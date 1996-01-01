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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ (CEX) টোকেনসমূহ

সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ (CEX) টোকেন হলো ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলোর দ্বারা ইস্যুকৃত এবং পরিচালিত নিজস্ব ডিজিটাল অ্যাসেট। এই ইউটিলিটি টোকেনগুলো হোল্ডারদের এক্সচেঞ্জ ইকোসিস্টেমের মধ্যে এক্সক্লুসিভ সুবিধা প্রদান করে, যেমন ট্রেডিং ফি-তে ছাড় এবং টোকেন লঞ্চপ্যাডগুলোতে অ্যাক্সেস। এগুলোর প্রাইস ইস্যুকারী এক্সচেঞ্জের ব্যবহারকারী বৃদ্ধি, ট্রেডিং ভলিউম এবং সামগ্রিক সাফল্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

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প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 642.18
+0.34%
+6.78%
+6.04%
$ 86.67B
$ 62.91K
2
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.26
+0.54%
+0.00%
+0.76%
$ 8.52B
$ 430.51K
3
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.05194
+0.70%
+11.85%
+6.16%
$ 2.31B
$ 3.68M
4
OKB
OKB
OKB
$ 105.921
+1.04%
+4.14%
+4.08%
$ 2.22B
$ 2.84K
5
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.00000172
+0.06%
+1.12%
-5.70%
$ 1.56B
$ 33.57B
6
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.81494
+0.22%
+8.58%
+10.14%
$ 1.27B
$ 47.37K
7
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 7.3113
+1.30%
+11.96%
+11.45%
$ 989.73M
$ 7.89K
8
Gate
Gate
GT
$ 6.89
-0.29%
+0.03%
+2.38%
$ 735.04M
$ 4.69M
9
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7724
+3.01%
+11.06%
+8.44%
$ 499.79M
$ 124.91K
10
MX Token
MX Token
MX
$ 1.653
-0.01%
+1.29%
+1.59%
$ 151.76M
$ 1.24M
11
BTSE Token
BTSE Token
BTSE
$ 0.852051
+0.29%
-0.02%
-5.87%
$ 138.09M
$ 8.84M
12
GRX Chain
GRX Chain
GRX
$ 13.05
0.00%
--
+0.08%
$ 124.11M
$ 2.34K
13
Backpack
Backpack
BP
$ 0.4059
+0.45%
+9.32%
+5.95%
$ 101.42M
$ 211.81K
14
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2098
+0.19%
+5.23%
+5.18%
$ 68.77M
$ 328.62K
15
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0883
0.00%
+5.37%
-1.12%
$ 66.21M
$ 12.70K
16
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.09023
+1.67%
+2.25%
+6.67%
$ 31.05M
$ 877.09K
17
NKYC Token
NKYC Token
NKYC
$ 7.25
-0.14%
+0.01%
+5.07%
$ 28.99M
$ 79.01K
18
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01124
+0.44%
+8.24%
+9.92%
$ 21.34M
$ 7.26M
19
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09356
+0.19%
+8.84%
+3.90%
$ 21.23M
$ 885.55K
20
BitMart
BitMart
BMX
$ 0.059723
+0.37%
+0.15%
+5.40%
$ 20.28M
$ 853.00K
21
MAX
MAX
MAX
$ 0.263908
0.00%
+0.04%
+1.30%
$ 17.51M
$ 72.09K
22
Bit2Me
Bit2Me
B2M
$ 0.00585149
-0.88%
+0.01%
+2.10%
$ 17.37M
$ 24.12K
23
Delta Exchange
Delta Exchange
DETO
$ 0.059952
-0.02%
0.00%
+0.02%
$ 16.76M
$ 98.79
24
GCB TOKEN
GCB TOKEN
GCB
$ 0.01178
0.00%
+9.11%
+6.33%
$ 14.54M
$ 2.06M
25
Tokenize Xchange
Tokenize Xchange
TKX
$ 0.171556
0.00%
--
0.00%
$ 13.72M
$ 3.34K
26
Huobi
Huobi
HT
$ 0.113603
-0.29%
+0.12%
+10.78%
$ 12.43M
$ 77.15K
27
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007341
+0.22%
+2.47%
+11.70%
$ 11.03M
$ 88.79M
28
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.05634
+0.92%
+1.84%
+18.60%
$ 10.98M
$ 1.15M
29
Coinmetro
Coinmetro
XCM
$ 0.02295525
0.00%
--
0.00%
$ 6.48M
$ 20.03
30
LCX
LCX
LCX
$ 0.01429107
-0.48%
+0.01%
-5.08%
$ 3.65M
$ 142.43K
31
SolCex
SolCex
SOLCEX
$ 0.002396
-0.19%
+0.04%
-11.77%
$ 2.40M
$ 48.44K
32
Niza
Niza
NIZA
$ 0.001272
0.00%
-1.70%
+3.41%
$ 2.05M
$ 133.95K
33
World Friendship Cash
World Friendship Cash
WFCA
$ 0.00833667
-0.20%
+0.10%
+69.78%
$ 1.80M
$ 60.28K
34
PointPay
PointPay
PXP
$ 0.02555
+0.04%
-12.67%
-8.32%
$ 767.10K
$ 6.54M
35
Biconomy Exchange Token
Biconomy Exchange Token
BIT
$ 2.04E-6
+2.51%
+9.40%
+13.97%
$ 551.57K
--
36
Nominex
Nominex
NMX
$ 0.00234472
+0.02%
+0.00%
+0.01%
$ 525.54K
$ 812.89
37
Kyrrex
Kyrrex
KRRX
$ 0.060454
+0.15%
+0.00%
+26.07%
$ 318.04K
$ 770.14K
38
XCoin
XCoin
BEXC
$ 0.352428
-0.18%
-0.00%
+0.11%
$ 246.94K
$ 527.96K
39
Quan2um
Quan2um
$QNTM
$ 0.00032596
-0.37%
0.00%
+1.29%
$ 233.39K
$ 14.41K
40
DEW
DEW
DEW
$ 0.00022378
+2.74%
+0.10%
+35.07%
$ 221.89K
$ 639.54
41
EXMO Coin
EXMO Coin
EXM
$ 0.00283072
0.00%
--
0.00%
$ 192.49K
$ 17.13
42
KONA
KONA
KONA
$ 9.77
0.00%
+0.18%
+27.21%
$ 168.79K
$ 476.00
43
Kasta
Kasta
KASTA
$ 0.00019547
0.00%
--
-12.40%
$ 149.62K
$ 106.18
44
ARI
ARI
ARI
$ 0.00017583
0.00%
--
-0.50%
$ 84.34K
$ 47.04
45
BESC MONEY
BESC MONEY
MONEY
$ 1.97
+1.55%
--
0.00%
$ 80.75K
$ 120.81
46
BitMEX
BitMEX
BMEX
$ 0.00059952
-0.02%
0.00%
+100.04%
$ 59.80K
$ 35.45
47
ZND Token
ZND Token
ZND
$ 0.00016494
+0.05%
+0.12%
+41.34%
$ 29.43K
$ 529.94
48
Trakx
Trakx
TRKX
$ 3.327E-5
0.00%
-66.30%
0.00%
$ 23.83K
--
49
IXFI
IXFI
IXFI
$ 5.985E-5
0.00%
+1.20%
0.00%
$ 19.54K
--
50
4TB Coin
4TB Coin
4TB
$ 0.00022961
0.00%
--
0.00%
$ 16.07K
$ 203.31

