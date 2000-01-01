ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

ক্রিপ্টোর বিভাগসমূহ

MEXC-তে ইকোসিস্টেম, ব্যবহার, প্রযুক্তি ইত্যাদির দ্বারা গ্রুপ করা ক্রিপ্টোকারেন্সি বিভাগ এবং সেক্টরগুলো এক্সপ্লোর করুন। বিভাগগুলোকে 24 ঘণ্টার প্রাইসের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে। যেকোনো বিভাগের অন্তর্ভুক্ত টোকেন এবং সাম্প্রতিক মার্কেট পারফরম্যান্স দেখতে সেটি নির্বাচন করুন।

#বিভাগশীর্ষ দরবৃদ্ধি
1স্মার্ট চুক্তি প্ল্যাটফর্ম
RDO
MYRIA
FITFI
+9.00%+9.03%+11.08%$ 2.03T$ 91.22B6992স্তর ১ (L1)
UBX
GRAV
TAKER
+9.04%+9.06%+11.17%$ 2.00T$ 88.87B3473প্রুফ অফ ওয়ার্ক (PoW)
BTCZ
NEOX
TRMP
+7.64%+7.66%+10.25%$ 1.44T$ 47.85B1214ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফিনান্সিয়াল পোর্টফোলিও
A
SEI
B
+8.30%+8.31%+9.13%$ 581.38B$ 131.57B165প্রুফ অফ স্টেক (PoS)
SWINGBY
RDD
TAKER
+12.83%+12.87%+14.02%$ 481.67B$ 38.04B1196স্থিতিশীল মুদ্রা
USH
RAI
IDRX
+0.32%+0.32%+0.38%$ 287.83B$ 103.40B2677USD স্টেবলকয়েন
KDAI
YU
HEXDC
+0.27%+0.27%+0.36%$ 285.13B$ 103.27B1238মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি
MONKO
PURPE
MYRIA
+7.02%+7.05%+7.11%$ 284.18B$ 35.10B2469ফিয়াট-সমর্থিত স্টেবলকয়েন
USC
CJPY
IDRX
+0.13%+0.13%+0.08%$ 274.14B$ 100.52B11010বিনিময়-ভিত্তিক টোকেন
PTF
BTTY
VOLT
+5.80%+5.81%+5.98%$ 135.48B$ 3.84B24911চীনে তৈরি
MDT
DF
HT
+3.29%+3.29%+2.74%$ 126.98B$ 1.94B2812অভিযুক্ত এসইসি সিকিউরিটিজ
KROM
RLY
SFM
+3.40%+3.40%+2.76%$ 126.40B$ 2.16B3313সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ (CEX) টোকেন
IXFI
BIT
BTTY
+3.94%+3.95%+3.53%$ 110.02B$ 1.60B5514বেস নেটিভ
HYBUX
HOGE
DRB
+1.89%+1.91%+1.99%$ 105.81B$ 25.69B45115MiCA-সম্মত স্টেবলকয়েন
EURC
EURCV
EURE
+0.66%+0.66%+0.61%$ 73.04B$ 21.61B1016GENIUS Act Compliant Stablecoin
USAT
USDP
USDC
+0.65%+0.65%+0.60%$ 72.52B$ 21.68B417বাস্তব জগতের সম্পদ (RWA)
GONDOLA
PLANET
$QBIT
+4.51%+4.54%+8.54%$ 68.84B$ 3.76B63918বিকেন্দ্রীভূত অর্থায়ন (DeFi)
LIFE
HOGE
VOLT
+10.02%+10.04%+12.81%$ 64.56B$ 5.17B106019কয়েনলিস্ট লঞ্চপ্যাড
PIPE
RLY
OCEAN
+9.93%+10.00%+11.81%$ 57.53B$ 5.25B6820টোকেনাইজড সম্পদ
GOLDAO
RECORD
GONDOLA
+2.68%+2.69%+8.00%$ 45.64B$ 2.16B42821গোপনীয়তা
VEILNET
ZKRUNE
1CLAWAI
+8.02%+8.09%+10.33%$ 34.30B$ 2.01B11722শাসনব্যবস্থা
