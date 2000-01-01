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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ স্মার্ট কন্ট্রাক্ট প্ল্যাটফর্ম টোকেনসমূহ

স্মার্ট কন্ট্রাক্ট প্ল্যাটফর্ম হলো এমন ব্লকচেইন যা ডিসেন্ট্রালাইজড অ্যাপ্লিকেশন (dApps) এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর প্রোগ্রামেবল চুক্তি হোস্ট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এগুলো ব্যবহারকারীদের সেন্ট্রালাইজড মধ্যস্থতাকারীদের উপর নির্ভর না করে ট্রেড করা, ধার দেওয়া এবং NFT মিন্ট করার সুযোগ দেয়। এই প্ল্যাটফর্মগুলোর নেটিভ টোকেনগুলো সাধারণত নেটওয়ার্কের লেনদেন ফি (গ্যাস) প্রদান এবং গভর্ন্যান্সে অংশগ্রহণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

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প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ক্রিপ্টোকারেন্সি জগতে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট প্ল্যাটফর্ম কী?
একটি স্মার্ট কন্ট্রাক্ট প্ল্যাটফর্ম হলো একটি ব্লকচেইন যা বিশেষভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর প্রোগ্রামেবল কোড হোস্ট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। স্মার্ট কন্ট্রাক্ট প্ল্যাটফর্মগুলো ডেভেলপারদের সেন্ট্রালাইজড সার্ভারের উপর নির্ভর না করে ডিসেন্ট্রালাইজড অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে দেয়।
স্মার্ট কন্ট্রাক্ট টোকেনগুলোর প্রধান উপযোগিতা কী?
স্মার্ট কন্ট্রাক্ট টোকেনগুলো ব্লকচেইনে স্মার্ট কন্ট্রাক্টগুলো কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটিং ক্ষমতার প্রাইস পরিশোধ করতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও, স্মার্ট কন্ট্রাক্ট টোকেনগুলো স্টেকিং এবং নেটওয়ার্ক গভর্ন্যান্সের জন্য ব্যবহৃত হয়।
স্মার্ট কন্ট্রাক্ট প্ল্যাটফর্মগুলো কীভাবে ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স (DeFi) ইকোসিস্টেমকে সমর্থন করে?
স্মার্ট কন্ট্রাক্ট প্ল্যাটফর্মগুলো মানবিক মধ্যস্থতাকারীদের পরিবর্তে সম্পূর্ণরূপে কোডের উপর ভিত্তি করে ঋণ দেওয়া, ঋণ নেওয়া এবং ট্রেডিং নিয়মগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করে DeFi ইকোসিস্টেমের জন্য অপরিবর্তনীয় ডিজিটাল অবকাঠামো প্রদান করে।
স্মার্ট কন্ট্রাক্ট টোকেনগুলোর সাথে যুক্ত নিরাপত্তা ঝুঁকিগুলো কী কী?
স্মার্ট কন্ট্রাক্ট টোকেনগুলোর প্রধান নিরাপত্তা ঝুঁকিগুলোর মধ্যে রয়েছে অন্তর্নিহিত কোডের দুর্বলতা যা হ্যাকাররা কাজে লাগাতে পারে, নেটওয়ার্ক কনজেশন সংক্রান্ত সমস্যা এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট এক্সপ্লয়েটের পরে প্রাইসের ব্যাপক পতন।

ডিসক্লেইমার

স্মার্ট চুক্তি প্ল্যাটফর্ম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।