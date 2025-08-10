Asymmetry Finance প্রাইস (ASF)
Asymmetry Finance(ASF) বর্তমানে 1.26USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 13.32MUSD। ASF থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ASF থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ASF এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Asymmetry Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.04683172 ছিল।
গত 30 দিনে, Asymmetry Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4304909700 ছিল।
গত 60 দিনে, Asymmetry Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3385727100 ছিল।
গত 90 দিনে, Asymmetry Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3920446270396612 ছিল।
Asymmetry Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.50%
+3.85%
+25.75%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, an immutable synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2, allowing users to borrow against premier assets such as BTC or yield-bearing stablecoins while setting their own fixed interest rates. Asymmetry also has yield optimization products, such as afCVX. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control.
Asymmetry Finance (ASF) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ASFটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
