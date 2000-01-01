ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ অবকাঠামো টোকেনসমূহ

অবকাঠামো সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.649
-0.05%
+9.12%
+21.21%
$ 7.01B
$ 147.88K
2
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 47.43
+0.19%
+6.10%
+6.48%
$ 3.67B
$ 109.67K
3
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.06111
+0.20%
+7.54%
+16.38%
$ 1.43B
$ 1.25M
4
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.341
+0.17%
+7.31%
+5.96%
$ 1.30B
$ 167.22K
5
United Stables
United Stables
U
$ 0.9999
+0.02%
0.00%
-0.03%
$ 1.00B
$ 56.21K
6
Quant
Quant
QNT
$ 62
+1.61%
+8.38%
+5.06%
$ 739.70M
$ 686.56
7
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08235
-0.15%
0.00%
-7.94%
$ 636.01M
$ 14.63M
8
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6888
+1.00%
+8.41%
+3.50%
$ 544.89M
$ 4.03M
9
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.04433
+2.28%
+15.96%
+13.35%
$ 349.10M
$ 8.62M
10
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3422
+0.41%
+12.45%
+13.08%
$ 289.35M
$ 738.67K
11
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1351
+0.51%
+15.04%
+12.77%
$ 248.42M
$ 634.11K
12
Humanity
Humanity
H
$ 0.08227
+3.40%
-11.94%
-22.49%
$ 236.74M
$ 4.75M
13
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.05289
0.00%
+13.98%
-8.15%
$ 184.58M
$ 2.03M
14
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03619
0.00%
+8.40%
+9.68%
$ 162.27M
$ 1.84M
15
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01444
+1.12%
+10.04%
+7.74%
$ 157.03M
$ 5.60M
16
STRK
STRK
STRK
$ 0.02473
-0.04%
+9.20%
+9.73%
$ 156.97M
$ 7.42M
17
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1927
+1.43%
+12.62%
+14.43%
$ 151.80M
$ 1.03M
18
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4421
+0.02%
+9.82%
+5.43%
$ 149.15M
$ 1.08M
19
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06383
+0.63%
+8.91%
+3.13%
$ 124.16M
$ 1.05M
20
SOON
SOON
SOON
$ 0.2037
+1.40%
-0.30%
+0.35%
$ 104.05M
$ 397.60K
21
Cysic
Cysic
CYS
$ 0.5802
-3.12%
+3.74%
-42.29%
$ 90.43M
$ 887.17K
22
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.004049
+0.20%
+9.45%
+10.22%
$ 82.73M
$ 17.41M
23
DeepBook
DeepBook
DEEP
$ 0.014563
+1.61%
+10.00%
+4.51%
$ 76.92M
$ 6.08M
24
$ 949.49
+0.11%
+1.30%
-2.79%
$ 70.35M
$ 93.85
25
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0883
0.00%
+5.37%
-1.12%
$ 66.21M
$ 12.70K
26
EXOD
EXOD
EXOD
$ 6.34
0.00%
0.00%
+28.60%
$ 66.19M
--
27
Gas
Gas
GAS
$ 1.008
-0.10%
+0.07%
+10.13%
$ 65.59M
$ 1.22M
28
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1796
+0.06%
+4.07%
-7.10%
$ 63.85M
$ 585.30K
29
The Interfold
The Interfold
FOLD
$ 0.052339
--
--
--
$ 62.81M
$ 23.68M
30
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02262
+0.36%
+7.78%
+10.10%
$ 54.24M
$ 3.78M
31
RedStone
RedStone
RED
$ 0.1116
-2.56%
+25.88%
+28.24%
$ 45.95M
$ 1.76M
32
$ 0.03819
-0.50%
+9.99%
+7.94%
$ 45.33M
$ 73.25K
33
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.08587
-1.76%
+8.98%
+12.59%
$ 43.89M
$ 1.79M
34
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.28407
-0.61%
+7.29%
-21.61%
$ 40.57M
$ 877.29K
35
BitDCA
BitDCA
BDCA
$ 0.485
+0.48%
+3.59%
+6.20%
$ 39.75M
$ 254.63K
36
ETHGAS
ETHGAS
GWEI
$ 0.02226
+2.65%
+1.99%
-14.34%
$ 38.57M
$ 688.78K
37
ELF
ELF
ELF
$ 0.04524
-0.13%
-9.51%
-23.85%
$ 37.16M
$ 1.19M
38
APRO
APRO
AT
$ 0.14541
-0.27%
-2.36%
-0.70%
$ 36.76M
$ 388.65K
39
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3444
-0.40%
-0.32%
-1.35%
$ 35.87M
$ 182.06K
40
Nock
Nock
NOCK
$ 0.017332
-1.08%
+15.79%
+93.66%
$ 35.43M
$ 7.29M
41
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.561
-0.95%
+14.91%
+16.88%
$ 35.43M
$ 44.85K
42
CargoX
CargoX
CXO
$ 0.15316
+0.12%
+0.03%
+4.34%
$ 32.94M
$ 39.05K
43
0G
0G
0G
$ 0.1545
+1.32%
+9.58%
-3.83%
$ 32.69M
$ 447.82K
44
Succinct
Succinct
PROVE
$ 0.1623
+0.37%
+4.59%
+12.14%
$ 31.53M
$ 309.26K
45
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03727
-0.40%
+0.24%
+6.55%
$ 28.69M
$ 2.68M
46
Block Street
Block Street
BSB
$ 0.12612
+2.99%
+4.71%
+3.52%
$ 28.18M
$ 5.96M
47
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.011005
+0.49%
+6.30%
+2.91%
$ 27.81M
$ 7.37M
48
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005156
-0.57%
+12.31%
+7.09%
$ 27.37M
$ 36.76M
49
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00540074
+0.86%
+0.06%
+3.70%
$ 26.77M
$ 895.77K
50
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00523
0.00%
+1.16%
+4.60%
$ 25.17M
$ 10.40M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

অবকাঠামো টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
অবকাঠামো টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 255 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $20.82B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা অবকাঠামো টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা অবকাঠামো টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 48.96% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে MOVA সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো অবকাঠামো টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 255 অবকাঠামো টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় অবকাঠামো টোকেনগুলোর মধ্যে LINK, LTC, SKY অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
অবকাঠামো বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব অবকাঠামো টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $20.82B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

অবকাঠামো সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।