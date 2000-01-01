ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ প্রুফ অফ স্টেক (PoS) টোকেনসমূহ

প্রুফ অফ স্টেক (PoS) সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 2,282.77
+0.14%
+19.09%
+21.86%
$ 276.37B
$ 364.85K
2
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 645.25
+0.48%
+7.15%
+6.73%
$ 87.10B
$ 65.19K
3
Solana
Solana
SOL
$ 87.17
+0.29%
+13.22%
+16.15%
$ 50.90B
$ 1.48M
4
Tron
Tron
TRX
$ 0.3351
0.00%
+0.66%
+0.45%
$ 31.74B
$ 23.55M
5
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 72.59
+0.49%
+24.93%
+30.26%
$ 18.65B
$ 87.80K
6
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1899
+1.11%
+9.84%
+6.67%
$ 6.98B
$ 46.59M
7
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.387
-0.14%
+5.45%
+4.82%
$ 3.73B
$ 1.06M
8
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.913
+0.80%
+10.11%
+9.38%
$ 3.01B
$ 130.12K
9
$ 0.7289
+0.62%
+11.01%
+7.80%
$ 2.94B
$ 4.35M
10
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.7607
-0.08%
+8.88%
+9.96%
$ 2.29B
$ 911.19K
11
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8093
+0.91%
+4.53%
+6.76%
$ 1.37B
$ 2.75M
12
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.09053
+0.30%
+4.28%
+0.88%
$ 972.42M
$ 2.95M
13
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.493
-0.07%
+6.24%
-3.91%
$ 769.58M
$ 560.88K
14
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08551
+0.92%
+7.32%
+7.98%
$ 762.05M
$ 1.16M
15
Gate
Gate
GT
$ 6.92
+0.44%
+0.02%
+3.90%
$ 737.60M
$ 4.83M
16
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08249
+0.09%
-0.64%
-5.96%
$ 637.17M
$ 14.61M
17
Injective
Injective
INJ
$ 4.865
+0.31%
+14.33%
+8.89%
$ 482.66M
$ 499.21K
18
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00838279
+0.23%
0.00%
+11.00%
$ 475.19M
$ 9.40K
19
Aptos
Aptos
APT
$ 0.566
+0.50%
+6.67%
+4.91%
$ 472.57M
$ 475.92K
20
DASH
DASH
DASH
$ 32.39
-0.25%
+8.80%
+8.43%
$ 414.16M
$ 17.94K
21
TIA
TIA
TIA
$ 0.3325
+0.63%
+9.27%
+9.91%
$ 306.98M
$ 1.77M
22
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.218
+0.14%
+8.85%
+12.27%
$ 236.94M
$ 363.02K
23
Decred
Decred
DCR
$ 11.905
+0.17%
+5.83%
+0.59%
$ 210.53M
$ 10.14K
24
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03605
+0.28%
+8.46%
+10.48%
$ 162.85M
$ 1.83M
25
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001652
+0.61%
+14.08%
+12.99%
$ 159.58M
$ 128.85M
26
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01445
+0.14%
+9.70%
+7.90%
$ 157.14M
$ 5.61M
27
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.517138
+0.63%
+0.09%
-0.31%
$ 153.51M
$ 4.80M
28
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4413
+0.27%
+9.46%
+5.44%
$ 149.49M
$ 1.09M
29
NEO
NEO
NEO
$ 1.847
+0.38%
+7.73%
+11.69%
$ 130.78M
$ 38.96K
30
ZANO
ZANO
ZANO
$ 7.936
0.00%
-6.33%
-13.31%
$ 121.63M
$ 82.11K
31
ONYXCOIN
ONYXCOIN
XCN
$ 0.0031123
-0.70%
+7.52%
+5.69%
$ 119.86M
$ 4.60M
32
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.904
-0.03%
+5.10%
+13.17%
$ 87.53M
$ 33.25K
33
Qtum
Qtum
QTUM
$ 0.7454
+0.17%
+8.62%
+10.44%
$ 79.09M
$ 79.87K
34
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0883
0.00%
+5.37%
-1.12%
$ 66.21M
$ 11.98K
35
Kusama
Kusama
KSM
$ 3.135
-0.22%
+8.66%
+10.89%
$ 57.58M
$ 21.97K
36
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0.007771
+0.59%
+6.74%
+9.64%
$ 57.40M
$ 7.99M
37
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.04465
+0.29%
+10.39%
+13.09%
$ 57.28M
$ 5.32M
38
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02923
-0.24%
+5.95%
-6.71%
$ 48.71M
$ 2.11M
39
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005698
+0.67%
+7.75%
+7.61%
$ 44.46M
$ 10.65M
40
CASPER
CASPER
CSPR
$ 0.002624
-0.58%
-4.25%
+6.10%
$ 41.57M
$ 49.67M
41
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.04068
+0.07%
+2.15%
+16.89%
$ 40.77M
$ 1.75M
42
$ 0.07281
-0.21%
+11.99%
+11.29%
$ 39.33M
$ 514.75K
43
CELO
CELO
CELO
$ 0.06335
+0.29%
+7.69%
+5.63%
$ 38.10M
$ 969.27K
44
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.551
-0.70%
+14.04%
+15.64%
$ 35.15M
$ 44.69K
45
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.004965
-0.40%
+7.73%
+4.42%
$ 33.33M
$ 22.05M
46
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1755
-0.11%
+4.41%
+2.75%
$ 32.66M
$ 348.87K
47
Waves
Waves
WAVES
$ 0.203
-0.24%
+9.31%
+5.91%
$ 26.51M
$ 384.83K
48
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03152
+0.67%
+7.36%
+3.68%
$ 24.50M
$ 1.95M
49
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02585446
+0.50%
+0.06%
+4.46%
$ 24.14M
$ 3.33M
50
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.07828
-0.20%
+4.67%
-16.24%
$ 21.89M
$ 890.67K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

প্রুফ অফ স্টেক (PoS) টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
প্রুফ অফ স্টেক (PoS) টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 119 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $493.78B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা প্রুফ অফ স্টেক (PoS) টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা প্রুফ অফ স্টেক (PoS) টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 70.24% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে RBT সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো প্রুফ অফ স্টেক (PoS) টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 119 প্রুফ অফ স্টেক (PoS) টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় প্রুফ অফ স্টেক (PoS) টোকেনগুলোর মধ্যে ETH, BNB, SOL অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
প্রুফ অফ স্টেক (PoS) বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব প্রুফ অফ স্টেক (PoS) টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $493.78B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

প্রুফ অফ স্টেক (PoS) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।