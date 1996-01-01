โทเค็นของแพลตฟอร์มซื้อขายแบบรวมศูนย์ (CEX) คือสินทรัพย์ดิจิทัลประจำแพลตฟอร์มที่ออกและดำเนินการโดยผู้ให้บริการกระดานแลกเปลี่ยนคริปโต โทเค็นยูทิลิตี้เหล่านี้มอบสิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ถือภายในระบบนิเวศของแพลตฟอร์ม เช่น ส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรด และการเข้าถึงแพลตฟอร์มเปิดตัวโทเค็น มูลค่าของโทเค็นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเติบโตของผู้ใช้งาน ปริมาณการเทรด และความสำเร็จโดยรวมของแพลตฟอร์มที่ออกโทเค็น
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็น Centralized Exchange (CEX) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง