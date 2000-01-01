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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ গোপনীয়তা পরিকাঠামো টোকেনসমূহ

গোপনীয়তা পরিকাঠামো সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.71
-0.07%
+9.06%
+20.70%
$ 7.00B
$ 146.83K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.7607
-0.08%
+8.88%
+9.96%
$ 2.29B
$ 911.19K
3
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08249
+0.09%
-0.64%
-5.96%
$ 637.17M
$ 14.61M
4
STRK
STRK
STRK
$ 0.02473
+1.02%
+9.07%
+9.89%
$ 157.48M
$ 9.11M
5
ZANO
ZANO
ZANO
$ 7.936
0.00%
-6.33%
-13.31%
$ 121.63M
$ 82.11K
6
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04609
+0.97%
+11.42%
-1.98%
$ 101.11M
$ 3.61M
7
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.008456
+0.74%
+13.28%
+17.58%
$ 83.86M
$ 14.41M
8
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.254
+0.23%
+10.36%
+6.48%
$ 77.29M
$ 65.60K
9
The Interfold
The Interfold
FOLD
$ 0.052339
--
--
--
$ 62.81M
$ 23.68M
10
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003537
-0.53%
+5.25%
+9.85%
$ 44.73M
$ 30.93M
11
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005698
+0.67%
+7.75%
+7.61%
$ 44.46M
$ 10.65M
12
TornadoCash
TornadoCash
TORN
$ 6.342
-0.13%
+14.41%
+13.33%
$ 33.32M
$ 9.71K
13
COTI
COTI
COTI
$ 0.010032
+0.30%
+3.40%
-5.93%
$ 28.74M
$ 6.68M
14
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.010966
-0.68%
+5.95%
+2.71%
$ 27.53M
$ 7.39M
15
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2946
-0.17%
+3.75%
+11.97%
$ 25.73M
$ 203.40K
16
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00523
+0.19%
-0.19%
+4.81%
$ 25.17M
$ 10.29M
17
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.07828
-0.20%
+4.67%
-16.24%
$ 21.89M
$ 890.67K
18
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.04334
+0.82%
+3.87%
+2.75%
$ 20.07M
$ 2.36M
19
Octra
Octra
OCT
$ 0.02586619
-0.68%
+0.24%
+25.94%
$ 16.17M
$ 83.23K
20
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01636197
+0.22%
+0.07%
-5.74%
$ 15.79M
$ 2.06K
21
NYM
NYM
NYM
$ 0.01851
-0.21%
+2.37%
+0.38%
$ 15.53M
$ 3.02M
22
ARPA
ARPA
ARPA
$ 0.008914
+0.25%
+5.28%
+6.50%
$ 13.64M
$ 7.41M
23
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04087
-0.39%
+5.10%
+0.67%
$ 11.23M
$ 1.72M
24
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 72,151
+0.51%
+0.12%
+14.37%
$ 6.97M
$ 4.96M
25
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
$ 0.0581
-1.36%
+13.04%
+13.92%
$ 5.66M
$ 548.10K
26
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01077
0.00%
-1.10%
+4.46%
$ 5.02M
$ 36.59K
27
Aragon
Aragon
ANT
$ 0.092491
0.00%
--
+1.95%
$ 3.99M
$ 9.94
28
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.01069
-2.79%
+5.23%
-5.25%
$ 3.57M
$ 5.80M
29
Umbra
Umbra
UMBRA
$ 0.204873
0.00%
+0.01%
-2.66%
$ 2.84M
$ 11.25K
30
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.010602
-1.15%
+19.30%
+19.93%
$ 2.83M
$ 6.93M
31
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.1148
-0.30%
+3.16%
-2.70%
$ 2.30M
$ 345.33K
32
Session Token
Session Token
SESH
$ 0.01429127
+0.63%
+0.10%
+18.52%
$ 2.18M
$ 17.45K
33
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.00205782
+2.51%
+0.13%
+25.25%
$ 1.87M
$ 20.78K
34
0x0
0x0
0X0
$ 0.00188378
-0.05%
+0.18%
+19.18%
$ 1.68M
$ 3.56K
35
GhostwareOS
GhostwareOS
GHOST
$ 0.00112119
-1.24%
+0.16%
-3.45%
$ 1.12M
$ 25.99K
36
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007239
-2.00%
-7.84%
-7.57%
$ 1.09M
$ 189.65K
37
Lit Protocol
Lit Protocol
LITKEY
$ 0.00436349
+0.78%
+0.04%
+4.69%
$ 962.46K
$ 4.65K
38
Veil Token
Veil Token
VEIL
$ 0.01215554
-0.04%
+0.13%
+18.80%
$ 889.57K
$ 32.88K
39
NONOS
NONOS
NOX
$ 0.00103297
+0.44%
+0.10%
+20.67%
$ 822.22K
$ 7.79K
40
Offshift
Offshift
XFT
$ 0.060825
0.00%
--
+22.13%
$ 612.68K
$ 865.80
41
Enigma
Enigma
ENX
$ 0.00754796
-0.02%
+0.08%
+4.77%
$ 496.65K
$ 4.11K
42
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.00081024
+1.81%
+0.33%
+31.80%
$ 324.10K
$ 5.26K
43
Paraloom
Paraloom
PARALOOM
$ 0.0002317
-1.66%
-0.21%
+91.00%
$ 231.69K
$ 45.70K
44
Primer
Primer
PR
$ 0.00071281
-1.73%
+0.23%
+32.82%
$ 203.98K
$ 1.02K
45
WORM
WORM
WORM
$ 0.050336
-0.15%
+0.19%
+17.96%
$ 196.76K
$ 254.61
46
1clawAI
1clawAI
1CLAWAI
$ 1.29E-6
+2.38%
+33.80%
+47.18%
$ 128.46K
--
47
ZERA
ZERA
ZERA
$ 6.44E-5
-0.12%
+3.40%
+16.81%
$ 64.33K
--
48
Hibernates
Hibernates
HIBER
$ 6.456E-5
-0.66%
+18.00%
+17.17%
$ 64.28K
--
49
Veilnet
Veilnet
VEILNET
$ 4.40321E-7
+0.44%
+21.20%
+19.66%
$ 43.19K
--
50
Mindstate
Mindstate
MIND
$ 3.72252E-7
0.00%
-0.20%
0.00%
$ 35.36K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

গোপনীয়তা পরিকাঠামো টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
গোপনীয়তা পরিকাঠামো টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 64 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $10.93B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা গোপনীয়তা পরিকাঠামো টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা গোপনীয়তা পরিকাঠামো টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 33.80% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে 1CLAWAI সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো গোপনীয়তা পরিকাঠামো টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 64 গোপনীয়তা পরিকাঠামো টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় গোপনীয়তা পরিকাঠামো টোকেনগুলোর মধ্যে LINK, NEAR, BDX অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
গোপনীয়তা পরিকাঠামো বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব গোপনীয়তা পরিকাঠামো টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $10.93B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

গোপনীয়তা পরিকাঠামো সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।