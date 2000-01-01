লেয়ার 1 (L1) ব্লকচেইনগুলো Web3 ইকোসিস্টেমের ভিত্তিগত অবকাঠামো হিসেবে কাজ করে, যা স্বাধীনভাবে লেনদেনগুলো প্রক্রিয়া ও রেকর্ড করে। এই বেস নেটওয়ার্কগুলো নিরাপত্তা এবং ডিসেন্ট্রালাইজেশন নিশ্চিত করতে তাদের নিজস্ব কনসেনসাস মেকানিজম ব্যবহার করে। ডেভেলপাররা সরাসরি এই চেইনগুলোর উপর ডিসেন্ট্রালাইজড অ্যাপ্লিকেশন (dApps) এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট তৈরি করেন। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং সোলানা Solana।
স্তর ১ (L1) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।