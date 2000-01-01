ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ x402 বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

x402 বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.675
-0.07%
+9.06%
+20.70%
$ 7.00B
$ 146.83K
2
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1907
+1.10%
+12.60%
+15.50%
$ 152.67M
$ 1.07M
3
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003533
-0.53%
+5.25%
+9.85%
$ 44.73M
$ 30.93M
4
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01881
+0.16%
+10.16%
+12.66%
$ 42.14M
$ 5.80M
5
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.12399
-4.09%
-0.71%
+19.89%
$ 27.08M
$ 876.46K
6
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002414
-0.53%
+5.07%
+0.04%
$ 24.08M
$ 256.64M
7
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07698
+0.76%
+2.17%
-3.67%
$ 23.58M
$ 1.82M
8
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003521
0.00%
+6.95%
+3.89%
$ 21.83M
$ 22.60M
9
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02861
-2.91%
+21.59%
+12.87%
$ 21.34M
$ 346.30K
10
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.21202
-1.92%
-11.02%
-17.93%
$ 20.37M
$ 4.33M
11
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04248
+0.59%
+5.67%
+5.04%
$ 14.28M
$ 1.52M
12
FLock.io
FLock.io
FLOCK
$ 0.03176
+0.79%
+13.78%
+9.44%
$ 12.41M
$ 1.04M
13
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.04451
+0.50%
+4.52%
-3.30%
$ 11.40M
$ 1.98M
14
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0647
+0.15%
+3.51%
+9.27%
$ 9.58M
$ 150.95K
15
Anyspend
Anyspend
ANY
$ 0.02929371
-0.60%
+0.19%
+20.90%
$ 6.47M
$ 128.15
16
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.0052568
+1.98%
+1.22%
+197.72%
$ 5.26M
$ 1.01M
17
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.0635
-0.21%
+5.62%
+4.71%
$ 5.14M
$ 2.29M
18
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02155
+0.23%
+13.03%
+10.70%
$ 4.78M
$ 3.22M
19
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007676
-2.09%
+2.45%
-2.66%
$ 3.76M
$ 7.35M
20
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.00304884
+0.15%
+0.21%
-3.14%
$ 3.05M
$ 238.44K
21
Aubrai by Bio
Aubrai by Bio
AUBRAI
$ 1.48
-0.67%
+0.30%
+30.97%
$ 2.12M
$ 5.97K
22
Amiko
Amiko
AMIKO
$ 0.00239848
+0.57%
+0.09%
+9.67%
$ 1.96M
$ 3.23K
23
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.00205782
+2.51%
+0.13%
+25.25%
$ 1.87M
$ 20.78K
24
Zauthx402
Zauthx402
ZAUTH
$ 0.00186861
+1.08%
+0.24%
+13.39%
$ 1.76M
$ 46.63K
25
Avo
Avo
AVO
$ 0.00140442
+8.01%
+0.23%
+38.22%
$ 1.41M
$ 15.79K
26
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.02456586
0.00%
+0.11%
+33.96%
$ 1.20M
$ 653.52
27
Ping
Ping
PING
$ 0.00115576
-0.14%
+0.06%
-4.71%
$ 1.16M
$ 866.36K
28
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00107227
+5.27%
+0.36%
+15.15%
$ 1.07M
$ 26.97K
29
Opus Genesis
Opus Genesis
OPUS
$ 0.00104459
+0.51%
+0.22%
+24.37%
$ 1.04M
$ 5.45K
30
NODE
NODE
NODE
$ 0.005898
+0.10%
+0.03%
+0.70%
$ 787.01K
$ 9.02M
31
ArAIstotle
ArAIstotle
FACY
$ 0.00088778
+0.99%
+0.33%
+16.84%
$ 685.18K
$ 536.91K
32
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.00067465
-0.04%
+0.10%
-15.72%
$ 674.65K
$ 1.73K
33
Coral Protocol
Coral Protocol
CORAL
$ 6.117E-5
-0.44%
+14.10%
+14.04%
$ 611.74K
--
34
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.0012957
+0.22%
-4.54%
-5.16%
$ 599.13K
$ 48.13M
35
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00249109
-0.14%
+0.18%
+22.44%
$ 591.18K
$ 804.68
36
Meridian
Meridian
MRDN
$ 0.01130058
+2.05%
+0.06%
-12.35%
$ 510.83K
$ 25.35K
37
Heurist
Heurist
HEU
$ 0.00239165
0.00%
+0.02%
-1.63%
$ 484.03K
$ 18.83K
38
Dexter AI
Dexter AI
DEXTER
$ 0.00047865
0.00%
+0.20%
+14.55%
$ 478.61K
$ 55.36K
39
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00043477
+0.84%
+0.13%
+6.95%
$ 434.27K
$ 4.78K
40
Otto AI
Otto AI
OTTO
$ 0.00091357
+7.28%
+0.21%
+22.97%
$ 411.81K
$ 3.23K
41
ROBA
ROBA
ROBA
$ 0.00040615
+3.80%
+0.03%
-3.44%
$ 406.15K
$ 13.56K
42
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00038705
+1.80%
+0.15%
+12.54%
$ 384.35K
$ 294.01
43
XONA AGENT
XONA AGENT
XONA
$ 0.00037
+0.54%
+0.02%
+25.15%
$ 357.30K
$ 5.19K
44
Regent
Regent
REGENT
$ 5.82E-6
+0.87%
+0.20%
-13.91%
$ 348.66K
--
45
SANTA by Virtuals
SANTA by Virtuals
SANTA
$ 0.0003446
+2.43%
+0.19%
+17.63%
$ 344.60K
$ 1.78K
46
Sally A1C
Sally A1C
A1C
$ 0.01536906
+0.91%
+0.17%
+10.91%
$ 322.59K
$ 499.74
47
0xGasless
0xGasless
0XGAS
$ 0.02780218
-0.05%
+0.16%
+19.82%
$ 305.82K
$ 909.56
48
Gloria AI
Gloria AI
GLORIA
$ 0.00031512
+0.03%
+0.14%
+12.86%
$ 305.02K
$ 1.54K
49
ZARA AI
ZARA AI
ZARA
$ 0.00039355
+0.01%
+0.12%
+16.28%
$ 254.73K
$ 73.04K
50
MiroShark
MiroShark
MIROSHARK
$ 2.46E-6
+0.82%
+20.50%
+20.00%
$ 245.64K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

x402 বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
x402 বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 102 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $7.48B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা x402 বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা x402 বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 34.33% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে PAYAI সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো x402 বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 102 x402 বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় x402 বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে LINK, EIGEN, CCD অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
x402 বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব x402 বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $7.48B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

x402 বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।