BEND
ROBOTMONEY
VOLT
+13.02%+13.07%+16.07%$ 33.57B$ 3.37B19323মিম
HOOD
CATJAK
DARK
+11.84%+11.85%+11.67%$ 27.93B$ 2.38B330224বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ (DEX)
VERSE
PTF
VOLT
+14.54%+14.56%+18.06%$ 26.38B$ 2.33B24125কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)
INSP
DELU
WSDM
+8.31%+8.38%+7.35%$ 22.71B$ 2.24B103726টোকেনাইজড প্রাইভেট ক্রেডিট
FIGR_HELOC
+4.12%+4.12%+1.45%$ 22.49B$ 96.73M127অবকাঠামো
NET
UND
GRAV
+7.27%+7.32%+7.31%$ 20.76B$ 1.69B25528চিরস্থায়ী
ALT
OX
QTO
+16.11%+16.15%+19.99%$ 20.08B$ 1.64B8029গোপনীয়তা মুদ্রা
MARYJ
NULL
TRIT
+7.23%+7.28%+9.91%$ 17.78B$ 623.15M3930ডেরিভেটিভস
HXRO
QTO
OX
+18.10%+18.14%+22.39%$ 17.48B$ 1.50B9231বিনান্স আলফা স্পটলাইট
TRISIG
EVAN
TAKER
+10.33%+10.33%+11.27%$ 17.47B$ 1.66B37032কুকুর-থিমযুক্ত
SHIBC
BABYSHIB
MAGASHIB
+7.66%+7.69%+6.42%$ 15.88B$ 1.02B368334chan-থিমযুক্ত
FSJAL
LOLGUY
4CHAN
+8.53%+8.56%+7.89%$ 13.91B$ 1.13B5634শূন্য জ্ঞান (ZK)
RADR
RDO
CULT
+9.39%+9.45%+10.59%$ 12.63B$ 790.84M8235গোপনীয়তা পরিকাঠামো
LUMEN
VEILNET
1CLAWAI
+13.43%+13.51%+15.71%$ 12.25B$ 1.07B6436ইলন মাস্ক-অনুপ্রাণিত
RANDOM9
MEMES
SHRUBIUS
+7.60%+7.65%+7.56%$ 11.78B$ 811.04M5537Tokenized Treasuries
USDM1
USDY
BUIDL
-0.27%-0.26%+34.92%$ 11.38B$ 683.89K1038কোয়ান্টাম-প্রতিরোধী
QANX
GEEQ
QST
+10.47%+10.55%+12.90%$ 10.63B$ 564.88M1839RWA প্রোটোকল
RECORD
$QBIT
BD/SOL
+10.20%+10.28%+13.97%$ 10.52B$ 1.10B7340জুয়া (GambleFi)
BAG
RUSH
DG
+6.50%+6.44%+6.24%$ 10.47B$ 42.34M6641চেইন অ্যাবস্ট্রাকশন
CYC
CLEAR
ROUTE
+10.82%+10.90%+13.66%$ 10.31B$ 947.67M1442বিকল্প
EXO
HEGIC
HXRO
+6.90%+6.84%+9.49%$ 10.14B$ 37.34M1743পূর্বাভাস বাজার
BNBET
PNP
PUB
+6.67%+6.60%+9.50%$ 10.10B$ 41.85M3844ওয়াইজি ল্যাবস (পূর্বতন বাইন্যান্স ল্যাবস) পোর্টফোলিও
SXP
BERASTONE
PUSH
+7.55%+7.62%+4.16%$ 9.72B$ 1.62B14445ক্রস-চেইন যোগাযোগ
JM
CLEAR
GRAV
+10.26%+10.34%+14.47%$ 9.13B$ 857.53M5146x402 বাস্তুতন্ত্র
TRANSLATE
MIROSHARK
STARKBOT
+10.66%+10.74%+15.02%$ 8.67B$ 777.77M10247ওরাকল
ORA
HAPI
SORA
+10.66%+10.75%+15.05%$ 8.66B$ 840.09M4248ফলন চাষ
KUMA
KCAL
FITFI
+6.55%+6.58%+12.53%$ 7.66B$ 997.89M12349স্তর ২ (L2)
CULT
RDO
MYRIA
+5.27%+5.30%+2.25%$ 7.23B$ 612.98M10650ডিপিন
PUMLX
QBIT
$NODE
+6.54%+6.53%+4.05%$ 7.18B$ 519.16M191

