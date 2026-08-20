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Kadena-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00471512 USD। KDA-এর মার্কেট ক্যাপ 1,596,476 USD। KDA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Kadena-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00471512 USD। KDA-এর মার্কেট ক্যাপ 1,596,476 USD। KDA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

KDA সম্পর্কে আরও

KDA প্রাইসের তথ্য

KDA কী

KDA হোয়াইটপেপার

KDA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

KDA টোকেনোমিক্স

KDA প্রাইস পূর্বাভাস

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Kadena প্রাইস (KDA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 KDA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00484949
$0.00484949$0.00484949
+4.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Kadena (KDA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:04:34 (UTC+8)

Kadena-এর আজকের প্রাইস

আজ Kadena (KDA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00471512, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.01% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান KDA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি KDA-এর জন্য $ 0.00471512

Kadena বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,596,476 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 338.59M KDA। গত 24 ঘণ্টায়, KDA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00454048 (নিম্ন) এবং $ 0.00476776 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 27.64 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.0033634

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, KDA গত ঘণ্টায় +0.13% এবং গত 7 দিনে +1.30% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 6.50K-তে পৌঁছেছে।

Kadena (KDA) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

$ 6.50K
$ 6.50K$ 6.50K

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

338.59M
338.59M 338.59M

338,586,083.5196
338,586,083.5196 338,586,083.5196

Kadena এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.60M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 6.50K। KDA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 338.59M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 338586083.5196। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.60M

Kadena-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00454048
$ 0.00454048$ 0.00454048
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00476776
$ 0.00476776$ 0.00476776
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00454048
$ 0.00454048$ 0.00454048

$ 0.00476776
$ 0.00476776$ 0.00476776

$ 27.64
$ 27.64$ 27.64

$ 0.0033634
$ 0.0033634$ 0.0033634

+0.13%

+4.01%

+1.30%

+1.30%

Kadena (KDA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Kadena থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00018196 ছিল।
গত 30 দিনে, Kadena থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001048694 ছিল।
গত 60 দিনে, Kadena থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0015891128 ছিল।
গত 90 দিনে, Kadena থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000012210279686376 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00018196+4.01%
30 দিন$ -0.0001048694-2.22%
60 দিন$ -0.0015891128-33.70%
90 দিন$ +0.000012210279686376+0.00%

Kadena এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Kadena (KDA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, KDA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Kadena (KDA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Kadena এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Kadena সম্পর্কে

কাদেনা সম্পর্কে কী?

কাদেনা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রস্তুত বিশ্বের প্রথম সত্যিকারের স্কেলেবল ব্লকচেইনগুলির মধ্যে একটি চালু করছে। কাদেনার পাবলিক ব্লকচেইন হল একটি ব্রেইডেড, উচ্চ-প্রবাহযুক্ত প্রুফ অফ ওয়ার্ক সিস্টেম যা Chainweb চালায়, একটি প্রোটোকল যা নিরাপত্তা এবং প্রবাহ সরবরাহ করে। কাদেনা নেটওয়ার্ক একই জায়গায় পাবলিক অ্যাপ্লিকেশন, প্রাইভেট ব্লকচেইন এবং অন্যান্য ইন্টারঅপারেবল চেইনগুলিকে একত্রিত করবে, কাদেনা পাবলিক চেইনের কেন্দ্রস্থলে উচ্চ-ব্যান্ডউইথ কম্পিউটারে ট্র্যাফিক চালাবে।

কাদেনা কী বিশেষত্ব রাখে?

কাদেনা ইথেরিয়ামের সমস্যাগুলি সমাধান করছে এবং আজকেই এমন বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করছে যা অন্যান্য ব্লকচেইন তাদের রোডম্যাপে শুধুমাত্র অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করেছে, যেমন Formal Verification, ইন্টারঅপারেবিলিটি, স্কেলেবিলিটি এবং আরও অনেক কিছু। কাদেনা চালু এবং উৎপাদনমূলক ব্লকচেইন অ্যাপ্লিকেশন অবিলম্বে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।

কাদেনার ইতিহাস কী?

