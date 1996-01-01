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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ স্তর ২ (L2) টোকেনসমূহ

স্তর ২ (L2) সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
OKB
OKB
OKB
$ 105.841
+0.12%
+4.37%
+4.02%
$ 2.23B
$ 2.88K
2
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.489
+0.33%
+11.71%
+10.27%
$ 1.62B
$ 544.06K
3
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.08211
+0.05%
+1.13%
+11.89%
$ 875.83M
$ 3.29M
4
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.08881
-0.61%
+14.94%
+19.07%
$ 554.33M
$ 6.62M
5
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1354
-0.59%
+12.83%
+11.81%
$ 245.70M
$ 626.50K
6
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.105
+1.24%
+9.35%
-2.06%
$ 210.38M
$ 680.67K
7
OP
OP
OP
$ 0.09114
+0.25%
+10.78%
+6.39%
$ 196.03M
$ 961.70K
8
STRK
STRK
STRK
$ 0.02474
+1.02%
+9.07%
+9.89%
$ 157.48M
$ 9.11M
9
SOON
SOON
SOON
$ 0.2031
+0.79%
+1.19%
+1.19%
$ 104.82M
$ 389.15K
10
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.008445
+0.74%
+13.28%
+17.58%
$ 83.86M
$ 14.41M
11
Derive
Derive
DRV
$ 0.09761
+0.31%
+6.89%
+5.01%
$ 71.98M
$ 612.05K
12
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008866
-0.81%
+9.42%
+11.05%
$ 43.40M
$ 72.70M
13
$ 0.004824
+0.23%
+8.00%
+8.51%
$ 42.08M
$ 12.57M
14
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01371
+0.88%
+13.42%
+19.00%
$ 39.68M
$ 8.45M
15
$ 0.006228
-0.71%
+5.10%
+7.37%
$ 39.63M
$ 9.23M
16
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0.0103
0.00%
0.00%
-0.33%
$ 38.55M
$ 16.39K
17
CELO
CELO
CELO
$ 0.06334
+0.29%
+7.69%
+5.63%
$ 38.10M
$ 969.27K
18
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.26
0.00%
+0.04%
+4.82%
$ 36.06M
$ 127.65K
19
Prom
Prom
PROM
$ 1.899
+1.91%
-4.39%
-28.29%
$ 34.99M
$ 38.36K
20
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.002252
+0.31%
+7.17%
+7.17%
$ 34.96M
$ 52.48M
21
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.45056
-0.42%
-1.00%
-8.34%
$ 30.47M
$ 128.54K
22
COTI
COTI
COTI
$ 0.010023
+0.30%
+3.40%
-5.93%
$ 28.74M
$ 6.68M
23
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05837
+0.12%
+5.60%
+6.80%
$ 27.68M
$ 1.13M
24
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00523
+0.19%
-0.19%
+4.81%
$ 25.17M
$ 10.29M
25
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01913
+0.37%
+7.78%
+8.70%
$ 24.37M
$ 3.81M
26
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02585446
+0.50%
+0.06%
+4.46%
$ 24.14M
$ 3.33M
27
Zora
Zora
ZORA
$ 0.005103
-0.18%
+7.82%
+8.26%
$ 22.92M
$ 19.61M
28
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.309
-0.16%
+5.40%
+5.08%
$ 21.64M
$ 206.43K
29
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02206
-0.67%
+8.53%
+17.57%
$ 20.31M
$ 3.53M
30
Lisk
Lisk
LSK
$ 0.083688
+0.03%
+0.04%
+10.46%
$ 19.51M
$ 1.18M
31
Phala
Phala
PHA
$ 0.02298
-0.48%
+7.62%
+7.32%
$ 19.34M
$ 3.27M
32
Metal DAO
Metal DAO
MTL
$ 0.202344
+0.27%
+0.11%
+8.22%
$ 18.79M
$ 546.58K
33
Metis
Metis
METIS
$ 2.475
+0.49%
+7.16%
+5.97%
$ 18.61M
$ 27.66K
34
Tokamak Network
Tokamak Network
TON
$ 0.269166
+0.02%
+0.03%
+2.18%
$ 17.35M
$ 152.69K
35
Blast
Blast
BLAST
$ 0.0002532
+0.80%
+8.42%
+7.40%
$ 16.01M
$ 247.58M
36
Lumia
Lumia
LUMIA
$ 0.08585
0.00%
+3.58%
+11.30%
$ 14.88M
$ 665.11K
37
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0735
+0.41%
+4.26%
+4.70%
$ 14.31M
$ 778.65K
38
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04246
+0.59%
+5.67%
+5.04%
$ 14.28M
$ 1.52M
39
CORN
CORN
CORN
$ 0.02542
+0.12%
-0.04%
+0.16%
$ 13.37M
$ 4.84M
40
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01916
+0.63%
+9.25%
+11.67%
$ 12.83M
$ 3.03M
41
Fluent
Fluent
BLEND
$ 0.06302
0.00%
+5.65%
+0.56%
$ 12.61M
$ 920.14K
42
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0301
-0.33%
+9.45%
+9.06%
$ 11.73M
$ 1.80M
43
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.008243
+1.63%
+4.43%
-6.61%
$ 11.29M
$ 8.08M
44
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.048
-0.27%
+16.79%
+15.64%
$ 11.07M
$ 1.60M
45
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004517
+0.11%
+7.32%
+6.79%
$ 10.57M
$ 58.08M
46
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.00907
+1.45%
-16.17%
-22.87%
$ 10.55M
$ 49.89M
47
Citrea
Citrea
CTR
$ 0.008554
+1.03%
+3.24%
-0.61%
$ 10.28M
$ 8.17M
48
KONET
KONET
KONET
$ 0.02089847
+0.69%
+0.04%
+12.39%
$ 9.73M
$ 89.88K
49
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01843
+0.16%
+5.67%
+3.13%
$ 9.10M
$ 3.19M
50
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002434
-0.90%
+7.33%
+16.92%
$ 7.42M
$ 44.82M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

স্তর ২ (L2) টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
স্তর ২ (L2) টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 106 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $7.28B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা স্তর ২ (L2) টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা স্তর ২ (L2) টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 45.80% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে MYRIA সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো স্তর ২ (L2) টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 106 স্তর ২ (L2) টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় স্তর ২ (L2) টোকেনগুলোর মধ্যে OKB, MNT, POL অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
স্তর ২ (L2) বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব স্তর ২ (L2) টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $7.28B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

স্তর ২ (L2) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।