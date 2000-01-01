স্মার্ট কন্ট্রাক্ট প্ল্যাটফর্ম হলো এমন ব্লকচেইন যা ডিসেন্ট্রালাইজড অ্যাপ্লিকেশন (dApps) এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর প্রোগ্রামেবল চুক্তি হোস্ট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এগুলো ব্যবহারকারীদের সেন্ট্রালাইজড মধ্যস্থতাকারীদের উপর নির্ভর না করে ট্রেড করা, ধার দেওয়া এবং NFT মিন্ট করার সুযোগ দেয়। এই প্ল্যাটফর্মগুলোর নেটিভ টোকেনগুলো সাধারণত নেটওয়ার্কের লেনদেন ফি (গ্যাস) প্রদান এবং গভর্ন্যান্সে অংশগ্রহণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
স্মার্ট চুক্তি প্ল্যাটফর্ম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।