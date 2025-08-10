Gate প্রাইস (GT)
Gate(GT) বর্তমানে 16.93USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.02BUSD। GT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Gate থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.04931517 ছিল।
গত 30 দিনে, Gate থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.9202707820 ছিল।
গত 60 দিনে, Gate থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.2621281140 ছিল।
গত 90 দিনে, Gate থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -4.910298770518213 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.04931517
|+0.29%
|30 দিন
|$ +0.9202707820
|+5.44%
|60 দিন
|$ -1.2621281140
|-7.45%
|90 দিন
|$ -4.910298770518213
|-22.48%
Gate এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.03%
+0.29%
+2.44%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Gate (GT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 GT থেকে VND
₫445,512.95
|1 GT থেকে AUD
A$25.9029
|1 GT থেকে GBP
￡12.5282
|1 GT থেকে EUR
€14.3905
|1 GT থেকে USD
$16.93
|1 GT থেকে MYR
RM71.7832
|1 GT থেকে TRY
₺688.5431
|1 GT থেকে JPY
¥2,488.71
|1 GT থেকে ARS
ARS$22,423.785
|1 GT থেকে RUB
₽1,354.2307
|1 GT থেকে INR
₹1,485.0996
|1 GT থেকে IDR
Rp273,064.4779
|1 GT থেকে KRW
₩23,513.7384
|1 GT থেকে PHP
₱960.7775
|1 GT থেকে EGP
￡E.821.7822
|1 GT থেকে BRL
R$91.9299
|1 GT থেকে CAD
C$23.1941
|1 GT থেকে BDT
৳2,054.2862
|1 GT থেকে NGN
₦25,926.4327
|1 GT থেকে UAH
₴699.3783
|1 GT থেকে VES
Bs2,167.04
|1 GT থেকে CLP
$16,354.38
|1 GT থেকে PKR
Rs4,797.2848
|1 GT থেকে KZT
₸9,136.4438
|1 GT থেকে THB
฿547.1776
|1 GT থেকে TWD
NT$506.207
|1 GT থেকে AED
د.إ62.1331
|1 GT থেকে CHF
Fr13.544
|1 GT থেকে HKD
HK$132.7312
|1 GT থেকে MAD
.د.م153.0472
|1 GT থেকে MXN
$314.3901
|1 GT থেকে PLN
zł61.6252
|1 GT থেকে RON
лв73.6455
|1 GT থেকে SEK
kr162.0201
|1 GT থেকে BGN
лв28.2731
|1 GT থেকে HUF
Ft5,744.6876
|1 GT থেকে CZK
Kč355.1914
|1 GT থেকে KWD
د.ك5.16365
|1 GT থেকে ILS
₪58.0699