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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ Binance লঞ্চপুল টোকেনসমূহ

এই বিভাগটি সেইসব টোকেনকে ট্র্যাক করে যেগুলো প্রাথমিকভাবে Binance লঞ্চপুল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছিল। ব্যবহারকারীরা নির্দিষ্ট লিকুইডিটি পুলে তাদের বিদ্যমান ক্রিপ্টোকারেন্সি, যেমন BNB বা স্টেবলকয়েন স্টেক করে এই নতুন ডিজিটাল অ্যাসেটগুলো উপার্জন করেন। এই টোকেনগুলো পর্যবেক্ষণ করা বিনিয়োগকারীদের Binance ইকোসিস্টেমের অধীনে ইনকিউবেট হওয়া প্রজেক্টগুলোর মার্কেট পারফরম্যান্স এবং লিকুইডিটি পরিমাপ করতে সাহায্য করে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
$ 0.7247
+1.02%
+10.63%
+7.33%
$ 2.93B
$ 4.15M
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.09729
+0.13%
+14.86%
+14.69%
$ 899.64M
$ 8.25M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.8558
+0.09%
+26.40%
+29.43%
$ 721.88M
$ 3.83M
4
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.5674
+1.41%
+16.54%
+30.68%
$ 499.60M
$ 11.39M
5
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.03234
+3.83%
+33.27%
+37.27%
$ 73.70M
$ 8.25M
6
Venus
Venus
XVS
$ 2.9184
+0.38%
+5.33%
+11.91%
$ 48.11M
$ 18.82K
7
RedStone
RedStone
RED
$ 0.10931
-2.56%
+25.88%
+28.24%
$ 45.95M
$ 1.76M
8
IO
IO
IO
$ 0.12519
+0.57%
+10.15%
+14.72%
$ 44.06M
$ 2.26M
9
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.000406
0.00%
+7.22%
+8.83%
$ 40.45M
$ 217.60M
10
$ 0.006204
+0.42%
+6.68%
+8.12%
$ 39.98M
$ 9.38M
11
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0005054
+1.04%
+10.91%
+7.11%
$ 32.23M
$ 161.41M
12
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.0583
+0.26%
+5.79%
+7.58%
$ 27.71M
$ 1.14M
13
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02066
+0.10%
+5.77%
+5.87%
$ 27.28M
$ 4.87M
14
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.002824
+0.43%
+6.66%
+2.40%
$ 24.10M
$ 26.27M
15
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3085
+0.55%
+9.18%
+6.42%
$ 21.87M
$ 208.58K
16
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02217
-0.36%
+6.23%
+17.19%
$ 20.32M
$ 3.53M
17
DODO
DODO
DODO
$ 0.02017
-0.20%
-5.65%
-8.58%
$ 20.03M
$ 7.46M
18
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.04263
+0.21%
+2.32%
-0.47%
$ 19.82M
$ 2.35M
19
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.20576
+2.78%
-17.47%
-9.44%
$ 19.40M
$ 4.26M
20
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.11053
+0.01%
+6.36%
+8.31%
$ 17.75M
$ 503.35K
21
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.005161
+0.47%
+5.81%
+10.90%
$ 17.38M
$ 13.76M
22
Xai
Xai
XAI
$ 0.007326
+0.29%
+3.41%
+3.09%
$ 15.14M
$ 15.25M
23
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0.03646
-0.03%
+8.92%
+10.23%
$ 14.66M
$ 1.93M
24
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.1409
+0.68%
+2.59%
+15.01%
$ 13.95M
$ 924.19K
25
OG
OG
OG
$ 2.626
+0.69%
+3.60%
+7.11%
$ 12.35M
$ 27.61K
26
Heima
Heima
HEI
$ 0.1278
-0.52%
-10.11%
-5.24%
$ 12.29M
$ 5.21M
27
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.3556
-0.59%
+1.00%
-18.73%
$ 11.46M
$ 41.48K
28
INIT
INIT
INIT
$ 0.05533
+0.82%
+7.71%
+10.25%
$ 10.97M
$ 2.55M
29
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0013891
-0.37%
+4.09%
-14.51%
$ 9.40M
$ 52.92M
30
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001281
+0.08%
+1.66%
+1.26%
$ 9.24M
$ 40.67M
31
Maverick Protocol
Maverick Protocol
MAV
$ 0.009826
+0.56%
+7.25%
+12.26%
$ 9.14M
$ 6.89M
32
Bella
Bella
BEL
$ 0.11043
+0.48%
+5.47%
+9.78%
$ 8.87M
$ 562.20K
33
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.4984
+0.28%
+4.52%
+5.75%
$ 7.99M
$ 126.63K
34
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.4831
-0.25%
+2.96%
-0.27%
$ 7.84M
$ 119.84K
35
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8734
+0.23%
+3.34%
+2.63%
$ 7.56M
$ 64.43K
36
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003113
+0.78%
+4.99%
+6.79%
$ 7.35M
$ 19.29M
37
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01393
+0.51%
+5.78%
+8.26%
$ 5.62M
$ 6.26M
38
Hashflow
Hashflow
HFT
$ 0.006342
+2.46%
+2.71%
-18.63%
$ 5.37M
$ 13.14M
39
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3137
0.00%
+3.32%
+4.66%
$ 4.91M
$ 174.75K
40
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3573
-0.20%
+1.24%
+0.45%
$ 4.84M
$ 172.12K
41
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.02099
+0.33%
+7.64%
+9.38%
$ 3.99M
$ 3.53M
42
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.02107
+0.29%
+3.53%
+4.14%
$ 2.03M
$ 3.04M
43
Reef
Reef
REEF
$ 0.00005185
-0.30%
+2.91%
+0.44%
$ 1.93M
$ 1.11B
44
DAR Open Network
DAR Open Network
D
$ 0.001991
-0.98%
+4.93%
+6.87%
$ 1.50M
$ 28.76M
45
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007348
-0.83%
-6.22%
-6.24%
$ 1.11M
$ 188.64K
46
Automata
Automata
ATA
$ 0.00079699
-10.69%
-0.19%
+64.21%
$ 773.97K
$ 426.48K
47
Radiant Capital
Radiant Capital
RDNT
$ 0.00042365
+0.13%
-0.09%
+7.77%
$ 608.54K
$ 387.11K
48
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00042576
+0.06%
+0.05%
+11.30%
$ 420.22K
$ 2.38K
49
Flamingo Finance
Flamingo Finance
FLM
$ 0.00053932
0.00%
--
0.00%
$ 307.28K
$ 47.19K
50
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0005556
+0.25%
+1.85%
-3.21%
$ 305.43K
$ 111.86M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

