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ArmaraOS-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। ARMARA-এর মার্কেট ক্যাপ 829,924 USD। ARMARA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!ArmaraOS-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। ARMARA-এর মার্কেট ক্যাপ 829,924 USD। ARMARA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ARMARA সম্পর্কে আরও

ARMARA প্রাইসের তথ্য

ARMARA কী

ARMARA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ARMARA টোকেনোমিক্স

ARMARA প্রাইস পূর্বাভাস

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ArmaraOS প্রাইস (ARMARA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ARMARA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00087106
$0.00087106$0.00087106
+0.05%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
ArmaraOS (ARMARA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:15:27 (UTC+8)

ArmaraOS-এর আজকের প্রাইস

আজ ArmaraOS (ARMARA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.74% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ARMARA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ARMARA-এর জন্য $ 0

ArmaraOS বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 829,924 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 959.99M ARMARA। গত 24 ঘণ্টায়, ARMARA এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0.00112302 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00135415 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ARMARA গত ঘণ্টায় +0.80% এবং গত 7 দিনে +20.32% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 13.56K-তে পৌঁছেছে।

ArmaraOS (ARMARA) এর মার্কেট তথ্য

$ 829.92K
$ 829.92K$ 829.92K

$ 13.56K
$ 13.56K$ 13.56K

$ 829.92K
$ 829.92K$ 829.92K

959.99M
959.99M 959.99M

959,993,695.927935
959,993,695.927935 959,993,695.927935

ArmaraOS এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 829.92K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 13.56K। ARMARA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 959.99M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 959993695.927935। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 829.92K

ArmaraOS-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00112302
$ 0.00112302$ 0.00112302
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00112302
$ 0.00112302$ 0.00112302

$ 0.00135415
$ 0.00135415$ 0.00135415

$ 0
$ 0$ 0

+0.80%

+4.74%

+20.32%

+20.32%

ArmaraOS (ARMARA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, ArmaraOS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ArmaraOS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, ArmaraOS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, ArmaraOS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+4.74%
30 দিন$ 0--
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

ArmaraOS এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য ArmaraOS (ARMARA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ARMARA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
ArmaraOS (ARMARA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, ArmaraOS এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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ArmaraOS (ARMARA) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Artificial Intelligence (AI)InfrastructurePump.fun Ecosystem

ArmaraOS সম্পর্কে

ArmaraOS-এর বর্তমান দাম কত?

ArmaraOS Tk দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 4.74% পরিবর্তন হয়েছে। এই তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম দাম অনুসারে প্রতিফলিত করা হয়েছে।

আজকের দাম ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গে কীভাবে তুলনা করা যায়?

ArmaraOS-এর ATH হল Tk0.1665220641431346300000, আর ATL হল Tk। বর্তমান দামকে এই স্তরগুলির সঙ্গে তুলনা করলে বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা এবং আগের বৃদ্ধির চক্রগুলি মূল্যায়ন করতে পারেন।

আজকের ARMARA-এর মোট মূল্যায়ন কত?

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk102057126.28728491280000 এ অবস্থান করছে, যা সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মধ্যে #2926 র‍্যাঙ্কে রাখে।

ArmaraOS-এর বাজারে অংশগ্রহণ কতটা সক্রিয়?

অ্যাসেটটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা দেখায় কত ঘন ঘন ব্যবসায়ীরা ARMARA-এর সঙ্গে জড়িত হচ্ছে।

প্রচলিত সরবরাহ কী এবং এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

বর্তমানে 959993695.927935 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের গতিবিধি স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির হার এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নের প্রবণতাকে প্রভাবিত করে।

ArmaraOS কোন শ্রেণীভুক্ত?

ArmaraOS Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem শ্রেণীবিন্যাসের অংশ, যা এটিকে অনুরূপ উপযোগিতা বা ইকোসিস্টেম ভূমিকা ভাগ করে নেওয়া অন্যান্য অ্যাসেটগুলির সঙ্গে গুচ্ছভুক্ত করে।

-- কীভাবে ARMARA-এর মূল্য প্রস্তাবকে প্রভাবিত করে?

-- নেটওয়ার্কে কাজ করার মাধ্যমে ARMARA নির্দিষ্ট লেনদেনের গতি, ফি, নিরাপত্তা মডেল এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ফাংশনালিটি ব্যবহার করতে পারে, যা এটির সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতায় অবদান রাখে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: ArmaraOS সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:15:27 (UTC+8)

ArmaraOS (ARMARA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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