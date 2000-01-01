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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ লেয়ার 1 টোকেনসমূহ

লেয়ার 1 (L1) ব্লকচেইনগুলো Web3 ইকোসিস্টেমের ভিত্তিগত অবকাঠামো হিসেবে কাজ করে, যা স্বাধীনভাবে লেনদেনগুলো প্রক্রিয়া ও রেকর্ড করে। এই বেস নেটওয়ার্কগুলো নিরাপত্তা এবং ডিসেন্ট্রালাইজেশন নিশ্চিত করতে তাদের নিজস্ব কনসেনসাস মেকানিজম ব্যবহার করে। ডেভেলপাররা সরাসরি এই চেইনগুলোর উপর ডিসেন্ট্রালাইজড অ্যাপ্লিকেশন (dApps) এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট তৈরি করেন। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং সোলানা Solana।

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প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

লেয়ার 1 (L1) ক্রিপ্টোকারেন্সি কী?
লেয়ার 1 (L1) ক্রিপ্টোকারেন্সি হলো স্বাধীন ব্লকচেইন নেটওয়ার্কের নিজস্ব টোকেন। লেয়ার 1 নেটওয়ার্কগুলোর নিজস্ব কনসেনসাস মেকানিজম রয়েছে এবং এগুলো তাদের নিজস্ব ফাউন্ডেশনাল আর্কিটেকচারের উপর ভিত্তি করে সরাসরি লেনদেন প্রক্রিয়া করে।
লেয়ার 1 ব্লকচেইনগুলো লেয়ার 2 স্কেলিং নেটওয়ার্কগুলো থেকে কীভাবে ভিন্ন?
লেয়ার 1 ব্লকচেইনগুলো মূল্য নিরাপত্তা এবং সেটেলমেন্ট লেয়ার হিসেবে কাজ করে। বিপরীতে, লেয়ার 2 স্কেলিং নেটওয়ার্কগুলো লেয়ার 1 ব্লকচেইনের উপর তৈরি করা হয় যাতে লেনদেনগুলো দ্রুততর এবং কম খরচে সম্পন্ন করা যায়, যা শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ডেটা পুনরায় লেয়ার 1 চেইনে সেটেল করে।
লেয়ার 1 টোকেনগুলোর মার্কেট ভ্যালুয়েশন কী কী বিষয় দ্বারা চালিত হয়?
লেয়ার 1 টোকেনগুলোর মার্কেট ভ্যালুয়েশন মূলত ডেভেলপার অ্যাডপশন, সক্রিয় ব্যবহারকারীর মেট্রিক্স, নেটওয়ার্কের মধ্যে টোটাল ভ্যালু লকড (TVL) এবং লেয়ার 1 লেনদেন ফি প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় ইউটিলিটি দ্বারা চালিত হয়।
লেয়ার 1 ব্লকচেইনগুলোর জন্য নেটওয়ার্কের লেনদেন ফি কেন প্রয়োজনীয়?
লেয়ার 1 ব্লকচেইনগুলোতে নেটওয়ার্কের লেনদেন ফি মাইনার বা ভ্যালিডেটরদের কার্যক্রম প্রক্রিয়া করতে এবং লেজার সুরক্ষিত রাখতে উৎসাহিত করে এবং একই সাথে লেয়ার 1 নেটওয়ার্কে ক্ষতিকারক স্প্যাম আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

ডিসক্লেইমার

স্তর ১ (L1) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।