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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ শূন্য জ্ঞান (ZK) টোকেনসমূহ

শূন্য জ্ঞান (ZK) সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 564.31
+0.89%
+10.87%
+15.69%
$ 9.40B
$ 12.55K
2
United Stables
United Stables
U
$ 0.9999
-0.02%
-0.03%
-0.07%
$ 999.86M
$ 55.44K
3
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.08195
+0.05%
+1.13%
+11.89%
$ 875.83M
$ 3.29M
4
Humanity
Humanity
H
$ 0.08196
-2.87%
-12.06%
-26.14%
$ 233.96M
$ 4.76M
5
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1054
+1.24%
+9.35%
-2.06%
$ 210.38M
$ 680.67K
6
STRK
STRK
STRK
$ 0.02479
+1.02%
+9.07%
+9.89%
$ 157.48M
$ 9.11M
7
Cysic
Cysic
CYS
$ 0.5693
+0.68%
+3.37%
-46.09%
$ 92.32M
$ 823.35K
8
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.008458
+0.74%
+13.28%
+17.58%
$ 83.86M
$ 14.41M
9
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.254
+0.23%
+10.36%
+6.48%
$ 77.29M
$ 65.60K
10
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.04436
+0.29%
+10.39%
+13.09%
$ 57.28M
$ 5.32M
11
Gravity
Gravity
G
$ 0.004117
-0.19%
+5.21%
+15.49%
$ 45.11M
$ 25.49M
12
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003533
-0.53%
+5.25%
+9.85%
$ 44.73M
$ 30.93M
13
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02954
+0.41%
+7.97%
-0.60%
$ 41.57M
$ 1.95M
14
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.28449
-2.84%
+8.82%
-21.58%
$ 40.69M
$ 772.14K
15
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05079
-0.10%
+6.22%
+3.62%
$ 39.32M
$ 1.24M
16
Nock
Nock
NOCK
$ 0.017976
+4.67%
+25.63%
+109.76%
$ 38.39M
$ 7.46M
17
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.191
+0.10%
+6.32%
-11.90%
$ 37.63M
$ 364.31K
18
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.26
0.00%
+0.04%
+4.82%
$ 36.06M
$ 127.65K
19
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.00225
+0.31%
+7.17%
+7.17%
$ 34.96M
$ 52.48M
20
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.07055
+0.46%
+10.35%
+15.81%
$ 34.91M
$ 1.28M
21
USDP
USDP
USDP
$ 0.9996
0.00%
-0.07%
-0.08%
$ 31.94M
$ 13.64K
22
Succinct
Succinct
PROVE
$ 0.162
-0.49%
+4.51%
+12.48%
$ 31.63M
$ 309.36K
23
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.4504
-0.42%
-1.00%
-8.34%
$ 30.47M
$ 128.54K
24
COTI
COTI
COTI
$ 0.010075
+0.30%
+3.40%
-5.93%
$ 28.74M
$ 6.68M
25
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.010909
-0.68%
+5.95%
+2.71%
$ 27.53M
$ 7.39M
26
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006246
+0.50%
+6.34%
-6.02%
$ 25.16M
$ 9.97M
27
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.07837
-0.20%
+4.67%
-16.24%
$ 21.89M
$ 890.67K
28
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2519
-5.06%
+25.09%
+24.54%
$ 21.25M
$ 883.58K
29
Phala
Phala
PHA
$ 0.02298
-0.48%
+7.62%
+7.32%
$ 19.34M
$ 3.27M
30
Aleo
Aleo
ALEO
$ 0.01564
-0.44%
+1.55%
+0.58%
$ 18.67M
$ 5.54M
31
Sign
Sign
SIGN
$ 0.00705
-0.34%
-3.35%
+11.37%
$ 16.19M
$ 10.75M
32
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0732
+0.41%
+4.26%
+4.70%
$ 14.31M
$ 778.65K
33
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04226
+0.59%
+5.67%
+5.04%
$ 14.28M
$ 1.52M
34
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.636
+0.23%
+3.70%
+3.30%
$ 12.01M
$ 110.81K
35
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03886
-0.08%
+6.28%
+5.62%
$ 11.77M
$ 1.82M
36
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.008158
+1.63%
+4.43%
-6.61%
$ 11.29M
$ 8.08M
37
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04078
-0.39%
+5.10%
+0.67%
$ 11.23M
$ 1.72M
38
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.05624
+0.12%
+2.58%
+18.80%
$ 10.99M
$ 1.13M
39
Telos
Telos
TLOS
$ 0.024388
-0.08%
+0.96%
-25.47%
$ 10.98M
$ 3.15M
40
Space and Time
Space and Time
SXT
$ 0.007663
+0.53%
+6.64%
+10.91%
$ 10.80M
$ 8.97M
41
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.00897
+1.45%
-16.17%
-22.87%
$ 10.55M
$ 49.89M
42
Ika
Ika
IKA
$ 0.0025238
+0.57%
+0.03%
-0.47%
$ 7.56M
$ 195.34K
43
Redbelly Network
Redbelly Network
RBNT
$ 0.002787
+0.07%
+1.46%
-3.47%
$ 7.38M
$ 22.32M
44
Marlin POND
Marlin POND
POND
$ 0.0007053
-0.11%
+3.72%
-2.05%
$ 5.81M
$ 81.51M
45
NetX
NetX
NETX
$ 0.223
+1.34%
+15.04%
+4.82%
$ 5.08M
$ 345.90K
46
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01059
0.00%
-1.10%
+4.46%
$ 5.02M
$ 36.59K
47
Messier
Messier
M87
$ 0.0000057
-0.18%
+23.04%
+40.10%
$ 5.01M
$ 8.24B
48
Polyhedra Network
Polyhedra Network
ZKJ
$ 0.005423
+1.14%
-1.52%
-11.89%
$ 4.05M
$ 11.57M
49
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.0208
0.00%
+7.62%
+10.56%
$ 4.00M
$ 3.51M
50
Cult DAO
Cult DAO
CULT
$ 7.91211E-7
-0.14%
+20.90%
+22.63%
$ 3.03M
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প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

শূন্য জ্ঞান (ZK) টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
শূন্য জ্ঞান (ZK) টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 82 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $13.03B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা শূন্য জ্ঞান (ZK) টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা শূন্য জ্ঞান (ZK) টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 30.66% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে RAIL সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো শূন্য জ্ঞান (ZK) টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 82 শূন্য জ্ঞান (ZK) টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় শূন্য জ্ঞান (ZK) টোকেনগুলোর মধ্যে ZEC, U, POL অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
শূন্য জ্ঞান (ZK) বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব শূন্য জ্ঞান (ZK) টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $13.03B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

শূন্য জ্ঞান (ZK) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।