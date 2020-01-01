"মেইড ইন চায়না" সেক্টরে চীনা দলগুলোর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা এশিয়ান Web3 ইকোসিস্টেমের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ব্লকচেইন প্রজেক্টগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই টোকেনগুলোর প্রাইস অ্যাকশন প্রায়শই এশিয়ার আঞ্চলিক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, স্থানীয় লিকুইডিটি ট্রেন্ড এবং নিয়ন্ত্রক নীতিমালার পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয়। এগুলো প্রায়শই এন্টারপ্রাইজ ব্লকচেইন সমাধান, আঞ্চলিক অবকাঠামো এবং স্থানীয় dApp ইকোসিস্টেমের উপর ফোকাস করে।
চীনে তৈরি সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।