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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ইলন মাস্ক-অনুপ্রাণিত টোকেনসমূহ

ইলন মাস্ক-অনুপ্রাণিত সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07672
+0.10%
+9.92%
+10.81%
$ 13.12B
$ 270.96M
2
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000003287
+0.78%
+19.25%
+23.35%
$ 32.23M
$ 2.80T
3
I love puppies
I love puppies
PUPPIES
$ 2.10175E-7
+2.49%
+19.20%
+34.07%
$ 8.84M
--
4
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.008466
+0.30%
+42.56%
+36.73%
$ 8.57M
$ 26.18M
5
GROK
GROK
GROK
$ 0.0007115
+0.90%
+20.44%
+25.75%
$ 4.46M
$ 104.50M
6
Groks Dog
Groks Dog
BOLT
$ 0.00201848
+12.60%
+0.30%
+8.34%
$ 2.02M
$ 54.06K
7
Byte
Byte
BYTE
$ 1.73E-6
+0.58%
+18.40%
+2.37%
$ 1.67M
--
8
xMoney
xMoney
XMN
$ 0.00123
+23.71%
+122.22%
+84.62%
$ 1.20M
$ 168.31M
9
Shrub
Shrub
SHRUB
$ 0.00084373
+0.45%
+0.22%
+22.76%
$ 794.94K
$ 39.30K
10
Terminus
Terminus
TERMINUS
$ 0.00742632
+1.10%
+0.19%
+12.70%
$ 742.61K
$ 85.83K
11
Optimus AI
Optimus AI
OPTI
$ 0.00716457
+0.50%
+0.22%
+6.97%
$ 716.67K
$ 2.46K
12
Elon4AfD
Elon4AfD
ELON4AFD
$ 0.00070736
-1.47%
+0.10%
+20.70%
$ 707.29K
$ 14.11K
13
ElonRWA
ElonRWA
ELONRWA
$ 1.936E-5
+0.62%
+18.70%
+13.82%
$ 620.88K
--
14
HahaYes
HahaYes
RIZO
$ 9.17906E-7
+4.17%
+14.30%
+8.23%
$ 385.35K
--
15
Ani Grok Companion
Ani Grok Companion
ANI
$ 0.00034972
-0.02%
-0.26%
+50.35%
$ 349.70K
$ 1.15M
16
FAFO
FAFO
FAFO
$ 0.00025914
+0.64%
+0.15%
+14.25%
$ 259.03K
$ 814.04
17
Elon Trump Fart
Elon Trump Fart
ETF500
$ 0.00025059
-0.17%
+0.23%
+46.42%
$ 250.56K
$ 4.12K
18
Mars
Mars
MARS
$ 4.45541E-7
+1.33%
+13.30%
+10.12%
$ 187.05K
--
19
Catalorian
Catalorian
CATALORIAN
$ 0.00017204
+0.73%
+0.14%
+14.79%
$ 172.03K
$ 1.87K
20
AstroElon
AstroElon
ELONONE
$ 1.47029E-10
0.00%
+20.40%
+17.37%
$ 147.03K
--
21
STARMAN
STARMAN
STARMAN
$ 0.00014647
+0.47%
+0.06%
+22.83%
$ 146.38K
$ 5.98K
22
DogeFather
DogeFather
THE DOGEFATHER
$ 0.00013242
+0.67%
+0.21%
+24.82%
$ 132.42K
$ 462.04
23
Musk It
Musk It
MUSKIT
$ 0.00013168
0.00%
+0.15%
+21.23%
$ 131.66K
$ 149.03
24
Marvin Inu
Marvin Inu
MARVIN
$ 2.82516E-7
+1.42%
+14.80%
+19.98%
$ 118.86K
--
25
Bearly Legal
Bearly Legal
BEAR
$ 0.00112605
+1.17%
+0.20%
+9.55%
$ 112.61K
$ 498.06
26
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0.00233899
+0.76%
--
+11.13%
$ 102.82K
$ 1.38K
27
Baby Grok
Baby Grok
BABYGROK
$ 3.4769E-10
+1.72%
+6.80%
+2.21%
$ 98.30K
--
28
Web
Web
WEB
$ 9.3788E-8
+20.40%
+20.10%
+19.73%
$ 93.80K
--
29
SuperGrok
SuperGrok
SUPERGROK
$ 7.654E-5
0.00%
-15.40%
+0.30%
$ 76.54K
--
30
Valentine Grok Companion
Valentine Grok Companion
VALENTINE
$ 7.009E-5
+2.04%
+8.60%
+64.30%
$ 70.03K
--
31
Grokius Maximus
Grokius Maximus
GROKIUS
$ 6.592E-5
+1.95%
+10.10%
+9.16%
