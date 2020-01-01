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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ গোপনীয়তা মুদ্রা টোকেনসমূহ

গোপনীয়তা মুদ্রা সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 565.82
+0.89%
+10.87%
+15.69%
$ 9.40B
$ 12.55K
2
Monero
Monero
XMR
$ 417.13
-0.13%
+0.97%
+4.40%
$ 7.83B
$ 7.74K
3
Decred
Decred
DCR
$ 11.905
+0.17%
+5.83%
+0.59%
$ 210.53M
$ 10.14K
4
Nock
Nock
NOCK
$ 0.017807
+4.67%
+25.63%
+109.76%
$ 38.39M
$ 7.46M
5
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.1919
+0.10%
+6.32%
-11.90%
$ 37.63M
$ 364.31K
6
Verge
Verge
XVG
$ 0.002146
+0.70%
+9.04%
+6.51%
$ 35.69M
$ 34.02M
7
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6316
+0.23%
+3.70%
+3.30%
$ 12.01M
$ 110.81K
8
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3398
+0.44%
-2.94%
+1.67%
$ 11.43M
$ 904.30K
9
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01619747
+1.11%
-0.03%
+4.62%
$ 4.53M
$ 680.05
10
BLACKCOIN
BLACKCOIN
BLACKCOIN
$ 0.00371612
-0.03%
+0.19%
+22.67%
$ 3.72M
$ 14.24K
11
Navio
Navio
NAV
$ 0.03656263
+0.08%
+0.10%
+11.98%
$ 2.82M
$ 22.05
12
Zclassic
Zclassic
ZCL
$ 0.269898
0.00%
+0.49%
+40.27%
$ 2.79M
$ 830.95
13
Grin
Grin
GRIN
$ 0.01244079
0.00%
-0.06%
-1.32%
$ 2.78M
$ 455.80
14
Loyal
Loyal
LOYAL
$ 0.144311
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 1.80M
$ 124.20
15
Nerva
Nerva
XNV
$ 0.093534
+0.24%
+0.01%
+0.51%
$ 1.80M
$ 520.01
16
Particl
Particl
PART
$ 0.09
0.00%
+28.76%
+49.25%
$ 1.41M
$ 32.55K
17
PIVX
PIVX
PIVX
$ 0.0117
+1.77%
-0.17%
-37.69%
$ 1.12M
$ 6.96M
18
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.185
-2.66%
+8.93%
+3.98%
$ 999.06K
$ 57.86K
19
DragonX
DragonX
DRGX
$ 0.03727653
+0.17%
-0.04%
+7.27%
$ 346.31K
$ 163.70K
20
Dero
Dero
DERO
$ 0.02036001
+1.88%
+0.28%
+49.57%
$ 258.12K
$ 1.71K
21
BitcoinZ
BitcoinZ
BTCZ
$ 1.78E-5
+0.11%
+2.30%
-6.27%
$ 224.33K
--
22
Karbo
Karbo
KRB
$ 0.01860743
0.00%
--
-0.04%
$ 191.75K
$ 1.06
23
Voidify
Voidify
$ 0.00018696
+0.52%
--
+22.74%
$ 179.41K
$ 1.95K
24
Zero
Zero
ZER
$ 0.01008133
+0.30%
+0.12%
+7.30%
$ 147.81K
$ 3.87
25
Kryptokrona
Kryptokrona
XKR
$ 0.00023136
0.00%
+0.03%
-6.92%
$ 140.89K
$ 2.23K
26
JunoCash
JunoCash
JUNO
$ 0.054605
+0.02%
+0.10%
+1.21%
$ 106.74K
$ 17.04K
27
BLACK HOLE
BLACK HOLE
BLKH
$ 0.00017814
+0.93%
+0.17%
+13.36%
$ 94.63K
$ 1.20K
28
Conceal
Conceal
CCX
$ 0.00380197
-1.26%
+0.26%
-4.93%
$ 84.47K
$ 108.03
29
MaryJaneCoin
MaryJaneCoin
MARYJ
$ 8.212E-5
0.00%
+3.50%
+3.31%
$ 82.12K
--
30
Scala
Scala
XLA
$ 2.81E-6
0.00%
-2.80%
+0.72%
$ 40.46K
--
31
Tritcoin
Tritcoin
TRIT
$ 3.209E-5
-0.68%
+12.00%
+15.02%
$ 32.06K
--
32
Hush
Hush
HUSH
$ 0.00127979
0.00%
--
0.00%
$ 21.02K
$ 1.78K
33
PRivaCY Coin
PRivaCY Coin
PRCY
$ 0.00117415
-0.16%
+0.06%
+2.74%
$ 20.16K
$ 1.62K
34
5ive Privacy
5ive Privacy
FIVE
$ 1.37797E-7
0.00%
+1.10%
+2.04%
$ 13.78K
--
35
NullTrace
NullTrace
NULL
$ 1.071E-5
0.00%
+10.90%
+11.91%
$ 10.66K
--
36
XTM
XTM
XTM
$ 0.000361
+1.40%
+6.49%
+10.40%
--
$ 15.86M
37
SAL
SAL
SAL
$ 0.00518
0.00%
-14.94%
-11.75%
--
$ 392.03K
38
Neptune
Neptune
XNT
$ 0.1937
+0.41%
+3.58%
+5.10%
--
$ 123.88K
39
RYO Token
RYO Token
RYO
$ 4.092
-0.05%
+5.89%
+6.71%
--
$ 8.95K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

গোপনীয়তা মুদ্রা টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
গোপনীয়তা মুদ্রা টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 39 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $17.60B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা গোপনীয়তা মুদ্রা টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা গোপনীয়তা মুদ্রা টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 28.76% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে PART সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো গোপনীয়তা মুদ্রা টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 39 গোপনীয়তা মুদ্রা টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় গোপনীয়তা মুদ্রা টোকেনগুলোর মধ্যে ZEC, XMR, DCR অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
গোপনীয়তা মুদ্রা বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব গোপনীয়তা মুদ্রা টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $17.60B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

গোপনীয়তা মুদ্রা সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।