কাদেনার এন্টারপ্রাইজ সফ্টওয়্যার আজকে অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যসেবা এবং বীমা খাতের বড় বড় কোম্পানিগুলি ব্যবহার করছে যখন ভবিষ্যতের দিকে তাকানো বিল্ডারদের ধারণা থেকে সরাসরি পণ্য তৈরিতে যেতে দেয়। কাদেনার পাবলিক চেইন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এই সিস্টেম ব্লকচেইন অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টকে সমর্থন করবে, প্রাইভেট থেকে পাবলিক এবং তার মধ্যে যেকোনো জায়গায়।

কাদেনার পরবর্তী পদক্ষেপ কী?

উচ্চ-প্রবাহযুক্ত, স্কেলেবল কাদেনা নেটওয়ার্কে লেনদেনের পরিমাণ প্রক্রিয়া করা অ্যাপ্লিকেশনগুলি তাদের স্মার্ট কন্ট্রাক্ট কোড কাদেনা নেটওয়ার্কের নেটিভ টোকেন ব্যবহার করে সম্পাদন করবে। যত বেশি অ্যাপ্লিকেশন কাদেনা নেটওয়ার্কে যোগ দেয় বা ইন্টারঅপারেবিলিটি করে, স্মার্ট কন্ট্রাক্ট সম্পাদিত হওয়ার সংখ্যা বাড়ে, এবং কাদেনা টোকেনের উপযোগিতাও বাড়ে।

কাদেনার ব্যবহার কী কী?

কাদেনা টোকেন (KDA) একটি ডিজিটাল মুদ্রা যা কাদেনা পাবলিক চেইনে কম্পিউটেশনের জন্য অর্থ প্রদানে ব্যবহৃত হয়। ইথেরিয়ামে ETH এর মতো, কাদেনায় KDA হল টোকেন যার মাধ্যমে মাইনাররা নেটওয়ার্কে ব্লক মাইন করার জন্য পারিশ্রমিক পায় এবং ব্যবহারকারীরা তাদের লেনদেন ব্লকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যে ট্রানজেকশন ফি দেয় তা হল KDA।

Kadena-এর বর্তমান দাম কত?

Kadena Tk0.5798202981115759424000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 4.01% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই লাইভ তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলোতে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম মার্কেট ট্রেডিং ডেটা প্রতিফলিত করে।

KDA-এর সাথে বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো মার্কেটের তুলনা কীভাবে হয়?

তার দৈনিক পরিবর্তন 4.01% অন্যান্য বাজারের গড়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি KDA বাজারের চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, তাহলে এটি দেখায় যে ক্রয়ের আগ্রহ শক্তিশালী বা তার ইকোসিস্টেমের জন্য ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে।

Kadena-এর তুলনায় Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad টোকেনগুলো কীভাবে পারফর্ম করছে?

Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad সেগমেন্টের মধ্যে, KDA ট্রেডিং ভলিউম, মার্কেট ক্যাপ এবং -- নেটওয়ার্কে চলমান কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শন করছে।

আজ Kadena-এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কত?

Tk196319328.08666085152000 মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের সাথে, KDA #2398 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা অন্যান্য টোকেনের তুলনায় তার আপেক্ষিক পরিপক্কতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা নির্দেশ করে।

২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী কী সীমা?

আজকের দাম Tk0.5583447435419773696000 থেকে Tk0.5862934611472130752000 পর্যন্ত ছিল, যা অস্থিরতা এবং বাজারের কাঠামো ট্র্যাক করা ট্রেডারদের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয়।

KDA কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

Kadena ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই শক্তিশালী দামের প্রবণতা এবং বাজারের তরলতার উন্নতির সাথে সম্পর্কিত।

সাপ্লাই কীভাবে KDA-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?

338586083.5196 টোকেন প্রচলনে থাকায়, সাপ্লাই স্তর সীমিততা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন নির্ধারণে সহায়তা করে, বিশেষ করে অন্যান্য টোকেনের সাথে তুলনা করলে যাদের ইনফ্লেশনারি বা ডিফ্লেশনারি মডেল রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Kadena সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:04:34 (UTC+8)

Kadena (KDA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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