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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ফিয়াট-সমর্থিত স্টেবলকয়েনসমূহ

ফিয়াট-সমর্থিত স্টেবলকয়েন হলো এমন ডিজিটাল অ্যাসেট যা সরাসরি মার্কিন ডলারের মতো নির্দিষ্ট সরকারি ইস্যুকৃত মুদ্রার মূল্যের সাথে 1:1 অনুপাতে যুক্ত (পেগড)। ইস্যুকারী সংস্থাগুলো সরবরাহে থাকা টোকেনগুলোর ব্যাকিং হিসেবে প্রকৃত ফিয়াট মুদ্রা বা সমতুল্য লিকুইড অ্যাসেটের রিজার্ভ বজায় রাখে। এই জামানতকৃত কাঠামো উচ্চ লিকুইডিটি এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে, যা এদের ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ের মূলভিত্তি করে তোলে।

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গত 7 দিন
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1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999222
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 182.96B
$ 97.26B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
+0.01%
+0.01%
-0.01%
$ 74.86B
$ 85.23M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0009
+0.04%
+0.01%
-0.02%
$ 10.58B
$ 57.23K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.03%
+0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.45M
5
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999854
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 3.46B
$ 614.47M
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999716
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 2.78B
$ 173.91M
7
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.84B
$ 465.31M
8
GHO
GHO
GHO
$ 0.998679
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 698.08M
$ 9.75M
9
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998543
0.00%
0.00%
0.00%
$ 550.62M
$ 735.10K
10
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9986
0.00%
+0.01%
-0.05%
$ 493.82M
$ 5.81K
11
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0.01183305
-0.20%
+0.01%
-1.76%
$ 464.19M
$ 4.50K
12
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.999285
-0.02%
0.00%
+0.02%
$ 357.21M
$ 1.15M
13
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9989
-0.02%
+0.07%
+0.07%
$ 337.08M
$ 252.20K
14
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 1.0
+0.10%
+0.00%
+0.12%
$ 215.27M
$ 101.70M
15
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999388
+0.01%
0.00%
+0.05%
$ 212.54M
$ 16.94M
16
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+1.74%
$ 169.66M
$ 29.45M
17
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999985
+0.04%
0.00%
+0.02%
$ 114.38M
$ 6.91M
18
Cygnus Finance Global USD
Cygnus Finance Global USD
CGUSD
$ 0.99512
-0.02%
0.00%
+0.01%
$ 75.83M
$ 54.58
19
USDsui
USDsui
USDSUI
$ 0.998879
-0.11%
0.00%
-0.11%
$ 73.91M
$ 2.41M
20
Crown BRLV
Crown BRLV
BRLV
$ 0.192837
-0.02%
+0.01%
+0.07%
$ 72.34M
$ 3.63K
21
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
0.00%
$ 62.01M
$ 19.80M
22
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.24
0.00%
+0.01%
+0.81%
$ 58.32M
$ 8.32K
23
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00628874
0.00%
+0.00%
+0.67%
$ 55.38M
$ 112.38K
24
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.192716
-0.07%
+0.01%
+0.44%
$ 55.01M
$ 5.27K
25
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997221
-0.02%
0.00%
+0.07%
$ 53.91M
$ 1.04M
26
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 44.60M
$ 57.04K
27
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.998989
-0.03%
-0.00%
0.00%
$ 39.75M
$ 355.92K
28
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.998252
-0.01%
0.00%
+0.09%
$ 34.89M
$ 5.76K
29
BUSD
BUSD
BUSD
$ 0.997638
-0.03%
0.00%
-0.06%
$ 34.34M
$ 649.65
30
