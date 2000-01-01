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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ শাসনব্যবস্থা টোকেনসমূহ

শাসনব্যবস্থা সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 73.51
+2.84%
+26.57%
+30.51%
$ 18.71B
$ 83.93K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.733
+0.78%
+13.16%
+9.50%
$ 2.32B
$ 289.10K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 98.07
+0.17%
+11.68%
+13.16%
$ 1.52B
$ 2.73K
4
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.06104
+0.20%
+7.54%
+16.38%
$ 1.43B
$ 1.25M
5
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8071
+0.14%
+4.44%
+6.34%
$ 1.36B
$ 2.73M
6
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.352
+0.17%
+7.31%
+5.96%
$ 1.30B
$ 167.22K
7
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3662
+0.08%
+14.70%
+8.53%
$ 1.24B
$ 3.87M
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.09774
+0.13%
+14.86%
+14.69%
$ 899.64M
$ 8.25M
9
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.393004
-1.40%
-47.32%
+32.89%
$ 824.27M
$ 18.22M
10
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.499
+0.27%
+6.90%
-3.90%
$ 772.15M
$ 588.61K
11
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.633
+0.43%
+5.90%
+15.56%
$ 574.94M
$ 789.41K
12
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.08861
-0.57%
+16.05%
+20.02%
$ 559.90M
$ 6.39M
13
Curve
Curve
CRV
$ 0.2707
-0.15%
+14.42%
+9.26%
$ 411.64M
$ 4.31M
14
FET
FET
FET
$ 0.1347
+1.06%
+10.04%
-2.27%
$ 302.01M
$ 5.22M
15
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.342
+0.41%
+12.45%
+13.08%
$ 289.35M
$ 738.67K
16
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.63
-0.27%
+0.03%
-0.32%
$ 278.88M
$ 674.05K
17
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.2178
+0.18%
+9.31%
+12.75%
$ 237.59M
$ 364.06K
18
OP
OP
OP
$ 0.09088
+0.36%
+11.40%
+6.46%
$ 196.44M
$ 969.07K
19
Compound
Compound
COMP
$ 18.76
+0.43%
+6.43%
+18.60%
$ 188.70M
$ 3.72K
20
ENS
ENS
ENS
$ 4.376
+0.65%
+13.71%
+8.44%
$ 175.94M
$ 14.05K
21
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.679
+0.48%
+12.90%
+4.41%
$ 164.84M
$ 54.20K
22
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1305
+0.23%
+7.88%
+6.64%
$ 130.10M
$ 1.32M
23
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08753
+0.14%
+5.23%
+5.98%
$ 123.62M
$ 822.00K
24
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.08498
+0.85%
+13.21%
+16.23%
$ 115.90M
$ 3.64M
25
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11283
+0.13%
+10.11%
+2.20%
$ 94.72M
$ 1.19M
26
RE
RE
RE
$ 0.52342
-2.68%
+29.30%
+20.73%
$ 85.18M
$ 919.65K
27
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.3491
+0.46%
+1.68%
-13.85%
$ 84.68M
$ 5.62M
28
XPR Network
XPR Network
XPR
$ 0.0028563
+0.62%
+9.93%
+16.14%
$ 83.74M
$ 50.69M
29
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,131.1
+0.58%
+8.14%
+12.10%
$ 76.90M
$ 33.64
30
SNX
SNX
SNX
$ 0.2072
+0.24%
+8.53%
+6.47%
$ 71.42M
$ 362.67K
31
0x
0x
ZRX
$ 0.08132
+0.41%
+8.01%
+6.07%
$ 68.76M
$ 900.51K
32
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008813
+0.28%
+8.79%
+9.55%
$ 53.06M
$ 35.28M
33
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1767
+0.68%
+10.33%
+14.91%
$ 50.86M
$ 386.27K
34
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03596
-0.11%
+1.73%
-1.97%
$ 42.13M
$ 31.20M
35
Spark
Spark
SPK
$ 0.01469
+0.07%
+12.82%
+6.41%
$ 41.38M
$ 4.11M
36
$ 0.006188
+0.42%
+6.68%
+8.12%
$ 39.98M
$ 9.38M
37
Alaya AI
Alaya AI
AGT
$ 0.016447
-0.07%
-0.77%
+0.53%
$ 37.24M
$ 4.74M
38
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003554
+0.42%
+7.08%
+5.87%
$ 35.52M
$ 17.65M
39
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.558
-0.95%
+14.91%
+16.88%
$ 35.43M
$ 44.85K
40
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.3024
+0.80%
+12.73%
+17.64%
$ 32.66M
$ 243.59K
41
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.09
+1.67%
+2.25%
+6.67%
$ 31.05M
$ 877.09K
42
UMA
UMA
UMA
$ 0.3395
+0.30%
+5.90%
+5.14%
$ 30.77M
$ 174.93K
43
Band
Band
BAND
$ 0.1648
+0.09%
+0.09%
+5.04%
$ 29.81M
$ 1.71M
44
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01536
-4.34%
-4.76%
-0.39%
$ 29.26M
$ 3.88M
45
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.02228
+0.45%
+7.59%
+18.61%
$ 27.39M
$ 4.63M
46
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
$ 0.007797
+0.48%
+9.67%
+2.04%
$ 26.86M
$ 7.87M
47
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3004
-0.07%
+7.62%
+4.74%
$ 26.53M
$ 223.85K
48
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1067
+0.19%
+6.06%
+7.01%
$ 22.35M
$ 475.15K
49
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3084
+0.55%
+9.18%
+6.42%
$ 21.87M
$ 208.58K
50
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09468
+0.19%
+8.84%
+3.90%
$ 21.23M
$ 885.55K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

শাসনব্যবস্থা টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
শাসনব্যবস্থা টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 193 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $35.87B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা শাসনব্যবস্থা টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা শাসনব্যবস্থা টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 745.50% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে VOLT সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো শাসনব্যবস্থা টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 193 শাসনব্যবস্থা টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা টোকেনগুলোর মধ্যে HYPE, UNI, AAVE অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
শাসনব্যবস্থা বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব শাসনব্যবস্থা টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $35.87B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

শাসনব্যবস্থা সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।