Binance লঞ্চপুল ক্রিপ্টোকারেন্সি বিভাগটি কী?
Binance লঞ্চপুল বিভাগটি সেইসব ডিজিটাল অ্যাসেটকে ট্র্যাক করে যেগুলো অন্যান্য নির্দিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সি স্টেক করার রিওয়ার্ড হিসেবে Binance এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ব্যবহারকারীদের কাছে বিতরণ করা হয়েছিল।
ব্যবহারকারীরা কীভাবে Binance লঞ্চপুলের মাধ্যমে লঞ্চ হওয়া নতুন টোকেন অর্জন করেন?
ব্যবহারকারীরা Binance প্ল্যাটফর্মের নির্দিষ্ট লিকুইডিটি পুলে একটি নির্দিষ্ট ফার্মিংয়ের সময়কালের জন্য তাদের বিদ্যমান অ্যাসেট, সাধারণত BNB বা FDUSD-এর মতো স্টেবলকয়েন সাময়িকভাবে লক (স্টেক) করে নতুন টোকেন অর্জন করেন।
Binance লঞ্চপুল টোকেনগুলো লিস্ট হওয়ার সময় কেন প্রায়শই ট্রেডিং ভলিউম উচ্চ হয়?
Binance লঞ্চপুল টোকেনগুলোতে উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম দেখা যায় কারণ সেগুলো অবিলম্বে বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়, যা এদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাপক গ্লোবাল লিকুইডিটি এবং লক্ষ লক্ষ সক্রিয় ট্রেডারের কাছে এক্সপোজার প্রদান করে।
Binance লঞ্চপুলের প্রজেক্টগুলো ব্যবহারকারীদের কাছে অফার করার আগে কি নিরাপত্তা অডিট সম্পন্ন করা হয়?
হ্যাঁ, Binance লঞ্চপুলে আসা প্রজেক্টগুলো সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে উপস্থাপনের আগে সাধারণত এক্সচেঞ্জের দ্বারা কঠোর প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা অডিট এবং নিবিড় যথাযথ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে যায়।

ডিসক্লেইমার

বাইন্যান্স লঞ্চপুল সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।