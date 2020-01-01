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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ কোয়ান্টাম-প্রতিরোধী টোকেনসমূহ

কোয়ান্টাম-প্রতিরোধী ব্লকচেইনগুলো কোয়ান্টাম কম্পিউটার থেকে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ডিজাইন করা উন্নত ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করে। কম্পিউটিং ক্ষমতার বৃদ্ধির সাথে সাথে, এই নেটওয়ার্কগুলোর লক্ষ্য হলো উন্নত ডিক্রিপশন ক্ষমতার দ্বারা ব্যবহারকারীর অর্থ এবং ডেটা হ্যাক হওয়া থেকে সুরক্ষিত রাখা। বিনিয়োগকারীরা এই সেক্টরটিকে প্রথাগত ক্রিপ্টোগ্রাফির প্রযুক্তিগত অচলতার বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী হেজ হিসেবে ট্র্যাক করে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 564.2
+0.89%
+10.87%
+15.69%
$ 9.40B
$ 12.55K
2
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08552
+0.92%
+7.32%
+7.98%
$ 762.05M
$ 1.16M
3
STRK
STRK
STRK
$ 0.02472
+1.02%
+9.07%
+9.89%
$ 157.48M
$ 9.11M
4
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0.0000004469
-0.69%
+1.85%
+2.43%
$ 61.92M
$ 608.01B
5
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008857
-0.81%
+9.42%
+11.05%
$ 43.40M
$ 72.70M
6
QANplatform
QANplatform
QANX
$ 0.01382173
+0.47%
+0.08%
+7.43%
$ 23.50M
$ 48.63K
7
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06001
+0.23%
+2.43%
-0.33%
$ 7.05M
$ 248.85K
8
MindNetwork FHE
MindNetwork FHE
FHE
$ 0.02546
+0.04%
-5.27%
+3.01%
$ 6.31M
$ 8.66M
9
MINIMA
MINIMA
MINIMA
$ 0.00435
+2.39%
+2.88%
+6.19%
$ 2.37M
$ 1.04M
10
QuStream
QuStream
QST
$ 0.00213545
+0.59%
+0.14%
+15.21%
$ 2.14M
$ 12.00K
11
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03775
+0.40%
+8.03%
+6.16%
$ 1.08M
$ 2.28M
12
Tidecoin
Tidecoin
TDC
$ 0.055821
+0.01%
+0.22%
+3.58%
$ 1.06M
$ 778.09
13
Qubitcoin
Qubitcoin
QTC
$ 0.448574
+2.03%
+0.05%
-6.24%
$ 1.04M
$ 6.60K
14
GEEQ
GEEQ
GEEQ
$ 0.00290998
-1.56%
+0.11%
+19.38%
$ 197.88K
$ 2.55K
15
AME Chain
AME Chain
AME
$ 0.0002467
-0.04%
+5.88%
+7.03%
$ 123.40K
$ 262.95M
16
Naoris Protocol
Naoris Protocol
NAORIS
$ 0.02924
-0.21%
-1.19%
-9.68%
--
$ 2.82M
17
Quantum R. Ledger
Quantum R. Ledger
QRL
$ 0.83938
+0.59%
+1.43%
-1.63%
--
$ 20.86K
18
Quack AI
Quack AI
Q
$ 0.020507
-0.44%
-1.80%
-5.85%
--
$ 3.08M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

কোয়ান্টাম-প্রতিরোধী ব্লকচেইন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো কী?
কোয়ান্টাম-প্রতিরোধী ব্লকচেইন হলো উন্নত পোস্ট-কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগরিদম দিয়ে তৈরি নেটওয়ার্ক। এগুলো বিশেষভাবে ভবিষ্যতের, অত্যন্ত শক্তিশালী কোয়ান্টাম কম্পিউটারগুলো থেকে সম্ভাব্য নিরাপত্তা লঙ্ঘন প্রতিহত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
কেন কোয়ান্টাম কম্পিউটার প্রথাগত ক্রিপ্টোকারেন্সি নেটওয়ার্কগুলোর জন্য তাত্ত্বিক হুমকি সৃষ্টি করে?
প্রথাগত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো উপবৃত্তাকার বক্ররেখা ক্রিপ্টোগ্রাফি (ECC)-এর উপর নির্ভর করে। বৃহৎ পরিসরের কোয়ান্টাম কম্পিউটারগুলো তাত্ত্বিকভাবে এই গাণিতিক কোডগুলো ক্র্যাক করতে উন্নত অ্যালগরিদম ব্যবহার করতে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে প্রাইভেট কী-গুলোকে প্রকাশ করতে এবং নেটওয়ার্ক সুরক্ষাকে হ্যাক করতে পারে।
কোয়ান্টাম-প্রতিরোধী টোকেনগুলো ব্যবহারকারীদের অর্থ সুরক্ষিত রাখতে কীভাবে তাদের ক্রিপ্টোগ্রাফি আপডেট করে?
কোয়ান্টাম-প্রতিরোধী টোকেনগুলো নতুন গাণিতিক কাঠামো ব্যবহার করে, যেমন ল্যাটিস-ভিত্তিক ক্রিপ্টোগ্রাফি বা হ্যাশ-ভিত্তিক স্বাক্ষর, যা গাণিতিকভাবে কোয়ান্টাম মেশিনগুলোর বিপুল কম্পিউটেশনাল ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধী হিসেবে গাণিতিকভাবে প্রমাণিত।
কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের হুমকি কি বিটকয়েনের মতো প্রধান ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলোর জন্য একটি তাৎক্ষণিক ঝুঁকি?
না, এটি কোনো তাৎক্ষণিক ঝুঁকি নয়। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে বিটকয়েন ভাঙার জন্য কোয়ান্টাম কম্পিউটারগুলোর পর্যাপ্ত স্থিতিশীল কিউবিট অর্জন করতে অনেক বছর সময় লাগবে। তবে, কোয়ান্টাম-প্রতিরোধী প্রজেক্টগুলো একটি সক্রিয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করছে।

ডিসক্লেইমার

কোয়ান্টাম-প্রতিরোধী সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।