$ 65.89K
--
32
Grokster
Grokster
GRK
$ 5.81998E-7
+1.18%
+20.80%
+23.66%
$ 57.89K
--
33
Memes Street
Memes Street
MEMES
$ 8.0264E-8
0.00%
+26.10%
+25.78%
$ 55.38K
--
34
Trumpius Maximus
Trumpius Maximus
TRUMPIUS
$ 0.0010758
+0.41%
+0.19%
+26.90%
$ 50.56K
$ 263.16
35
Melon Dog
Melon Dog
MELON
$ 0.00011376
-0.27%
+0.13%
+15.53%
$ 46.36K
$ 11.53
36
Liquid Solana Derivative
Liquid Solana Derivative
LSD
$ 0.00010611
-0.29%
+0.16%
+18.72%
$ 44.64K
$ 2.56K
37
Schrodinger
Schrodinger
MEOW
$ 4.2225E-8
0.00%
+9.70%
+9.40%
$ 42.23K
--
38
69420
69420
69420
$ 5.93262E-7
0.00%
+19.80%
+15.09%
$ 41.18K
--
39
Neuracat
Neuracat
NCAT
$ 8.3744E-8
0.00%
-0.40%
-0.35%
$ 35.23K
--
40
Belong
Belong
LONG
$ 0.00047603
-0.08%
+0.01%
+4.20%
$ 33.78K
$ 4.50K
41
Elawn Moosk
Elawn Moosk
MOOSK
$ 3.199E-5
+1.98%
+13.80%
+16.97%
$ 31.97K
--
42
MATRIX
MATRIX
MATRIX
$ 3.10912E-7
+0.88%
+22.10%
+22.12%
$ 31.09K
--
43
Grok Girl
Grok Girl
GROKGIRL
$ 5.5781E-14
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 23.43K
--
44
RagingElonMarsCoin
RagingElonMarsCoin
DOGECOIN
$ 3.1667E-8
0.00%
+5.60%
0.00%
$ 20.33K
--
45
Dogs of Elon
Dogs of Elon
DOE
$ 5.775E-5
+2.03%
+12.70%
+15.22%
$ 20.22K
--
46
GATEWAY TO MARS
GATEWAY TO MARS
MARS
$ 2.8485E-8
+1.45%
+18.10%
+0.15%
$ 19.64K
--
47
Shrubius Maximus
Shrubius Maximus
SHRUBIUS
$ 1.76E-5
+1.50%
+29.40%
+51.07%
$ 17.60K
--
48
TSLA6900
TSLA6900
TSLA
$ 4.1705E-8
+1.45%
+19.00%
+19.90%
$ 17.54K
--
49
Elons Gamertag
Elons Gamertag
RANDOM9
$ 1.669E-5
0.00%
+24.60%
+10.68%
$ 16.35K
--
50
Dogius Maximus
Dogius Maximus
DOGIUS
$ 1.479E-5
0.00%
+1.30%
+1.09%
$ 14.79K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ইলন মাস্ক-অনুপ্রাণিত টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ইলন মাস্ক-অনুপ্রাণিত টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 55 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $13.18B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ইলন মাস্ক-অনুপ্রাণিত টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ইলন মাস্ক-অনুপ্রাণিত টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 122.22% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে XMN সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ইলন মাস্ক-অনুপ্রাণিত টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 55 ইলন মাস্ক-অনুপ্রাণিত টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ইলন মাস্ক-অনুপ্রাণিত টোকেনগুলোর মধ্যে DOGE, ELON, PUPPIES অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ইলন মাস্ক-অনুপ্রাণিত বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ইলন মাস্ক-অনুপ্রাণিত টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $13.18B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ইলন মাস্ক-অনুপ্রাণিত সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।