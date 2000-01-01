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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ 4chan-থিমযুক্ত টোকেনসমূহ

4chan-থিমযুক্ত সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0,07674
+0,10%
+9,92%
+10,81%
$ 13,12B
$ 270,96M
2
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0,000003151
+1,82%
+23,45%
+21,06%
$ 1,32B
$ 204,16B
3
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0,3837
+0,03%
+20,21%
+23,12%
$ 359,46M
$ 514,18K
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0,000002596
+1,53%
+12,68%
+12,54%
$ 228,26M
$ 285,76B
5
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0,006703
+2,14%
+29,50%
+29,53%
$ 50,15M
$ 38,31M
6
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0,00000010795
+1,86%
+15,51%
+10,90%
$ 42,33M
$ 770,41B
7
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0,00000006725
+0,46%
+23,69%
+3,55%
$ 22,39M
$ 2,93T
8
DODO
DODO
DODO
$ 0,02024
-0,20%
-5,65%
-8,58%
$ 20,03M
$ 7,46M
9
GIGACHAD
GIGACHAD
GIGA
$ 0,002069
+0,49%
+12,96%
+12,35%
$ 19,21M
$ 33,82M
10
PEP
PEP
PEP
$ 0,0001784
+2,69%
+26,40%
+174,16%
$ 17,69M
$ 380,50M
11
JOE
JOE
JOE
$ 0,02935
+0,96%
+9,31%
+4,11%
$ 13,42M
$ 2,00M
12
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0,08889
+1,09%
+18,18%
+28,05%
$ 9,49M
$ 680,47K
13
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0,00002176
+2,30%
+25,27%
+16,99%
$ 7,35M
$ 286,43M
14
Milady Cult Coin
Milady Cult Coin
CULT
$ 0,00014293
+1,28%
+0,18%
+13,35%
$ 6,70M
$ 223,27K
15
Milady Meme Coin
Milady Meme Coin
LADYS
$ 0,0000000066
0,00%
+9,01%
+12,68%
$ 4,84M
$ 9,16T
16
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0,3234
-0,09%
-2,97%
+34,43%
$ 4,49M
$ 182,17K
17
Groyper
Groyper
GROYP
$ 0,06903
+0,77%
+0,10%
+13,52%
$ 3,45M
$ 48,61K
18
Pain
Pain
PAIN
$ 0,519004
-0,31%
+0,13%
+16,00%
$ 2,59M
$ 996,53
19
4Chan
4Chan
4CHAN
$ 3,0636E-14
+1,67%
+24,50%
+43,45%
$ 2,36M
--
20
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0,000000002017
+0,10%
+18,28%
+21,39%
$ 1,95M
$ 30,22T
21
RETARDIO
RETARDIO
RETARDIO
$ 0,00155887
+0,98%
+0,12%
+3,91%
$ 1,56M
$ 21,30K
22
Sigma
Sigma
SIGMA
$ 0,00130097
-1,37%
+0,26%
+37,23%
$ 1,17M
$ 909,23K
23
Chudjak
Chudjak
CHUD
$ 0,00114262
+0,29%
+0,18%
+32,51%
$ 1,06M
$ 7,66K
24
Rage Guy
Rage Guy
RAGEGUY
$ 0,00103722
+0,18%
+0,26%
+66,81%
$ 1,04M
$ 70,91K
25
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0,0000000009564
-3,07%
-1,69%
-6,90%
$ 618,56K
$ 77,90T
26
Dolan Duck
Dolan Duck
DOLAN
$ 0,00404748
+1,14%
+0,06%
+30,05%
$ 397,57K
$ 7,60K
27
Dickbutt
Dickbutt
DICKBUTT
$ 3,49E-6
+0,58%
+8,50%
+18,71%
$ 349,32K
--
28
Kekistan
Kekistan
KEK
$ 7,91397E-7
+1,35%
+18,10%
+20,94%
$ 332,93K
--
29
DOOMER
DOOMER
DOOMER
$ 0,00036604
+0,97%
+0,21%
+22,37%
$ 322,45K
$ 134,58
30
HOODIE
HOODIE
HOODIE
$ 3,2E-6
+1,59%
+15,10%
+29,55%
$ 319,72K
--
31
Based Chad
Based Chad
CHAD
$ 3,23E-6
+0,62%
+21,10%
+63,96%
$ 224,10K
--
32
Cheese
Cheese
CHEESE
$ 0,00021481
-0,06%
--
+30,29%
$ 214,68K
$ 93,88
33
FINE
FINE
FINE
$ 5,0755E-10
+1,42%
+20,90%
+23,68%
$ 213,54K
--
34
Pepoclown
Pepoclown
HONK
$ 4,3169E-10
+1,86%
+22,80%
+21,98%
$ 181,63K
--
35
OG SMINEM
OG SMINEM
OGSM
$ 1,708E-9
0,00%
+21,10%
+21,05%
$ 170,82K
--
36
Stonks on ETH
Stonks on ETH
STONKS
$ 3,80333E-7
+1,42%
+22,00%
+24,59%
$ 160,02K
--
37
Bucky
Bucky
BUCKY
$ 0,00015629
-0,10%
+0,29%
+47,17%
$ 156,27K
$ 2,12K
38
Okayeg
Okayeg
OKAYEG
$ 3,16237E-7
+0,64%
+18,70%
+15,46%
$ 133,04K
--
39
Snibbu
Snibbu
SNIBBU
$ 0,00025634
0,00%
--
+9,66%
$ 107,84K
$ 678,93
40
Gondola
Gondola
GONDOLA
$ 2,24884E-7
+0,30%
+15,30%
+23,40%
$ 94,58K
--
41
Apu Gurl
Apu Gurl
APUGURL
$ 2,21686E-7
+1,42%
+20,00%
+20,91%
$ 93,27K
--
42
hikikomori
hikikomori
HIKI
$ 8,976E-5
+1,79%
+17,70%
+16,45%
$ 89,74K
--
43
FATGF
FATGF
FATGF
$ 7,446E-5
+2,29%
+15,20%
+17,54%
$ 73,09K
--
44
SPURDO ON ETH
SPURDO ON ETH
SPURDO
$ 4,744E-5
0,00%
-0,30%
-0,48%
$ 47,45K
--
45
fsjal
fsjal
FSJAL
$ 3,545E-5
+1,34%
+24,30%
+32,92%
$ 35,44K
--
46
Brainlet
Brainlet
BRAINLET
$ 3,369E-5
+2,37%
+13,20%
+16,82%
$ 33,67K
--
47
Oggie
Oggie
OGGIE
$ 3,211E-5
0,00%
-1,40%
-0,90%
$ 32,11K
--
48
LOLGUY
LOLGUY
LOLGUY
$ 3,076E-5
+2,33%
+39,20%
+28,97%
$ 25,91K
--
49
Gooby
Gooby
GOOBY
$ 1,244E-5
+2,05%
+13,10%
+27,20%
$ 12,27K
--
50
Smol dodo
Smol dodo
$DOD
$ 1,07E-5
0,00%
-0,80%
-0,74%
$ 10,70K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

4chan-থিমযুক্ত টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
4chan-থিমযুক্ত টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 56 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $15.26B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা 4chan-থিমযুক্ত টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা 4chan-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 39.20% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে LOLGUY সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো 4chan-থিমযুক্ত টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 56 4chan-থিমযুক্ত টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় 4chan-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে DOGE, PEPE, SPX অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
4chan-থিমযুক্ত বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব 4chan-থিমযুক্ত টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $15.26B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

4chan-থিমযুক্ত সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।