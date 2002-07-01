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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স (DeFi) টোকেনসমূহ

ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স (DeFi) প্রোটোকলগুলো ব্লকচেইনে প্রথাগত আর্থিক পরিষেবা—যেমন ঋণ দেওয়া, ঋণ নেওয়া এবং ট্রেডিং—পুনরায় তৈরি করতে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহার করে। এই পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্কগুলো ব্যাংকের মতো সেন্ট্রালাইজড মধ্যস্থতাকারীদের প্রয়োজনীয়তা দূর করে। DeFi টোকেনগুলো প্রায়শই প্রোটোকলের মূল্য ধারণ করে, যা হোল্ডারদের গভর্ন্যান্স ভোটিং অধিকার এবং সম্ভাব্য রেভিনিউ শেয়ারিংয়ের সুযোগ প্রদান করে।

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গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 2,279.97
+0.79%
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+22.11%
$ 20.60B
$ 51.99
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 73.2
+2.84%
+26.57%
+30.51%
$ 18.71B
$ 83.93K
3
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,844.14
+0.45%
+0.19%
+22.28%
$ 10.59B
$ 30.65M
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.594
-0.05%
+9.12%
+21.21%
$ 7.01B
$ 147.88K
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.708
+0.78%
+13.16%
+9.50%
$ 2.32B
$ 289.10K
6
Aster
Aster
ASTER
$ 0.665
+1.25%
+12.21%
+11.85%
$ 1.82B
$ 3.81M
7
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.34981
+0.75%
+8.86%
+7.76%
$ 1.72B
$ 2.60M
8
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 97.41
+0.17%
+11.68%
+13.16%
$ 1.52B
$ 2.73K
9
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.06046
+0.20%
+7.54%
+16.38%
$ 1.43B
$ 1.25M
10
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.2239
+0.88%
+10.03%
+14.84%
$ 1.12B
$ 45.68K
11
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 1.04B
$ 805.51K
12
JUST
JUST
JST
$ 0.10573
+0.09%
-1.39%
-0.07%
$ 907.60M
$ 733.52K
13
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.09703
+0.13%
+14.86%
+14.69%
$ 899.64M
$ 8.25M
14
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 98.75
-0.10%
+0.14%
+16.42%
$ 885.21M
$ 4.68M
15
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.08191
+0.02%
+0.49%
+12.38%
$ 873.16M
$ 3.25M
16
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 4.03
+0.25%
+0.09%
+11.33%
$ 843.28M
$ 7.43M
17
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.377078
-1.40%
-47.32%
+32.89%
$ 824.27M
$ 18.22M
18
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.8339
+0.09%
+26.40%
+29.43%
$ 721.88M
$ 3.83M
19
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1886
+0.79%
+13.80%
+14.97%
$ 632.52M
$ 1.94M
20
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.625
+0.43%
+5.90%
+15.56%
$ 574.94M
$ 789.41K
21
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.5644
+1.41%
+16.54%
+30.68%
$ 499.60M
$ 11.39M
22
Injective
Injective
INJ
$ 4.792
+0.93%
+13.59%
+6.43%
$ 478.06M
$ 490.67K
23
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4691
-0.17%
+17.08%
+17.60%
$ 450.02M
$ 4.77M
24
Curve
Curve
CRV
$ 0.2694
-0.15%
+14.42%
+9.26%
$ 411.64M
$ 4.31M
25
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.11
+0.91%
0.00%
+0.91%
$ 356.21M
$ 1.24M
26
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.04411
+2.28%
+15.96%
+13.35%
$ 349.10M
$ 8.62M
27
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,429.91
+0.47%
+0.19%
+22.06%
$ 345.55M
$ 361.47K
28
SUN
SUN
SUN
$ 0.017175
+0.01%
+1.52%
-5.37%
$ 330.93M
$ 9.30M
29
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 122.59
+0.51%
+8.26%
+19.07%
$ 324.95M
$ 599.77
30
tBTC
tBTC
TBTC
$ 71,762
+0.17%
+0.12%
+14.35%
$ 323.28M
$ 16.16M
31
SEI
SEI
SEI
$ 0.04208
+0.69%
+10.15%
+5.87%
$ 307.12M
$ 2.66M
32
TIA
TIA
TIA
$ 0.3302
+0.57%
+9.09%
+8.77%
$ 305.79M
$ 1.75M
33
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3406
+0.41%
+12.45%
+13.08%
$ 289.35M
$ 738.67K
34
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005103
+0.39%
+7.20%
+3.95%
$ 283.41M
$ 3.24B
35
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.63
-0.27%
+0.03%
-0.32%
$ 278.88M
$ 674.05K
36
JITO
JITO
JTO
$ 0.5964
+0.16%
+5.00%
+5.25%
$ 277.91M
$ 159.36K
37
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.65935
-1.32%
-0.06%
-33.00%
$ 272.70M
$ 707.41K
38
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.446
-0.60%
+15.49%
+12.44%
$ 254.77M
$ 742.35K
39
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 97.59
-0.18%
+0.12%
+12.95%
$ 239.50M
$ 6.81K
40
PayFi Strategy Token USDC
PayFi Strategy Token USDC
PSTUSDC
$ 1.12
-0.88%
+0.01%
0.00%
$ 217.75M
$ 93.03K
41
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 1.0
+0.10%
+0.00%
+0.12%
$ 215.27M
$ 101.70M
42
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 122.32
-0.28%
+0.13%
+16.22%
$ 206.14M
$ 2.49M
43
Lido Earn ETH
Lido Earn ETH
EARNETH
$ 2,331.88
+0.78%
+0.20%
+22.83%
$ 200.70M
--
44
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16654
+0.11%
+6.08%
+11.23%
$ 199.10M
$ 545.12K
45
Compound
Compound
COMP
$ 18.66
+0.43%
+6.43%
+18.60%
$ 188.70M
$ 3.72K
46
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6942
+0.16%
+13.64%
+12.95%
$ 188.53M
$ 158.00K
47
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06529
+0.17%
+1.79%
+1.81%
$ 187.62M
$ 831.23K
48
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.001829
+0.72%
+15.42%
+16.08%
$ 183.62M
$ 138.95M
49
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.671
+0.48%
+12.90%
+4.41%
$ 164.84M
$ 54.20K
50
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03606
0.00%
+8.40%
+9.68%
$ 162.27M
$ 1.84M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

