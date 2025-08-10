AKUMA সম্পর্কে আরও

Akuma Inu লোগো

Akuma Inu প্রাইস (AKUMA)

তালিকাভুক্ত নয়

Akuma Inu (AKUMA) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
-0.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Akuma Inu (AKUMA) এর প্রাইস

Akuma Inu(AKUMA) বর্তমানে 0.00000108USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 717.08KUSD। AKUMA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Akuma Inu এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.24%
Akuma Inu এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
666.67B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ AKUMA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। AKUMA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Akuma Inu (AKUMA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Akuma Inu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Akuma Inu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000001110 ছিল।
গত 60 দিনে, Akuma Inu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000005471 ছিল।
গত 90 দিনে, Akuma Inu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000005735260503219241 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.24%
30 দিন$ +0.0000001110+10.28%
60 দিন$ -0.0000005471-50.66%
90 দিন$ -0.000005735260503219241-84.15%

Akuma Inu (AKUMA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Akuma Inu এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00000104
$ 0.00000104$ 0.00000104

$ 0.00000113
$ 0.00000113$ 0.00000113

$ 0.00134788
$ 0.00134788$ 0.00134788

-0.26%

-0.24%

+16.81%

Akuma Inu (AKUMA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 717.08K
$ 717.08K$ 717.08K

--
----

666.67B
666.67B 666.67B

Akuma Inu (AKUMA) কী?

AKUMA INU was born in BASE, the underground arena that has come to be known amongst crypto degens as "The Origin Pit". Forged in the frenzied fires of market volatility, AKUMA INU has emerged as the ultimate embodiment of the degen spirit - wild, unyielding, and relentless in the pursuit of crypto supremacy. Akuma Inu is here on Base chain, and he is here to stay. Come join us on our amazing journey!

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Akuma Inu (AKUMA) এর টোকেনোমিক্স

Akuma Inu (AKUMA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AKUMAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Akuma Inu (AKUMA) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

AKUMA থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 AKUMA থেকে VND
0.0284202
1 AKUMA থেকে AUD
A$0.0000016524
1 AKUMA থেকে GBP
0.0000007992
1 AKUMA থেকে EUR
0.000000918
1 AKUMA থেকে USD
$0.00000108
1 AKUMA থেকে MYR
RM0.0000045792
1 AKUMA থেকে TRY
0.0000439236
1 AKUMA থেকে JPY
¥0.00015876
1 AKUMA থেকে ARS
ARS$0.00143046
1 AKUMA থেকে RUB
0.0000863892
1 AKUMA থেকে INR
0.0000947376
1 AKUMA থেকে IDR
Rp0.0174193524
1 AKUMA থেকে KRW
0.0014999904
1 AKUMA থেকে PHP
0.00006129
1 AKUMA থেকে EGP
￡E.0.0000524232
1 AKUMA থেকে BRL
R$0.0000058644
1 AKUMA থেকে CAD
C$0.0000014796
1 AKUMA থেকে BDT
0.0001310472
1 AKUMA থেকে NGN
0.0016539012
1 AKUMA থেকে UAH
0.0000446148
1 AKUMA থেকে VES
Bs0.00013824
1 AKUMA থেকে CLP
$0.00104328
1 AKUMA থেকে PKR
Rs0.0003060288
1 AKUMA থেকে KZT
0.0005828328
1 AKUMA থেকে THB
฿0.0000349056
1 AKUMA থেকে TWD
NT$0.000032292
1 AKUMA থেকে AED
د.إ0.0000039636
1 AKUMA থেকে CHF
Fr0.000000864
1 AKUMA থেকে HKD
HK$0.0000084672
1 AKUMA থেকে MAD
.د.م0.0000097632
1 AKUMA থেকে MXN
$0.0000200556
1 AKUMA থেকে PLN
0.0000039312
1 AKUMA থেকে RON
лв0.000004698
1 AKUMA থেকে SEK
kr0.0000103356
1 AKUMA থেকে BGN
лв0.0000018036
1 AKUMA থেকে HUF
Ft0.0003664656
1 AKUMA থেকে CZK
0.0000226584
1 AKUMA থেকে KWD
د.ك0.0000003294
1 AKUMA থেকে ILS
0.0000037044