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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ (DEX) টোকেনসমূহ

বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ (DEX) সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 73.25
+2.84%
+26.57%
+30.51%
$ 18.71B
$ 83.93K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.7
+0.78%
+13.16%
+9.50%
$ 2.32B
$ 289.10K
3
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6707
+1.25%
+12.21%
+11.85%
$ 1.82B
$ 3.81M
4
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.8235
+0.09%
+26.40%
+29.43%
$ 721.88M
$ 3.83M
5
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1883
+0.79%
+13.80%
+14.97%
$ 632.52M
$ 1.94M
6
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.625
+0.43%
+5.90%
+15.56%
$ 574.94M
$ 789.41K
7
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4689
-0.17%
+17.08%
+17.60%
$ 450.02M
$ 4.77M
8
Curve
Curve
CRV
$ 0.2685
-0.15%
+14.42%
+9.26%
$ 411.64M
$ 4.31M
9
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 122.74
+0.51%
+8.26%
+19.07%
$ 324.95M
$ 599.77
10
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.447
-0.60%
+15.49%
+12.44%
$ 254.77M
$ 742.35K
11
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6945
+0.16%
+13.64%
+12.95%
$ 188.53M
$ 158.00K
12
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06534
+0.17%
+1.79%
+1.81%
$ 187.62M
$ 831.23K
13
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15233
+0.06%
+0.33%
-1.71%
$ 153.83M
$ 727.89K
14
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4387
+0.02%
+9.82%
+5.43%
$ 149.15M
$ 1.08M
15
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08736
+0.14%
+5.23%
+5.98%
$ 123.62M
$ 822.00K
16
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11194
+0.13%
+10.11%
+2.20%
$ 94.72M
$ 1.19M
17
SNX
SNX
SNX
$ 0.2056
+0.24%
+8.53%
+6.47%
$ 71.42M
$ 362.67K
18
Orca
Orca
ORCA
$ 1.1265
+0.23%
+6.55%
+11.14%
$ 69.02M
$ 55.97K
19
0x
0x
ZRX
$ 0.081
+0.41%
+8.01%
+6.07%
$ 68.76M
$ 900.51K
20
VELO
VELO
VELO
$ 0.003642
-0.71%
+8.81%
+13.28%
$ 63.99M
$ 10.35M
21
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.109
-0.54%
+3.48%
+9.90%
$ 63.64M
$ 782.88K
22
Hydration
Hydration
HDX
$ 0.01048084
+0.57%
+0.09%
+10.88%
$ 62.03M
$ 115.57K
23
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1759
+0.68%
+10.33%
+14.91%
$ 50.86M
$ 386.27K
24
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01104
+0.73%
+11.60%
+12.16%
$ 41.42M
$ 12.97M
25
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.75377E-7
+3.05%
+8.50%
+3.56%
$ 38.14M
--
26
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1808
-0.11%
+12.74%
+5.14%
$ 37.57M
$ 455.31K
27
Elexium
Elexium
EX
$ 3.86
0.00%
--
0.00%
$ 34.51M
$ 2.93K
28
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.3012
+0.80%
+12.73%
+17.64%
$ 32.66M
$ 243.59K
29
ChangeNOW
ChangeNOW
NOW
$ 0.378779
+0.68%
+0.16%
+18.61%
$ 31.64M
$ 22.43K
30
STON
STON
STON
$ 0.447963
-0.01%
+0.03%
+4.05%
$ 31.56M
$ 8.13K
31
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.2144
+0.81%
+7.97%
+3.10%
$ 29.50M
$ 648.86K
32
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06425
+0.70%
+7.91%
+7.84%
$ 29.49M
$ 903.40K
33
CoinEx
CoinEx
CET
$ 0.01143497
-3.30%
-0.00%
-6.64%
$ 28.11M
$ 54.78K
34
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3012
-0.07%
+7.62%
+4.74%
$ 26.53M
$ 223.85K
35
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03141
-0.03%
+7.20%
+4.06%
$ 24.30M
$ 1.99M
36
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.01566349
+0.01%
-0.10%
-33.30%
$ 23.49M
$ 71.40K
37
Tokenlon
Tokenlon
LON
$ 0.189323
+0.23%
+0.12%
+11.92%
$ 23.36M
$ 43.01K
38
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1064
+0.19%
+6.06%
+7.01%
$ 22.35M
$ 475.15K
39
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.02336
+0.95%
+10.63%
+19.74%
$ 22.19M
$ 6.07M
40
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01127
+0.44%
+8.24%
+9.92%
$ 21.34M
$ 7.26M
41
DODO
DODO
DODO
$ 0.02012
-0.20%
-5.65%
-8.58%
$ 20.03M
$ 7.46M
42
Elephant Money
Elephant Money
ELEPHANT
$ 3.9895E-8
+1.26%
+5.30%
+3.36%
$ 20.01M
--
43
Based
Based
BASED
$ 0.07982
+0.73%
+5.76%
+9.01%
$ 19.08M
$ 3.25M
44
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01654051
+0.49%
+0.17%
+17.70%
$ 17.83M
$ 28.48K
45
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008389
+0.36%
+5.13%
+7.36%
$ 17.08M
$ 10.88M
46
LocalCoinSwap
LocalCoinSwap
LCS
$ 0.40061
+0.70%
+0.15%
+5.50%
$ 17.03M
$ 2.42K
47
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0.07383
+0.18%
+4.52%
+7.56%
$ 16.85M
$ 1.16M
48
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.982
+0.35%
+11.10%
+8.70%
$ 15.93M
$ 20.45K
49
Aquarius
Aquarius
AQUA
$ 0.00035006
+0.84%
+0.10%
+8.97%
$ 15.38M
$ 221.00K
50
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.10709
-2.45%
-14.46%
-7.18%
$ 13.90M
$ 2.55M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ (DEX) টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ (DEX) টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 241 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $28.54B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ (DEX) টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ (DEX) টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 745.50% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে VOLT সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ (DEX) টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 241 বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ (DEX) টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ (DEX) টোকেনগুলোর মধ্যে HYPE, UNI, ASTER অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ (DEX) বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ (DEX) টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $28.54B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ (DEX) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।