Web3 ইকোসিস্টেমে ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স (DeFi) বলতে কী বোঝায়?
ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স (DeFi) সম্পূর্ণরূপে ব্লকচেইন নেটওয়ার্কের উপর নির্মিত একটি আর্থিক ব্যবস্থাকে উপস্থাপন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো সেন্ট্রালাইজড প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর নির্ভর না করে ঋণ প্রদান, গ্রহণ এবং ট্রেডিং পরিষেবা অফার করতে DeFi স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহার করে।
DeFi প্রোটোকল টোকেনগুলো কীভাবে অর্থনৈতিক মূল্য ধারণ করে?
DeFi প্রোটোকল টোকেনগুলো টোকেন হোল্ডারদের সফটওয়্যার আপগ্রেডের উপর গভর্ন্যান্স ভোটিং অধিকার প্রদান করে এবং প্রায়শই প্রোটোকলের লেনদেন ফি-এর একটি শতাংশ টোকেন হোল্ডারদের মাঝে বিতরণ করে অর্থনৈতিক মূল্য ধারণ করে।
ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স (DeFi) সেক্টরে ইল্ড ফার্মিং কী?
ইল্ড ফার্মিং হলো একটি জনপ্রিয় DeFi স্ট্রাটেজি যেখানে ব্যবহারকারীরা প্রোটোকলের লিকুইডিটি পুলে তাদের ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাসেটগুলো লক করেন। এই লিকুইডিটি প্রদান করার বিনিময়ে, ব্যবহারকারীরা সুদ বা নতুন মিন্ট করা DeFi টোকেন হিসেবে রিওয়ার্ড অর্জন করেন।
ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স (DeFi) ঋণদান প্ল্যাটফর্মগুলো কি ব্যবহারের জন্য নিরাপদ?
যদিও DeFi প্ল্যাটফর্মগুলো স্বচ্ছতা প্রদান করে, DeFi ঋণদান প্ল্যাটফর্মগুলো কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি বহন করে যেমন স্মার্ট কন্ট্রাক্ট কোডিংয়ের দুর্বলতা, অ্যাসেটের প্রাইসের চরম ওঠানামা এবং হঠাৎ মার্কেটে দরপতনের সময় সম্ভাব্য লিকুইডেশন ইভেন্ট।

ডিসক্লেইমার

বিকেন্দ্রীভূত অর্থায়ন (DeFi) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।