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.21M
$ 624.83K
31
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.17
0.00%
+0.01%
+1.74%
$ 32.52M
$ 943.58K
32
USDP
USDP
USDP
$ 0.9995
-0.31%
-0.31%
-0.33%
$ 31.86M
$ 13.66K
33
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005138
+0.02%
+7.20%
+3.91%
$ 28.57M
$ 13.38M
34
Tokenised GBP
Tokenised GBP
TGBP
$ 1.36
0.00%
+0.00%
+0.74%
$ 27.80M
$ 200.72K
35
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.015
+0.50%
+0.01%
+1.40%
$ 27.00M
$ 1.47M
36
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999324
-0.01%
0.00%
-0.17%
$ 26.73M
$ 1.77M
37
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3004
-0.07%
+7.62%
+4.74%
$ 26.53M
$ 223.85K
38
Hex Trust USD
Hex Trust USD
USDX
$ 0.984616
-0.60%
--
-0.09%
$ 23.92M
$ 9.19
39
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 0.999063
-0.09%
0.00%
+0.21%
$ 22.52M
$ 275.01K
40
USD CoinVertible
USD CoinVertible
USDCV
$ 0.999268
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 12.26M
$ 84.93M
41
Stable Mint USD
Stable Mint USD
USDSM
$ 0.990526
-0.29%
-0.00%
+0.26%
$ 12.18M
$ 20.15K
42
USDB
USDB
USDB
$ 1.012
+0.80%
+0.01%
+1.76%
$ 12.12M
$ 65.31K
43
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.785915
+0.01%
+0.00%
+0.61%
$ 12.00M
$ 1.31M
44
YUSD Stablecoin
YUSD Stablecoin
YUSD
$ 0.996148
-0.01%
--
+0.06%
$ 11.80M
$ 20.08
45
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.975182
+0.02%
+0.00%
-0.60%
$ 11.59M
$ 10.65K
46
USAT
USAT
USAT
$ 0.9994
-0.02%
-0.07%
-0.02%
$ 10.00M
$ 56.64K
47
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.946779
+0.21%
+0.01%
-0.58%
$ 9.98M
$ 209.78K
48
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.45
0.00%
-20.63%
+7.07%
$ 9.61M
$ 1.66K
49
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
$ 5.488E-5
-0.15%
-0.30%
-2.80%
$ 9.53M
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Anzen USDz
Anzen USDz
USDZ
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+0.08%
+0.01%
-0.70%
$ 7.29M
$ 17.86K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ফিয়াট-সমর্থিত স্টেবলকয়েন বলতে ঠিক কী বোঝায়?
ফিয়াট-সমর্থিত স্টেবলকয়েন হলো ডিজিটাল টোকেন যা কঠোরভাবে মার্কিন ডলারের মতো নির্দিষ্ট সরকারি ইস্যুকৃত মুদ্রার মূল্যের সাথে যুক্ত (পেগড)। ইস্যুকারী কোম্পানি স্টেবলকয়েন সরবরাহের ব্যাকিং হিসেবে রিজার্ভে সমপরিমাণ ভৌত ফিয়াট অর্থ হোল্ড করে।
ফিয়াট-সমর্থিত স্টেবলকয়েনগুলো কীভাবে অ্যালগরিদমিক স্টেবলকয়েন থেকে ভিন্ন?
ফিয়াট-সমর্থিত স্টেবলকয়েনগুলো 1:1 রিডেম্পশন ভ্যালুর নিশ্চয়তা দিতে ভৌত ব্যাংক রিজার্ভের উপর নির্ভর করে। অ্যালগরিদমিক স্টেবলকয়েনগুলো ফিয়াট রিজার্ভ ব্যবহার করে না, বরং টোকেন সরবরাহ গতিশীলভাবে ব্যালেন্স করার জন্য জটিল কোড এবং মার্কেট আর্বিট্রেজ প্রণোদনার উপর নির্ভর করে।
ফিয়াট-সমর্থিত স্টেবলকয়েনগুলোর জন্য রিজার্ভের স্বচ্ছতা কেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ?
রিজার্ভের স্বচ্ছতা এবং স্বাধীন অডিটিং প্রমাণ করে যে ইস্যুকারী আসলেই সরবরাহে থাকা প্রতিটি স্টেবলকয়েনের ব্যাকিং হিসেবে ভৌত ফিয়াট হোল্ড করে, যা ব্যবহারকারীদের আস্থা বজায় রাখা এবং লিকুইডিটি সংকট প্রতিরোধ করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ফিয়াট-সমর্থিত স্টেবলকয়েনগুলো কি নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপ বা অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের সম্মুখীন হতে পারে?
হ্যাঁ। যেহেতু ফিয়াট-সমর্থিত স্টেবলকয়েনগুলো প্রচলিত ব্যাংকিং সিস্টেমের সাথে যুক্ত থাকে, সেহেতু ফিয়াট-সমর্থিত স্টেবলকয়েনগুলো সরকারি বিধিবিধানের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং ইস্যুকারী সংস্থাগুলো নির্দিষ্ট স্টেবলকয়েন ঠিকানাগুলোকে ব্ল্যাকলিস্ট বা ফ্রিজ করতে পারে।

ডিসক্লেইমার

ফিয়াট-সমর্থিত স্টেবলকয়েন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।