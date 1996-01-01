সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ (CEX) টোকেন হলো ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলোর দ্বারা ইস্যুকৃত এবং পরিচালিত নিজস্ব ডিজিটাল অ্যাসেট। এই ইউটিলিটি টোকেনগুলো হোল্ডারদের এক্সচেঞ্জ ইকোসিস্টেমের মধ্যে এক্সক্লুসিভ সুবিধা প্রদান করে, যেমন ট্রেডিং ফি-তে ছাড় এবং টোকেন লঞ্চপ্যাডগুলোতে অ্যাক্সেস। এগুলোর প্রাইস ইস্যুকারী এক্সচেঞ্জের ব্যবহারকারী বৃদ্ধি, ট্রেডিং ভলিউম এবং সামগ্রিক সাফল্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।
সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ (CEX) টোকেন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।