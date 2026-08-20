HEX Dollar Coin প্রাইস (HEXDC)
আজ HEX Dollar Coin (HEXDC)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.3, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.06% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান HEXDC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি HEXDC-এর জন্য $ 1.3।
HEX Dollar Coin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 55,410 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 42.53K HEXDC। গত 24 ঘণ্টায়, HEXDC এর ট্রেড হয়েছে $ 1.15 (নিম্ন) এবং $ 311.39 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 311.39 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.583162।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, HEXDC গত ঘণ্টায় -0.46% এবং গত 7 দিনে +21.75% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.35K-তে পৌঁছেছে।
HEX Dollar Coin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 55.41K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.35K। HEXDC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 42.53K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 42527.06631372। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 55.41K।
-0.46%
+10.06%
+21.75%
+21.75%
আজকে, HEX Dollar Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.119185 ছিল।
গত 30 দিনে, HEX Dollar Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2338949600 ছিল।
গত 60 দিনে, HEX Dollar Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2610511800 ছিল।
গত 90 দিনে, HEX Dollar Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000246493110441 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.119185
|+10.06%
|30 দিন
|$ +0.2338949600
|+17.99%
|60 দিন
|$ +0.2610511800
|+20.08%
|90 দিন
|$ +0.000246493110441
|+0.00%
2040 সালে, HEX Dollar Coin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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HEX Dollar Coin-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?
HEX Dollar Coin-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk159.856749157924000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।
HEXDC-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?
HEXDC-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।
HEX Dollar Coin-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?
গত ২৪ ঘণ্টায়, HEX Dollar Coin-এর দামের পরিবর্তন 10.06% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।
HEX Dollar Coin-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?
গত একদিনের মধ্যে, HEX Dollar Coin-এর দাম Tk141.4117396397020000 থেকে Tk38290.6100925276572000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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