช้เป็นหลักเพื่อมอบส่วนลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ยกระดับสถานะ VIP และสิทธิ์เข้าถึงการเปิดตัวโทเค็นใหม่แบบเอ็กซ์คลูซีฟ
ปริมาณการเทรดบนแพลตฟอร์มส่งผลต่อมูลค่าของโทเค็น CEX อย่างไร
ปริมาณการเทรดที่สูงอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ถึงการเติบโตของแพลตฟอร์มอย่างรวดเร็ว ซึ่งโดยทั่วไปจะเพิ่มความต้องการในตลาดสำหรับโทเค็น CEX เนื่องจากผู้ใช้ที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นจะซื้อโทเค็นเพื่อช่วยลดค่าธรรมเนียมการเทรดในแต่ละวัน
วัตถุประสงค์ของกลไกการเผาเหรียญโทเค็นของแพลตฟอร์มซื้อขายแบบรวมศูนย์คืออะไร
แพลตฟอร์มซื้อขายแบบรวมศูนย์มักนำรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าธรรมเนียมการเทรดไปซื้อคืนโทเค็น CEX และเผาทำลายอย่างถาวร กลไกลดจำนวนโทเค็นในระบบนี้ช่วยลดอุปทานหมุนเวียนในตลาด และอาจทำให้ความขาดแคลนของโทเค็นเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
โทเค็น CEX ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกระจายศูนย์หรือไม่
ไม่ โทเค็น CEX มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับองค์กรแบบรวมศูนย์ที่เป็นผู้ออกโทเค็นนั้น ความสำเร็จในตลาดของโทเค็น CEX ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์มนั้นเป็นสำคัญ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็น Centralized Exchange (CEX) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง