কোয়ান্টাম-প্রতিরোধী ব্লকচেইনগুলো কোয়ান্টাম কম্পিউটার থেকে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ডিজাইন করা উন্নত ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করে। কম্পিউটিং ক্ষমতার বৃদ্ধির সাথে সাথে, এই নেটওয়ার্কগুলোর লক্ষ্য হলো উন্নত ডিক্রিপশন ক্ষমতার দ্বারা ব্যবহারকারীর অর্থ এবং ডেটা হ্যাক হওয়া থেকে সুরক্ষিত রাখা। বিনিয়োগকারীরা এই সেক্টরটিকে প্রথাগত ক্রিপ্টোগ্রাফির প্রযুক্তিগত অচলতার বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী হেজ হিসেবে ট্র্যাক করে।
কোয়ান্টাম-প্রতিরোধী সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।