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ (CEX) টোকেনগুলো কীসের জন্য ব্যবহৃত হয়?
সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ (CEX) টোকেন হলো ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলোর দ্বারা ইস্যুকৃত নিজস্ব মালিকানাধীন ডিজিটাল অ্যাসেট। CEX টোকেনগুলো মূলত ট্রেডারদের লেনদেন ফি-তে ছাড়, উচ্চতর VIP টিয়ার এবং নতুন টোকেন লঞ্চগুলোতে এক্সক্লুসিভ অ্যাক্সেস দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।
এক্সচেঞ্জের ট্রেডিং ভলিউম কীভাবে একটি CEX টোকেনের প্রাইসকে প্রভাবিত করে?
ধারাবাহিকভাবে উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম প্ল্যাটফর্মের দ্রুত বৃদ্ধি নির্দেশ করে, যা সাধারণত CEX টোকেনগুলোর মার্কেটের চাহিদা বাড়ায় কারণ আরও বেশি সক্রিয় ব্যবহারকারী তাদের দৈনন্দিন ট্রেডিং ফি কমানোর জন্য টোকেনগুলো ক্রয় করেন।
সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ টোকেনগুলোর জন্য কয়েন বার্ন মেকানিজমের উদ্দেশ্য কী?
সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জগুলো প্রায়শই প্ল্যাটফর্মের ট্রেডিং রেভিনিউয়ের একটি অংশ ব্যবহার করে CEX টোকেনগুলো বাই ব্যাক করে এবং স্থায়ীভাবে বার্ন করে। এই মুদ্রাসংকোচন প্রক্রিয়াটি সার্কুলেটিং সাপ্লাই হ্রাস করে, যা সময়ের সাথে সাথে টোকেনের কৃত্রিম সংকট বাড়িয়ে তুলতে পারে।
CEX টোকেনগুলোকে কি ডিসেন্ট্রালাইজড ডিজিটাল অ্যাসেট হিসেবে বিবেচনা করা হয়?
না। CEX টোকেনগুলো এগুলো ইস্যুকারী সেন্ট্রালাইজড কর্পোরেট সত্তার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। একটি CEX টোকেনের মার্কেট সাফল্য সেই নির্দিষ্ট এক্সচেঞ্জের ব্যবসায়িক পারফরম্যান্স এবং নিয়ন্ত্রক কমপ্লায়েন্সের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ (CEX) টোকেন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।