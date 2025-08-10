Plugin প্রাইস (PLI)
Plugin(PLI) বর্তমানে 0.03138398USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.06MUSD। PLI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PLI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PLI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Plugin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00236962 ছিল।
গত 30 দিনে, Plugin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0021399072 ছিল।
গত 60 দিনে, Plugin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0090954728 ছিল।
গত 90 দিনে, Plugin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00062999787864202 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00236962
|+8.17%
|30 দিন
|$ +0.0021399072
|+6.82%
|60 দিন
|$ +0.0090954728
|+28.98%
|90 দিন
|$ +0.00062999787864202
|+2.05%
Plugin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.22%
+8.17%
+22.18%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Plugin (PLI) is a decentralized Oracle Platform that provides cost effective solutions to any smart contract which runs on XinFin XDC Network Eco System. Plugin enables the smart contract to connect with the real-time world and the data that it receives from the data feed provider is trustable by maintaining high degree of security. Off-chain computation it does takes care of receiving feed from multiple provider and aggregates the same.
