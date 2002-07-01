ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স (DeFi) প্রোটোকলগুলো ব্লকচেইনে প্রথাগত আর্থিক পরিষেবা—যেমন ঋণ দেওয়া, ঋণ নেওয়া এবং ট্রেডিং—পুনরায় তৈরি করতে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহার করে। এই পিয়ার-টু-পিয়ার নেটওয়ার্কগুলো ব্যাংকের মতো সেন্ট্রালাইজড মধ্যস্থতাকারীদের প্রয়োজনীয়তা দূর করে। DeFi টোকেনগুলো প্রায়শই প্রোটোকলের মূল্য ধারণ করে, যা হোল্ডারদের গভর্ন্যান্স ভোটিং অধিকার এবং সম্ভাব্য রেভিনিউ শেয়ারিংয়ের সুযোগ প্রদান করে।
বিকেন্দ্রীভূত অর্থায়ন (DeFi) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।