ফিয়াট-সমর্থিত স্টেবলকয়েন হলো এমন ডিজিটাল অ্যাসেট যা সরাসরি মার্কিন ডলারের মতো নির্দিষ্ট সরকারি ইস্যুকৃত মুদ্রার মূল্যের সাথে 1:1 অনুপাতে যুক্ত (পেগড)। ইস্যুকারী সংস্থাগুলো সরবরাহে থাকা টোকেনগুলোর ব্যাকিং হিসেবে প্রকৃত ফিয়াট মুদ্রা বা সমতুল্য লিকুইড অ্যাসেটের রিজার্ভ বজায় রাখে। এই জামানতকৃত কাঠামো উচ্চ লিকুইডিটি এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে, যা এদের ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ের মূলভিত্তি করে তোলে।
ফিয়াট-সমর্থিত স্টেবলকয়েন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।