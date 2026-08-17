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ราคาปัจจุบัน Exotic Markets วันนี้ คือ 0,08475 USD มูลค่าตลาด EXO เท่ากับ 77 121 USD ติดตามการอัปเดตราคา EXO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Exotic Markets วันนี้ คือ 0,08475 USD มูลค่าตลาด EXO เท่ากับ 77 121 USD ติดตามการอัปเดตราคา EXO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Exotic Markets ราคา (EXO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 EXO เป็น USD

$0,083972
$0,083972$0,083972
0,00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Exotic Markets (EXO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:43:32 (UTC+8)

ราคา Exotic Markets วันนี้

ราคาปัจจุบัน Exotic Markets (EXO) วันนี้ $ 0,08475, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน EXO เป็น USD คือ $ 0,08475 ต่อ EXO.

Exotic Markets มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 77 121 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 709,98K EXO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา EXO เทรดระหว่าง $ 0,084565 (ต่ำ) กับ $ 0,084783 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 10,78 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,077024

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น EXO เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3,40% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2,40.

Exotic Markets (EXO) ข้อมูลการตลาด

$ 77,12K
$ 77,12K$ 77,12K

$ 2,40
$ 2,40$ 2,40

$ 847,50K
$ 847,50K$ 847,50K

709,98K
709,98K 709,98K

9 999 977,061031
9 999 977,061031 9 999 977,061031

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Exotic Markets คือ $ 77,12K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2,40 อุปทานหมุนเวียนของ EXO คือ 709,98K โดยมีอุปทานรวมที่ 9999977.061031 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 847,50K

ประวัติราคา Exotic Markets USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0,084565
$ 0,084565$ 0,084565
ต่ำสุด 24h
$ 0,084783
$ 0,084783$ 0,084783
สูงสุด 24h

$ 0,084565
$ 0,084565$ 0,084565

$ 0,084783
$ 0,084783$ 0,084783

$ 10,78
$ 10,78$ 10,78

$ 0,077024
$ 0,077024$ 0,077024

--

-0,03%

-3,40%

-3,40%

ประวัติราคา Exotic Markets (EXO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Exotic Markets เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Exotic Markets เป็น USD เท่ากับ $ -0,0026164952
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Exotic Markets เป็น USD เท่ากับ $ -0,0017612406
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Exotic Markets เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0,03%
30 วัน$ -0,0026164952-3,08%
60 วัน$ -0,0017612406-2,07%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Exotic Markets

การคาดการณ์ราคา Exotic Markets (EXO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ EXO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Exotic Markets (EXO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Exotic Markets อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Exotic Markets จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา EXO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Exotic Markets

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Exotic Markets (EXO) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Decentralized Finance (DeFi)Options

เกี่ยวกับ Exotic Markets

ราคาปัจจุบันของ Exotic Markets คือเท่าไร?

ราคาสดของ Exotic Markets (EXO) คือ ฿2.7371201350083600000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Exotic Markets ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Exotic Markets อยู่ในอันดับที่ #6668 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿2490730.87825344816000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ EXO มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ EXO คือ 709983.730884 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Exotic Markets เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Exotic Markets เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿2.73114530049536240000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿2.73818591629986768000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Exotic Markets ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Exotic Markets เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿348.1552218925088000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿2.48759812718447104000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ EXO ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Exotic Markets?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป -0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Decentralized Finance (DeFi),Options การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Exotic Markets

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:43:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Exotic Markets (EXO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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