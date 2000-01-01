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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ চিরস্থায়ী টোকেনসমূহ

চিরস্থায়ী সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 73.2
+2.84%
+26.57%
+30.51%
$ 18.71B
$ 83.93K
2
Aster
Aster
ASTER
$ 0.665
+1.25%
+12.21%
+11.85%
$ 1.82B
$ 3.81M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.8339
+0.09%
+26.40%
+29.43%
$ 721.88M
$ 3.83M
4
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1886
+0.79%
+13.80%
+14.97%
$ 632.52M
$ 1.94M
5
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.625
+0.43%
+5.90%
+15.56%
$ 574.94M
$ 789.41K
6
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6942
+0.16%
+13.64%
+12.95%
$ 188.53M
$ 158.00K
7
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.3323
+0.78%
-4.77%
-12.01%
$ 111.85M
$ 369.70K
8
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11202
+0.13%
+10.11%
+2.20%
$ 94.72M
$ 1.19M
9
Derive
Derive
DRV
$ 0.09734
+0.86%
+9.00%
+5.59%
$ 72.68M
$ 611.38K
10
GMX
GMX
GMX
$ 6.906
+0.12%
+7.58%
+3.56%
$ 72.42M
$ 8.69K
11
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.09301
+1.12%
+9.89%
-7.47%
$ 30.25M
$ 1.62M
12
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.2133
+0.81%
+7.97%
+3.10%
$ 29.50M
$ 648.86K
13
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.07482
+0.63%
+8.34%
+2.65%
$ 24.84M
$ 1.44M
14
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01128
+0.44%
+8.24%
+9.92%
$ 21.34M
$ 7.26M
15
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09463
+0.19%
+8.84%
+3.90%
$ 21.23M
$ 885.55K
16
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02209
-0.36%
+6.23%
+17.19%
$ 20.32M
$ 3.53M
17
Based
Based
BASED
$ 0.07982
+0.73%
+5.76%
+9.01%
$ 19.08M
$ 3.25M
18
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008377
+0.36%
+5.13%
+7.36%
$ 17.08M
$ 10.88M
19
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01489
+0.33%
+8.86%
+10.63%
$ 14.99M
$ 5.46M
20
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.5236
-0.08%
+4.47%
+0.31%
$ 12.29M
$ 110.93K
21
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002839
-0.21%
+8.80%
+8.80%
$ 12.24M
$ 24.63M
22
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0299
+0.67%
+10.22%
+10.22%
$ 11.77M
$ 1.81M
23
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0648
+0.94%
+4.19%
+10.03%
$ 9.57M
$ 150.61K
24
THENA
THENA
THE
$ 0.06434
+0.17%
+6.97%
+11.06%
$ 8.58M
$ 965.42K
25
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.476011
+0.20%
+0.06%
+21.82%
$ 8.57M
$ 17.32K
26
MUX Protocol
MUX Protocol
MCB
$ 2.01
0.00%
+0.00%
-2.43%
$ 7.65M
$ 830.21
27
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.01205
0.00%
+5.34%
+10.36%
$ 7.36M
$ 5.10M
28
Pika Protocol
Pika Protocol
PIKA
$ 0.367332
0.00%
--
+17.61%
$ 6.98M
$ 16.13
29
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008299
+0.04%
+5.07%
+2.07%
$ 6.32M
$ 7.23M
30
Pear Protocol
Pear Protocol
PEAR
$ 0.01271322
-0.01%
-0.12%
-12.55%
$ 6.16M
$ 51.80K
31
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.064079
+1.15%
+0.15%
+18.45%
$ 5.78M
$ 169.65
32
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0329
+3.99%
-3.97%
-13.52%
$ 5.60M
$ 184.69K
33
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001736
+0.23%
+4.41%
+16.13%
$ 5.01M
$ 36.36M
34
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007531
+1.00%
+9.40%
+3.49%
$ 3.99M
$ 7.34M
35
VOOI
VOOI
VOOI
$ 0.008752
-0.05%
+0.31%
+4.22%
$ 2.75M
$ 5.83M
36
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.283889
+0.05%
+0.10%
+1.77%
$ 2.65M
$ 882.20K
37
Foxify
Foxify
FOX
$ 0.234393
+0.52%
+0.02%
+7.88%
$ 2.43M
$ 2.18K
38
Omnipair
Omnipair
OMFG
$ 0.168679
+0.06%
+0.05%
+2.30%
$ 2.33M
$ 11.08K
39
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01739868
-0.04%
+0.03%
-4.79%
$ 2.30M
$ 81.22K
40
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.00094091
+0.41%
+0.05%
+2.87%
$ 2.22M
$ 20.47K
41
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00194023
+1.24%
+0.12%
+5.27%
$ 1.69M
$ 1.65K
42
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0.112963
-0.19%
+0.02%
+4.43%
$ 1.67M
$ 48.12K
43
Rails
Rails
RAILS
$ 0.04053033
+0.01%
-0.03%
-13.85%
$ 1.37M
$ 3.26K
44
Storm Trade
Storm Trade
STORM
$ 0.004044
-0.07%
+2.11%
-6.79%
$ 1.04M
$ 20.32M
45
Contango
Contango
TANGO
$ 0.00199396
+0.26%
+0.27%
+18.28%
$ 912.82K
$ 532.26
46
KiloEx
KiloEx
KILO
$ 0.00315158
+0.03%
+0.04%
+3.91%
$ 667.19K
$ 3.71K
47
IDEX
IDEX
IDEX
$ 0.00064446
+3.32%
+0.08%
-7.61%
$ 644.45K
$ 13.25K
48
ALT
ALT
ALT
$ 0.00066065
+1.91%
+1.56%
+113.64%
$ 619.38K
$ 55.08K
49
Aark Digital
Aark Digital
AARK
$ 0.00091919
-0.01%
+0.12%
+4.14%
$ 565.20K
$ 15.74K
50
SigmaDotMoney
SigmaDotMoney
SIGMA
$ 0.00359313
+0.14%
+0.09%
+1.45%
$ 520.91K
$ 1.80K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

চিরস্থায়ী টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
চিরস্থায়ী টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 80 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $23.34B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা চিরস্থায়ী টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা চিরস্থায়ী টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 26.57% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে HYPE সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো চিরস্থায়ী টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 80 চিরস্থায়ী টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় চিরস্থায়ী টোকেনগুলোর মধ্যে HYPE, ASTER, LIT অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
চিরস্থায়ী বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব চিরস্থায়ী টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $23.34B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

চিরস্থায়ী সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।