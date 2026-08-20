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Kromatika-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00440953 USD। KROM-এর মার্কেট ক্যাপ 436,568 USD। KROM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Kromatika-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00440953 USD। KROM-এর মার্কেট ক্যাপ 436,568 USD। KROM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

KROM সম্পর্কে আরও

KROM প্রাইসের তথ্য

KROM কী

KROM অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

KROM টোকেনোমিক্স

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Kromatika প্রাইস (KROM)

তালিকাভুক্ত নয়

1 KROM থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00440953
$0.00440953$0.00440953
+0.12%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Kromatika (KROM) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:20:57 (UTC+8)

Kromatika-এর আজকের প্রাইস

আজ Kromatika (KROM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00440953, যা গত 24 ঘণ্টায় 12.99% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান KROM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি KROM-এর জন্য $ 0.00440953

Kromatika বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 436,568 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 98.99M KROM। গত 24 ঘণ্টায়, KROM এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0038871 (নিম্ন) এবং $ 0.0044569 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.265959 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, KROM গত ঘণ্টায় +0.45% এবং গত 7 দিনে +22.95% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 126.20-তে পৌঁছেছে।

Kromatika (KROM) এর মার্কেট তথ্য

$ 436.57K
$ 436.57K$ 436.57K

$ 126.20
$ 126.20$ 126.20

$ 441.01K
$ 441.01K$ 441.01K

98.99M
98.99M 98.99M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kromatika এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 436.57K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 126.20। KROM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 98.99M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 441.01K

Kromatika-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0038871
$ 0.0038871$ 0.0038871
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0044569
$ 0.0044569$ 0.0044569
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0038871
$ 0.0038871$ 0.0038871

$ 0.0044569
$ 0.0044569$ 0.0044569

$ 0.265959
$ 0.265959$ 0.265959

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

+12.99%

+22.95%

+22.95%

Kromatika (KROM) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Kromatika থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00050685 ছিল।
গত 30 দিনে, Kromatika থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011392805 ছিল।
গত 60 দিনে, Kromatika থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0013209827 ছিল।
গত 90 দিনে, Kromatika থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000024904604283 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00050685+12.99%
30 দিন$ +0.0011392805+25.84%
60 দিন$ +0.0013209827+29.96%
90 দিন$ -0.000000024904604283-0.00%

Kromatika এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Kromatika (KROM) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, KROM এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Kromatika (KROM) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Kromatika এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Kromatika এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? KROM এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Kromatika প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Kromatika (KROM) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Alleged SEC SecuritiesArbitrum EcosystemDerivatives

Kromatika সম্পর্কে

বর্তমানে Kromatika কী ট্রেড করছে?

বর্তমান দাম: Tk0.5422417667274507256000, গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন 12.98%।

KROM কি প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণ করছে?

প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া ট্রেডিং ভলিউম (Tk--), স্থিতিশীল তরলতা এবং তার সমকক্ষ Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Perpetuals,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Alleged SEC Securities,Governance প্রতিযোগীদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী দামের পারফরম্যান্স থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

Kromatika বাজার কতটা তরল?

--/100 তরলতা স্কোর বাজারে শক্তিশালী গভীরতা ইঙ্গিত করে, যা বড় অর্ডার এক্সচেঞ্জগুলিতে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম করে।

KROM সম্পর্কে প্রচলিত সরবরাহ কী ইঙ্গিত দেয়?

98992267.42614825 টোকেন সহ, সরবরাহের গতিবিধি দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ বা বিতরণের চক্রের সময়।

Kromatika এর ঐতিহাসিক শীর্ষের সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর ATH Tk32.70509057361352968000 এবং ATL Tk প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।

আজ Kromatika কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

এটি দৈনিক ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকদের জন্য প্রবেশ কৌশল মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক।

-- প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

---এর স্থিতিশীলতা, স্কেলেবিলিটি এবং ডেভেলপার ইকোসিস্টেম বড় বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Kromatika সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:20:57 (UTC+8)

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সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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