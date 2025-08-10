Tellor Tributes প্রাইস (TRB)
Tellor Tributes(TRB) বর্তমানে 39.47USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 106.69MUSD। TRB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TRB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TRB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Tellor Tributes থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.089 ছিল।
গত 30 দিনে, Tellor Tributes থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.7417282130 ছিল।
গত 60 দিনে, Tellor Tributes থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -7.0449055720 ছিল।
গত 90 দিনে, Tellor Tributes থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.101219384888716 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +1.089
|+2.84%
|30 দিন
|$ -1.7417282130
|-4.41%
|60 দিন
|$ -7.0449055720
|-17.84%
|90 দিন
|$ +3.101219384888716
|+8.53%
Tellor Tributes এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.27%
+2.84%
+12.51%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, “Tellor”, utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor’s token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners.
Tellor Tributes (TRB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TRBটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
