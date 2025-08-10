Parallel প্রাইস (PAR)
Parallel(PAR) বর্তমানে 1.16USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.61MUSD। PAR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PAR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PAR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Parallel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02052427 ছিল।
গত 30 দিনে, Parallel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0275171720 ছিল।
গত 60 দিনে, Parallel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0320744640 ছিল।
গত 90 দিনে, Parallel থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.156631224801489 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.02052427
|+1.80%
|30 দিন
|$ -0.0275171720
|-2.37%
|60 দিন
|$ +0.0320744640
|+2.77%
|90 দিন
|$ -0.156631224801489
|-11.89%
Parallel এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.14%
+1.80%
-0.50%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Mimo Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol deployed on Ethereum, Polygon and Fantom. The stablecoin (PAR) is decentralized (controlled by vMIMO holders), non-custodial, overcollateralized, and fully redeemable synthetic asset pegged to the Euro fiat currency.
Parallel (PAR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PARটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 PAR থেকে VND
₫30,525.4
|1 PAR থেকে AUD
A$1.7748
|1 PAR থেকে GBP
￡0.8584
|1 PAR থেকে EUR
€0.986
|1 PAR থেকে USD
$1.16
|1 PAR থেকে MYR
RM4.9184
|1 PAR থেকে TRY
₺47.1772
|1 PAR থেকে JPY
¥170.52
|1 PAR থেকে ARS
ARS$1,536.42
|1 PAR থেকে RUB
₽92.7884
|1 PAR থেকে INR
₹101.7552
|1 PAR থেকে IDR
Rp18,709.6748
|1 PAR থেকে KRW
₩1,611.1008
|1 PAR থেকে PHP
₱65.83
|1 PAR থেকে EGP
￡E.56.3064
|1 PAR থেকে BRL
R$6.2988
|1 PAR থেকে CAD
C$1.5892
|1 PAR থেকে BDT
৳140.7544
|1 PAR থেকে NGN
₦1,776.4124
|1 PAR থেকে UAH
₴47.9196
|1 PAR থেকে VES
Bs148.48
|1 PAR থেকে CLP
$1,120.56
|1 PAR থেকে PKR
Rs328.6976
|1 PAR থেকে KZT
₸626.0056
|1 PAR থেকে THB
฿37.4912
|1 PAR থেকে TWD
NT$34.684
|1 PAR থেকে AED
د.إ4.2572
|1 PAR থেকে CHF
Fr0.928
|1 PAR থেকে HKD
HK$9.0944
|1 PAR থেকে MAD
.د.م10.4864
|1 PAR থেকে MXN
$21.5412
|1 PAR থেকে PLN
zł4.2224
|1 PAR থেকে RON
лв5.046
|1 PAR থেকে SEK
kr11.1012
|1 PAR থেকে BGN
лв1.9372
|1 PAR থেকে HUF
Ft393.6112
|1 PAR থেকে CZK
Kč24.3368
|1 PAR থেকে KWD
د.ك0.3538
|1 PAR থেকে ILS
₪3.9788