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ক্রিপ্টোকারেন্সির বিভাগ এবং সেক্টরগুলো কী?
ক্রিপ্টোকারেন্সি বিভাগগুলো শেয়ার করা ফিচার, যেমন অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি, ব্যবহার বা ইকোসিস্টেমের উপর ভিত্তি করে ডিজিটাল অ্যাসেটগুলোকে গ্রুপ করে। এই শ্রেণীবিভাগ ব্যবহারকারীদের সহজেই মার্কেট নেভিগেট করতে এবং DeFi, মিমকয়েন বা লেয়ার 1 ব্লকচেইনের মতো নির্দিষ্ট নিশগুলো ট্র্যাক করতে সাহায্য করে।
একটি একক ক্রিপ্টোকারেন্সি কি একাধিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে?
হ্যাঁ। যেহেতু ডিজিটাল অ্যাসেটের প্রায়শই একাধিক কার্যকরী ফিচার থাকে, তাই একটি একক টোকেন বেশ কয়েকটি সেক্টর জুড়ে বিস্তৃত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইথেরিয়ামকে একটি লেয়ার 1 ব্লকচেইন হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, তবে এটি স্মার্ট কন্ট্রাক্ট এবং Web3 পরিকাঠামো বিভাগগুলোরও একটি মৌলিক অংশ।
সময়ের সাথে সাথে কী কী নতুন ক্রিপ্টোকারেন্সি বিভাগ যোগ করা হয়?
অবশ্যই। Web3 ইন্ডাস্ট্রি অত্যন্ত গতিশীল। যেহেতু নতুন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, প্রোটোকল বা মার্কেট ন্যারেটিভগুলোর আবির্ভাব ঘটছে, সেহেতু আমরা ক্রমাগত আমাদের সূচক আপডেট করি এবং চির-পরিবর্তনশীল ক্রিপ্টো ল্যান্ডস্কেপকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে নতুন সেক্টর যোগ করি।
ক্রিপ্টো বিভাগগুলো পরীক্ষা করা কীভাবে আমাকে ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলো আবিষ্কার করতে সাহায্য করতে পারে?
ক্রিপ্টো সেক্টরগুলো ট্র্যাক করার মাধ্যমে, আপনি অর্থের প্রবাহ এবং মার্কেটের উদীয়মান ট্রেন্ডগুলো চিহ্নিত করতে পারেন। যখন একটি নির্দিষ্ট ন্যারেটিভ জনপ্রিয় হয়, তখন বিভাগটি পরীক্ষা করা আপনাকে দ্রুত সংশ্লিষ্ট টোকেনগুলোর পারফরম্যান্স তুলনা করতে এবং সেক্টর রোটেশন থেকে লাভবান হতে দেয়।

ডিসক্লেইমার

এই পেজের সব ক্রিপ্টোকারেন্সির বিভাগ, শ্রেণীবিভাগ নিয়ম এবং মার্কেট ডেটা স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। MEXC এই তথ্যের নির্ভুলতা বা সময়োপযোগীতার নিশ্চয়তা দেয় না। সেক্টরে অন্তর্ভুক্তি কোনো সমর্থন বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি কোনো আর্থিক পরামর্শ নয়। ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ে উচ্চ ঝুঁকি জড়িত; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন।