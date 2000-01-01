এই বিভাগটি সেইসব টোকেনকে ট্র্যাক করে যেগুলো প্রাথমিকভাবে Binance লঞ্চপুল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছিল। ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট লিকুইডিটি পুলে তাদের বিদ্যমান ক্রিপ্টোকারেন্সি, যেমন BNB বা স্টেবলকয়েন স্টেক করে এই নতুন ডিজিটাল অ্যাসেটগুলো উপার্জন করেন। এই টোকেনগুলো পর্যবেক্ষণ করা বিনিয়োগকারীদের Binance ইকোসিস্টেমের অধীনে ইনকিউবেট হওয়া প্রজেক্টগুলোর মার্কেট পারফরম্যান্স এবং লিকুইডিটি পরিমাপ করতে সাহায্য করে।
বাইন্যান্স লঞ্চপুল সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।